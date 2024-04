One Za’abeel luncurkan The Offices, Ruang Kantor Berlisensi Ganda di One Za’abeel Tower

DUBAI, Uni Emirat Arab, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- One Za’abeel, kawasan bangunan multifungsi ikonik yang dikembangkan oleh ICD (Investment Corporation of Dubai), dengan senang hati mengumumkan peluncuran The Offices, ruang kantor perusahaan berlisensi ganda super mewah di One Za’abeel Tower. Perkantoran Grade A ini digadang-gadang menjadi tujuan bisnis terbaik di Dubai, dengan menarik minat organisasi lokal dan global dengan lisensi gandanya yang unik baik untuk perusahaan yang terdaftar di Zona Bebas Pusat Perdagangan Dunia Dubai (DWTC FZ) dan perusahaan yang terdaftar di daratan.

One Za’abeel terdiri atas dua gedung pencakar langit, One Za’abeel Tower dan One Za’abeel The Residences, yang disekat dengan The Link, bangunan kantilever gantung sepanjang 230 m yang menjulang setinggi 100 meter di atas tanah. Bentuk unik kawasan bangunan multifungsi yang berada di lokasi strategis ini membuatnya dijuluki sebagai “Gerbang ke Kawasan Sentral Bisnis Dubai.”

The Offices menempati 17 lantai di One Za’abeel Tower dengan luas total 280.000 kaki persegi.

Pembangunan kawasan bangunan yang mengutamakan aspek keberlanjutan ini menunjukkan standar efisiensi dan keberlanjutan lingkungan yang ideal serta telah meraih sertifikasi LEED Gold pada bulan Desember 2023.

Dengan mengusung konsep kantor cerdas, The Offices telah menggunakan teknologi cerdas untuk menyediakan otomatisasi dan pengoptimalan energi pada semua sistem kelistrikan, pencahayaan, penyejuk udara, dan ventilasi. Hal ini memungkinkan pengaturan penggunaan energi sekaligus secara bersamaan mempertahankan suhu yang nyaman di dalam ruangan serta menawarkan fitur-fitur seperti jendela lantai ke langit-langit yang memaksimalkan cahaya alami dan pemandangan kota yang luas. One Za’abeel saat ini sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi WiredScore dan SmartScore.

Lokasi utama The Offices yang berada di dalam kawasan bangunan multifungsi memungkinkan akses yang mudah ke seluruh penawaran One Za’abeel. Penyewa dapat mengundang tamu untuk bersantap bersama di salah satu dari banyak restoran yang terinspirasi Michelin di The Link, mengadakan rapat atau acara di fasilitas konferensi di dalam resort One&Only One Za’abeel, mengundang tamu mereka untuk bermalam di resor atau hotel SIRO dengan konsep kebugaran dan pemulihan yang unik, atau cukup menyambangi pertokoan dan gerai F&B di area ritel.

Selain ekosistem penawaran di kawasan bangunan multifungsi ini, layanan unggulan tambahan dan fasilitas tingkat lanjut di The Offices juga tersedia termasuk layanan concierge dan keamanan khusus 24/7, 7 tingkat rubanah (basement) dan parkir pintar, layanan valet, dan akses yang dekat ke transportasi publik.

Issam Galadari, Direktur One Za’abeel Holdings berkomentar: “Kami yakin kesuksesan bisnis dapat cepat diraih dengan berada di lokasi yang tepat sehingga kami pun dengan senang hati meluncurkan The Offices di One Za’abeel Tower. Lokasinya di jantung Dubai membuat kawasan ini tidak diragukan lagi akan menjadi alamat bisnis terbaik untuk para pebisnis dan investor, dengan menawarkan perkantoran yang mewah, luas, dan terkoneksi dengan akses ke fasilitas ritel, hotel ternama di dunia, dan pengalaman restoran mewah cukup dengan naik lift. Kami siap menyambut perusahaan-perusahaan inovatif di The Offices serta melihat mereka berkembang pesat saat mereka memanfaatkan semua fasilitas yang ditawarkan One Za’abeel.”

Untuk info terbaru tentang The Offices di One Za’abeel, harap kunjungi onezaabeel.com

