MARE NOSTRUM : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 de 34,7 MEUR - Bonne résistance de l’activité à périmètre comparable

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 de 34,7 M€

Bonne résistance de l’activité à périmètre comparable*

Grenoble, le 30 avril 2024 – 18h – Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a poursuivi ses activités depuis l’ouverture d’une procédure de protection judiciaire en janvier dernier1. En parallèle de la profonde réorganisation engagée, le Groupe a poursuivi ses développements sur l’ensemble de ses divisions. La mobilisation sans faille des collaborateurs et des intérimaires permet à Mare Nostrum de maintenir un bon niveau d’activité sur ce début d’année. En effet, le chiffre d’affaires consolidé sur le 1er trimestre 2024 s’établit à 34,7 M€2 qui, à périmètre comparable*, affiche un retrait limité de - 7% par rapport à l’an passé (hors chiffre d’affaires des sociétés liquidées et agences fermées en 2024).

En millions d’euros 2024 2023 2023

à périmètre comparable* Variation 2024/2023

à périmètre comparable CA 1er trimestre 34,7 42,9 37,5 - 7%

Chiffres non audités

* Périmètre comparable : chiffre d’affaires 2023 retraité des sociétés liquidées et agences fermées en 2024.

Le Groupe bénéficie notamment de la bonne dynamique de la division Formation qui n’est pas impactée par la procédure collective en cours, et continue de progresser à 2,9 M€ contre 2,7 M€ au T1 2023 (+ 7%). L’activité Travail Temporaire s’établit à 28,3 M€ au 1er trimestre 2024. Un chiffre d’affaires réalisé sur un nouveau périmètre beaucoup plus resserré que celui de 2023. Ainsi, à périmètre comparable*, la division affiche un retrait de - 9% sur le trimestre (- 22% à périmètre constant) qui suit l’évolution du marché du Travail Temporaire (- 9%3). Le chiffre d’affaires trimestriel de l’activité Portage s’élève, quant à lui, à 2,2 M€ contre 2,3 M€ l’an passé. De même, la division Services RH reste stable à 0,8 M€ quand la division Recrutement s’inscrit à 0,4 M€.

Ainsi, l’activité du Groupe, sur son nouveau périmètre, n’enregistre pas de décrochage significatif, en dépit de la situation, et affiche des revenus solides sur la période. Mare Nostrum salue l’ensemble de ses collaborateurs, de ses intérimaires et de ses partenaires locaux pour leur mobilisation et leur engagement au soutien de l’activité. Le Groupe tient à remercier chaleureusement l’ensemble de ses clients qui se mobilisent et qui lui ont renouvelé leur confiance tant les clients des contrats cadres que les clients de proximité, confirmant ainsi la qualité des prestations fournies par les équipes de Mare Nostrum.

Mare Nostrum demeure résolument engagée envers ses partenaires commerciaux, ses collaborateurs et ses actionnaires et travaille d’ores-et-déjà activement, aux côtés des administrateurs et mandataires judiciaires, à l’élaboration du plan de sauvegarde.

Report de publication des comptes annuels 2023

Le Groupe annonce le report de la publication de ses comptes annuels consolidés et de son rapport financier annuel 2023. Les contraintes liées à l’ouverture de la procédure de sauvegarde4 et la forte mobilisation des équipes financières internes et externes sur le sujet, ont entrainé un retard dans le planning de clôture des comptes 2023 qui contraint Mare Nostrum à reporter leur publication ainsi que celle du rapport financier annuel 2023.

Par voie de conséquence, l’Assemblée Générale annuelle ne pourra pas se tenir dans les délais légaux, à savoir avant le 30 juin 2024. Une demande de prorogation va être prochainement sollicitée auprès du Tribunal de commerce de Grenoble.

Le Groupe publiera, par voie de communiqué de presse, les dates de publication des comptes annuels 2023 et de l’Assemblée Générale dès qu’elles seront arrêtées.

1 Communiqué du 25 janvier 2024

2 Chiffres non audités

3 Prism’emploi – CREDOC du mois de mars 2024

4 Communiqué du 25 janvier 2024

