Muudatused Northern Horizon Capital AS juhatuses

Baltic Horizon Fondi fondivalitseja Northern Horizon Capital AS teatab käesolevaga muudatusest juhatuse koosseisus.

Edvinas Karbauskas, Northern Horizon Capital AS juhatuse liige ning Baltic Horizon Fondi kaasfondijuht alates 3. jaanuarist 2023, astub juhatuse liikme positsioonilt tagasi ning tema viimane päev juhatuse liikmena on 22. juuni 2024. Edvinas on töötanud Northern Horizon Capital grupis aastast 2018.

„Juhtkonna nimel soovin tänada Edvinast tema panuse eest Northern Horizon Capital grupis. Edvinasel on olnud pidev areng, ta on töötanud erinevatel ametikohtadel näidates erakordseid finantsilisi teadmisi ning põhjalikku kinnisvarasekotori tundmist. Soovin tunnustada Edvinase pühendumust Baltic Horizon Fundi, ta on andnud olulise panuse fondi tuleviku strateegiate kujundamisele,“ kommenteerib Baltic Horizoni fondijuht Tarmo Karotam.

„Pärast erakordset teekonda koos Northern Horizoniga olen otsustanud astuda juhatuse liikme kohalt tagasi. Minu aeg Northern Horizonis on olnud täis privileege panustada silmapaistvate saavutusteni, sõlmida olulisi tehinguid ning kogeda võrratut meeskonna vaimu. Olen sügavalt tänulik oma kolleegidele ja partneritele, kelle pühendumus on olnud meie ühiste edusammudeni jõudmisel määravaks. Ma usaldan Northern Horizon võimesse luua pikaajalist edukust, teades, et seda juhendavad jätkuvalt pühendunud kinnisvara professionaalid,“ kommenteerib Edvinas Karbauskas.

Alates 23. juunist 2024 koosneb Northern Horizon Capital AS juhatus järgmistest liikmetest: Tarmo Karotam (juhatuse esimees) ning Aušra Stankevičienė. Northern Horizon Capital AS juhatus jätkab kaheliikmelisena ning kaalub juhatuse täiendamise vajalikkust tulevikuks. Tarmo Karotam jätkab Baltic Horizon Fondi fondijuhina.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

