Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

Det skal oplyses, at der den 29. april i perioden 10:11 til 10:57 , er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdelinger. Indre værdi for nedenstående afdelinger har i perioden været undervurderet.





Afdelingsnavn ISIN Orderbookcode Påvirkning Bæredygtig Defensiv KL DK0061671013 NBIBDKL -0,58% Bæredygtig Moderat KL DK0061671286 NBIBMKL -0,33% Defensiv KL DK0016188733 NBIDEKL -0,62% Moderat KL DK0016188816 NBIMOKL -0,35%





Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted