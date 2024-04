COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 30 avril 2024 17h40

Nextensa SA: Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

En application de l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nextensa (la ‘Société’) communique les informations suivantes suite à la perte des droits de vote double attachés aux actions nominatives.

Situation au 30 avril 2024 :

Total du capital: EUR 109.997.148,34

Nombre total de titres conférant le droit de vote: 10.002.102

Nombre de titres conférant le droit de vote double: 5.872.797(1)



Nombre total de droits de vote (= le dénominateur) : 15.874.899(2)

Sur base de ces informations, les actionnaires de la Société peuvent vérifier s'ils se situent au-dessus ou en dessous de l'un des seuils de 3% (seuil statutaire), 5%, 10%, ... (et autres multiples de cinq) du total des droits de vote, et si, par conséquent, il existe une obligation de notifier le franchissement de ce seuil.

(1) 204 des 5.872.797 actions de la Société donnant en principe un droit de vote double sont détenues par une filiale de la Société. Par conséquent, les droits de vote attachés à ces 204 actions sont suspendus.

(2) Les droits de vote attachés aux actions propres (à la date d'aujourd'hui : 65.000 actions) sont suspendus conformément à l'article 7:217, §1 du Code des sociétés et associations.

Pour plus d'informations



Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d'investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (43%), la Belgique (42%) et l'Autriche (15%) ; sa valeur totale au 31/12/2023 était d'environ 1,3 milliard d'euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier à usage mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), Nextensa travaille en partenariat sur une vaste extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 488,6 millions d'euros (valeur 31/12/2023).

