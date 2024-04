Inbanki AT1 võlakirjade märkimistulemused

Reedel, 19. aprillil 2024 lõppes AS-i Inbank esimese taseme täiendavate omavahendite hulka (AT1) kuuluvate võlakirjade märkimine. Investorid märkisid võlakirju mahus 2,96 miljonit eurot, seega märgiti emissiooni esialgne maht 1,5-kordselt üle.

Kuna emissiooni esialgne maht 2 miljonit eurot märgiti üle, kasutas Inbank õigust suurendada emissiooni mahtu 2,34 miljoni euroni. Inbanki juhatus kinnitas esmaspäeval, 22. aprillil 2024 emissiooni lõpliku jaotuse, mille kohaselt jaotatakse kokku 30 investorile 234 võlakirja, nimiväärtusega 10 000 eurot.

Võlakirjade jaotamisel eelistati Inbanki aktsionäre ja töötajaid, kelle poolt esitatud märkimiskorraldused rahuldati täies mahus. Teistele investoritele jaotati 75% nende märgitud mahust.



Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5800 kaupmehega on Inbankil 896 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.





