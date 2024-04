ACTEOS : Prochaine nomination de Thomas Felfeli au poste de Directeur Général

Prochaine nomination de Thomas Felfeli au poste de Directeur Général

Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, annonce la nomination de Thomas Felfeli au poste de Directeur Général du Groupe sous réserve de la décision du Conseil d’Administration qui se tiendra le 2 mai 2024.

Joseph Felfeli, fondateur et actuel Président Directeur Général conservera ses fonctions de Président du Conseil d’Administration, afin d’accompagner dans les meilleures conditions cette évolution de la gouvernance.

Thomas Felfeli, 34 ans, a rejoint Acteos en 2010, d’abord en Allemagne puis en France pendant 11 ans. Au cours de cette période, Thomas Felfeli s’est pleinement investi au sein de la Direction Marketing et Commerciale du Groupe.

Thomas Felfeli déclare : "Cette prochaine nomination à la tête de l’entreprise familiale que je connais intimement me remplit d'enthousiasme et d'engagement. Ma mission première est de mettre en place une organisation et des processus efficaces, visant à fidéliser nos clients tout en développant de nouveaux comptes. La croissance et la rentabilité de l’entreprise sont mes priorités. J’aurai également à cœur de contribuer activement à la stratégie produit, en mettant l'innovation au cœur de la stratégie afin de tracer une voie prospère pour l'avenir de notre entreprise".

La nouvelle Direction aura pour mission d’accélérer la prise de parts de marché sur la nouvelle génération de solutions TMS (solution de planification, de gestion et d’optimisation des transports), WMS (solution de pilotage et gestion des entrepôts) et FPS (solution de prévision et gestion des approvisionnements) totalement repensées tant en termes d’ergonomie que d’intégration des dernières technologies d’Intelligence Artificielle (IA) afin de répondre aux nouveaux enjeux des grands acteurs logistiques.

Joseph Felfeli commente l’évolution de la gouvernance : « Je suis très heureux d’annoncer la prochaine arrivée de Thomas Felfeli à la tête de notre Groupe. Cette nomination matérialise notre volonté de pérenniser nos valeurs familiales et notre capacité d’innovation tout en donnant un nouvel élan à notre développement commercial.

Dans cette mission, Thomas Felfeli pourra s’appuyer sur une organisation renforcée animée par des dirigeants de valeur au plus près des enjeux logistiques des grandes organisations. Pour ma part, je continuerai à apporter tout mon support à cette nouvelle Direction avec toujours la volonté de servir les intérêts de nos collaborateurs, de nos clients et de l’ensemble des actionnaires qui nous accordent leur confiance. »

Prochain évènement :

Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 2 mai 2024 à 10H00 au siège social de la société.

A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)



Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com



Contacts :



ACTEOS SEITOSEI ACTIFIN

Joseph Felfeli Stephane Ruiz

Président Directeur Général Communication financière

Tél : +33 3 20 11 44 64 Tél : 01.56.88.11.11

Mail : j.felfeli@acteos.com Mail : stephane.ruiz@seitosei-actifin.com

Pièce jointe