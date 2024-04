Neueröffnung: Royalton Chic Antigua definiert All-Inclusive-Gastfreundschaft neu

ST. MICHAEL, Barbados, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Royalton CHIC Antigua, das mit Spannung erwartete All-inclusive-Resort für Erwachsene, hat heute offiziell seine Pforten geöffnet und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein für Lifestyle-Reisen der Spitzenklasse in dieser Region der Karibik. Als neuestes Mitglied im Portfolio von Blue Diamond Resorts und erstes Haus auf der Insel, das ausschließlich volljährige Gäste empfängt, bietet es künftig mit dem innovativen „Party Your Way“-Konzept für Paare, Freundesgruppen und Alleinreisende unvergessliche Urlaubserlebnisse inmitten der atemberaubenden Kulisse des Karibischen Meeres.



„Der Erfolg der Royalton CHIC Resorts in Cancún und der Dominikanischen Republik hat uns dazu inspiriert, noch mehr exklusive All-Inclusive-Urlaubsträume zu verwirklichen. Mit der Einführung auf den Westindischen Inseln sind wir nun mehr als bereit, eine einzigartige Mischung aus Luxus und maßgeschneiderten Erlebnissen in geselliger Atmosphäre anzubieten“, so Jordi Pelfort, President von Blue Diamond Resorts. „Beim Ausbau unserer Präsenz in der Karibik haben wir auf unsere Erfahrung gesetzt, um innovativ zu sein – nicht nur durch ein verbessertes Freizeit- und Unterbringungsangebot, sondern auch durch einen bedeutenden Beitrag vor Ort für Mensch und Umgebung.“

Das Royalton CHIC Antigua heißt seine Gäste mit einer modernen, pulsierenden Atmosphäre willkommen, die die Kunst des guten Lebens zelebriert. Das Resort bietet eine Vielzahl von gehobenen Annehmlichkeiten und Angeboten für alle Sinne, wobei der Schwerpunkt auf einer einzigartigen, authentischen Gästeerfahrung liegt.

Das brandneue Resort verfügt über 235 sorgfältig gestaltete Zimmer, die modernen Komfort und Eleganz mit lebendigen Akzenten verbinden, die für den „Party Your Way“-Lifestyle stehen und eine lebhafte Atmosphäre schaffen. Die Gäste können aus einer Vielzahl von Unterbringungskategorien wählen, darunter Zimmer mit atemberaubendem Meerblick oder direktem Wassereinstieg und Suiten mit direktem Strandzugang, die alle über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen. Zusätzlich zu diesen Zimmern und Suiten bietet das Resort zwölf exklusive Overwater-Suiten für all diejenigen, die ein unvergleichliches Luxus-Erlebnis suchen – als Chairman, Presidential oder Junior Suite – mit besonderen Diamond Club™-Vorzügen wie nahtlosem Check-in, Zugang zu exklusiven Bereichen und persönlichem Butler-Service.

Ob sie am Pool liegen, die verschiedenen Bereiche des Resorts erkunden oder sich bei einer Spa-Behandlung verwöhnen lassen – die Gäste können ihr Erlebnis je nach Laune und eigenen Vorlieben individuell gestalten. Im Royalton CHIC Antigua bedeutet „Party Your Way“, dass für alle Gäste etwas dabei ist, egal ob sie sich entspannen und erholen oder die Nacht durchtanzen möchten.

Das Essen im Royalton CHIC Antigua ist eine außergewöhnliche Reise in die Spitzengastronomie: Sieben Restaurants und fünf Bars bieten eine Vielzahl kulinarischer Köstlichkeiten, darunter das für das Royalton CHIC charakteristische Hunter Steakhouse, mediterrane Highlights, italienische Klassiker und die aufregenden Aromen der Karibik. Besonders erwähnenswert ist das Überwasser-Restaurant „Pescari“ mit seinem „Diningtainment“-Konzept, das Essen und Unterhaltung mit Panoramablick auf den Ozean verbindet und damit neue Standards für gehobene kulinarische Erlebnisse in der Region setzt.

Für Gäste mit gehobenen Ansprüchen empfiehlt sich die Buchung der Diamond Club™-Zimmerkategorien, die durch besonders attraktive Lage und eine Reihe spezieller Annehmlichkeiten und Dienstleistungen überzeugen. Mit exklusivem Zugang zu privaten Bereichen, Restaurant-Reservierungen und einem persönlichen Butler wird hier sichergestellt, dass jeder Aufenthalt die Erwartungen der Gäste übertrifft. Diese Zimmerkategorien haben sich bereits in anderen Royalton Luxury Resorts als durchschlagender Erfolg erwiesen, wo zertifizierte Butler die höchsten Standards in der Gastfreundschaft aufrechterhalten und von den Gästen gerne in Anspruch genommen werden.

„Unser Resort bietet eine frische und zeitgemäße Auffassung von luxuriöser Gastfreundschaft, in der sich die Gäste inmitten einer lebendigen, dynamischen Atmosphäre den schönen Dingen des Lebens hingeben können. Wir freuen uns darauf, nun Gäste begrüßen zu dürfen, die all das erleben werden, was das Royalton CHIC Antigua zu bieten hat“, so Pelfort.

Das Royalton CHIC Antigua ist ab sofort geöffnet, um erlebnissuchende Gäste willkommen zu heißen, die sich im luxuriösen Paradies Antigua verwöhnen lassen möchten. Für weitere Informationen oder um Ihren Aufenthalt zu buchen, besuchen Sie bitte www.royaltonchicresorts.com.

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts verfügt über mehr als 60 Anlagen mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, wo jeder zur Familie gehört. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu Hochzeiten, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen – in diesen Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity™, DreamBed™ und der Sports Event Guarantee™ gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton CHIC Resorts ist eine pulsierende und lebendige All-inclusive-Marke, die Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Naturschönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido Negril Gästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen – ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten –, während Starfish Resorts einen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts lädt seine Gäste ein, Vacation Like A Star™ (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden und interaktiven Erlebnis sowie berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie im Planet Hollywood Adult Scene den Paparazzi ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht.

Um mehr über Blue Diamond Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte www.bluediamondresorts.com

Über Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts bietet pulsierende und lebendige All-Inclusive-Erlebnisse nur für Erwachsene, bei denen Sie nach Herzenslust feiern und das Unerwartete genießen können. An beliebten karibischen Reisezielen wie Punta Cana (Dominikanische Republik), Cancún (Mexiko) und jetzt Antigua bietet diese neue Generation des All-Inclusive-Konzepts für Erwachsene noch nie dagewesene Erlebnisse, bei denen Luxus und Spaß an jedem idyllischen Ort zusammenkommen. Wählen Sie zwischen Entspannung und Verwöhnung oder Party und Spaß – feiern Sie so, wie Sie möchten.

Ideal für Paare, Gruppen, Singles oder Freunde, mit modernen Zimmern und Suiten mit All-In Luxury™, dem Premium-DreamBed™, einer Vielzahl von kulinarischen Angeboten, All-In Connectivity™ und Exklusivität durch die Diamond Club™-Kategorie. Die Gäste können wählen, ob sie sich im Spa entspannen und verwöhnen lassen oder die einzigartigen Veranstaltungen und Themenpartys des Resorts an besonderen Orten genießen wollen.

Weitere Informationen zu den Royalton CHIC Resorts finden Sie unter www.royaltonchicresorts.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6d3e5ed-2a14-4a17-aac4-f9abf13a9ad5