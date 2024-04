Selskabsmeddelelse nr. 15-2023/24

30. april 2024

Storaktionærmeddelelse

InterMail A/S oplyser i medfør af § 30 i lov om kapitalmarkeder, at Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer har givet meddelelse om, at Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer har afhændet alle sine aktier i InterMail A/S og nu ejer 0% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i InterMail A/S.

Venlig hilsen

InterMail A/S

Yderligere oplysninger:

John Dueholm, Bestyrelsesformand

Telefon: 31 24 49 31

E-mail: rdujdu@gmail.com

InterMail er et datadrevet kommunikationshus, som rådgiver kunder i at skabe leads, salg samt øge kundeloyaliteten.

Vi arbejder sammen med mere end 500 virksomheder, og hjælper dem med at skabe tydelige forretningsmæssige

resultater på platforme som Google, Facebook, LinkedIn, Instagram samt via direct mails. Det kan vi fordi

vi har erfarne og dygtige specialister med stor faglig ekspertise og mange års forretningsmæssig erfaring.

