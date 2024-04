Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Nykredit Invest

Det skal oplyses, at der den 29. april i perioden 10:11 til 10:57 , er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdelinger. Indre værdi for nedenstående afdelinger har i perioden været undervurderet.

Afdelingsnavn ISIN Orderbookcode Påvirkning Korte obligationer DK0060009249 NYIKO -7,70% Lange obligationer DK0060009405 NYILO -0,72% Korte obligationer Akk. DK0060033975 NYIKOA -9,43% Lange obligationer Akk. DK0060034007 NYILOA -1,01% Kreditobligationer Akk. DK0060643021 NYIKA -2,77% Kreditobligationer DK0060356202 NYIKRO -3,47%

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk .

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted