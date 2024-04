One Za’abeel lancarkan The Offices, Ruang Pejabat Dwi Lesen di One Za’abeel Tower

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- One Za’abeel, pembangunan penggunaan bercampur ikonik yang dibangunkan oleh ICD (Perbadanan Pelaburan Dubai), dengan sukacitanya mengumumkan pelancaran The Offices, ruang pejabat korporat berlesen ultra-mewah di One Za’abeel Tower. Pejabat Gred-A ini dijangka menjadi alamat perniagaan utama Dubai, menarik organisasi global dan tempatan dengan dwipelesenan uniknya untuk syarikat berdaftar Zon Bebas Pusat Dagangan Dunia Dubai (DWTC FZ) dan juga syarikat berdaftar di bawah tanah besar.

One Za’abeel terdiri daripada dua bangunan pencakar langit, One Za’abeel Tower dan One Za’abeel The Residences, yang dihubungkan oleh The Link, sebuah bangunan julur sepanjang 230m yang tergantung 100 meter di atas tanah. Bentuk unik pembangunan penggunaan bercampur, ditambah pula dengan lokasinya yang strategik, mendapat jolokan “Pintu Gerbang ke Daerah Pusat Perniagaan Dubai.”

The Offices menempati 17 tingkat di One Za’abeel Tower dan meliputi kawasan keseluruhannya seluas 280,000 kaki persegi.

Dibina dengan fokus kepada kelestarian, pembangunan itu menunjukkan kecekapan alam sekitar dan piawaian kelestarian teladan serta mencapai pensijilan LEED Gold pada bulan Disember 2023.

Disifatkan sebagai pejabat pintar, The Offices telah menggabungkan teknologi pintar untuk menyediakan automasi dan pengoptimuman tenaga bagi semua sistem elektrik, pencahayaan, penyaman udara dan pengudaraan. Ini membolehkan penggunaan tenaga dikawal, pada masa yang sama mengekalkan suhu dalaman yang selesa dan menawarkan ciri-ciri seperti tingkap dari lantai ke siling yang memberikan banyak cahaya semula jadi dan pemandangan bandar yang tidak terhalang. One Za’abeel kini dalam proses mendapatkan pensijilan WiredScore dan SmartScore.

Lokasi utama The Offices dalam pembangunan penggunaan bercampur membolehkan akses mudah kepada semua yang One Za’abeel tawarkan. Penyewa boleh menjemput tetamu mereka untuk menjamu selera di mana-mana restoran berinspirasikan Michelin di The Link, mengadakan mesyuarat atau acara di kemudahan persidangan dalam resort One&Only One Za’abeel, jemput tetamu mereka untuk menginap di resort atau hotel SIRO kecergasan dan pemulihan yang unik, atau sekadar bertemu di kedai dan F&B di podium runcit.

Selain ekosistem penawaran di pembangunan ini, perkhidmatan cemerlang tambahan dan kemudahan canggih di The Offices termasuk perkhidmatan rencam dan keselamatan yang berdedikasi 24/7, 7 tingkat tempat letak kereta bawah tanah dan pintar,, perkhidmatan valet dan berdekatan dengan pengangkutan awam.

Issam Galadari, Pengarah One Za’abeel Holdings mengulas: “Kami percaya kejayaan perniagaan dipercepat dengan lokasi yang tepat, dan oleh itu kami gembira melancarkan The Offices di One Za’abeel Tower. Terletak di tengah-tengah Dubai, ini sudah pasti akan menjadi alamat perniagaan muktamad untuk perniagaan dan pelabur, menawarkan pejabat yang mewah, luas dan bersambung dengan akses kepada kemudahan runcit, hotel yang terkenal di dunia, dan pengalaman menjamu selera mewah hanya dengan menaiki lif. Kami tidak sabar untuk mengalu-alukan syarikat-syarikat inovatif ke The Offices dan melihat mereka berkembang maju semasa menggunakan semua yang ditawarkan oleh One Za’abeel.”

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai One Za’abeel The Offices, sila layari onezaabeel.com

Coretan Media yang mengiringi pengumuman ini tersedia dengan mengklik pada pautan ini