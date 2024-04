One Za’abeel 推出了在 One Za’abeel Tower 内的双重许可办公空间——The Offices

迪拜,阿联酋, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ICD(迪拜投资公司)开发的标志性综合开发建筑群之一——One Za’abeel,欣然宣布推出其在 One Za’abeel Tower 内的超豪华双重许可企业办公空间——The Offices。这些 A 级办公室将成为迪拜极佳的商务办公点,因其独特的双重许可,即既适用于迪拜世界贸易中心自由区(DWTC FZ)注册公司,也适用于大陆注册公司,吸引了全球和本地的机构组织。

One Za’abeel 由两座摩天大楼组成,分别是 One Za’abeel Tower 和 One Za’abeel The Residences,它们被 The Link 分隔开。The Link 是一座悬挑在地面上方 100 米处的长达 230 米的悬臂式建筑物。该综合开发建筑群的独特形状,加上其处于具有战略性的位置,使其获得了“迪拜中央商务区之门”的称谓。

The Offices 占据了 17 层 One Za’abeel Tower,总面积达 280,000 平方英尺。



在可持续性考量下建造的该开发建筑群展示出优秀的环境效率和高可持续性标准,并于 2023 年 12 月获得 LEED 金级认证。

作为智能办公室,The Offices 整合了大量智能技术,可实现所有电气、照明、空调和通风系统的自动化和能源优化。这使得能源使用得以优化,同时保持舒适的室内温度。从地板到天花板都安装有窗户,可提供充足的自然光线,对整座城市一览无余。One Za’abeel 目前正在申请 WiredScore 和 SmartScore 认证。

The Offices 位于综合开发建筑群内的黄金位置,便于使用 One Za’abeel 内的所有设施。租户可以邀请他们的客人在 The Link 的多个米其林餐厅内享用美食,在 One&Only One Za’abeel 度假村的会议室设施内举办会议或活动,邀请客人入住度假村或极具特色的健康康复 SIRO 酒店,或者在零售垫楼的商店和餐饮场所进行一场简单的会面。

除了综合开发建筑群生态系统外,The Offices 还提供额外的优质服务和先进设施,包括 24/7 专属礼宾安全服务、7 层地下和智能停车场、衣物洗烫服务以及邻近公共交通服务。

One Za’abeel Holdings 的董事 Issam Galadari 评论道:“我们相信,位于上好办公点的企业将加速其业务成功,因此我们很高兴推出 One Za’abeel 大厦的 The Offices。这个办公空间坐落在迪拜的中心区,无疑将成为企业和投资者的终极商务办公点,其提供了豪华、宽敞和互相连通的办公室,只需乘坐电梯即可轻松到达各种零售便利设施点、世界知名酒店以及可获得良好餐饮体验的餐厅。我们期待着欢迎更多创新公司来到 The Offices,期待着他们凭借 One Za’abeel 所提供的一切便利获得业务成功。”

有关 One Za’abeel The Offices 的更多更新信息,请访问 onezaabeel.com。

点击下方连接,观看与此公告相关的媒体片段。