One Za’abeel, One Za’abeel Tower에 이중 라이선스 획득한 오피스 공간 The Offices 열다

아랍에미리트, 두바이, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ICD(두바이 투자청)가 개발을 맡은 아이코닉한 복합 개발단지 One Za’abeel가 One Za’abeel Tower에 이중 라이선스를 획득한 초호화 기업용 오피스 공간, The Offices를 연다고 발표했다. 이곳은 A급 오피스 공간으로, 두바이 세계무역센터 자유무역지대(DWTC FZ) 및 현지에 등록한 기업 모두를 위한 이중 라이선스를 획득해 글로벌 기업과 현지 기업이 모두 모이는 두바이 최고의 비즈니스 장소로 자리매김할 예정이다.

One Za’abeel는 2개의 고층건물 One Za’abeel Tower 와 One Za’abeel The Residences로 이뤄지며, 100m 상공에 매달린 230m 높이의 캔틸레버 시설물 The Link로 구분된다. 이 복합 개발단지는 독특한 외형을 갖추었고 전략적 위치를 점해 “두바이 핵심 사업 지구로 가는 관문”으로 불린다.

The Offices는 One Za’abeel Tower의 17개 층에 입주했으며, 총 면적은28만 평방 피트다. 지속 가능성을 고려해 설계된 이 개발단지는 모범적인 환경 효율성과 지속 가능성 표준을 입증해 2023년 12월 LEED 골드 인증을 획득했다.

스마트 오피스를 표방하는 The Offices는 스마트 기술을 통합해 전기, 조명, 에어컨, 환기 시스템의 자동화 및 에너지 최적화를 구현했다. 이를 통해 에너지 사용량을 조절할 뿐 아니라 쾌적한 실내 온도를 유지하며 천장부터 바닥까지 이어지는 통유리창을 통해 풍부한 자연 채광과 탁 트인 도시 전망을 선사한다. 현재 One Za’abeel은 WiredScore와 SmartScore 인증을 획득하는 절차를 밟고 있다.

The Offices는 복합 개발단지 중심에 자리하고 있어 One Za’abeel의 모든 서비스를 쉽게 이용할 수 있다. 입주자는 The Link에 있는 미슐랭 레스토랑에 손님들을 초대해 식사하고, One&Only One Za’abeel 리조트 내부의 모임 시설에서 회의 또는 행사를 열고, 리조트 또는 개성 있는 피트니스 및 리커버리 시설인 SIRO 호텔에 귀빈을 초대해 묵게 하고, 혹은 리테일 포디움의 상점들과 F&B에서 간단히 만날 수 있다.

개발단지의 서비스 생태계와 별개로The Offices만의 차별화된 서비스와 첨단 시설로는 24시간 근무하는 전담 관리인과 보안 서비스, 7층 규모의 지하 및 스마트 주차장, 발레파킹 서비스, 대중교통과의 인접성 등이 있다.

One Za’abeel Holdings 대표 Issam Galadari는 다음과 같이 말했다. “우리는 옳은 장소에 있어야 비즈니스의 성공이 빨라진다고 믿으며, One Za’abeel Tower에 The Offices를 개소하게 되어 기쁘게 생각한다. 두바이 중심에 자리한 이 시설은 의심할 여지없이 기업과 투자자를 위한 최상의 비즈니스 장소가 될 것이며, 고급스럽고 넓으며 서로 연결된 사무 공간을 제공할 뿐 아니라, 엘리베이터를 타기만 하면 리테일 시설, 세계적인 호텔, 고급 레스토랑을 이용할 수도 있다. 우리는 앞으로 혁신적인 기업들이 The Offices에 입주해 One Za’abeel이 제공하는 모든 것을 활용하며 발전하기를 기대하고 있다.”

One Za’abeel The Offices에 대한 추가 업데이트 정보를 확인하고 싶다면 홈페이지 (onezaabeel.com)를 방문하세요

