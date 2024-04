Quadient S.A.: Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2023

Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2023

Bagneux, 30 avril 2024,

Quadient (Euronext Paris : QDT) annonce avoir déposé le 29 avril 2024, son document d’enregistrement universel 2023, au format xHTML, auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») référencé sous le numéro D.24-0365.

Le document d’enregistrement universel 2023 comprend notamment :

Le rapport financier annuel de Quadient, constitué des comptes annuels, des comptes consolidés, du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes y afférents ;

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

La déclaration de performance extra-financière ;

Les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes ;

Les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d’actions.

Le document d’enregistrement universel 2023 de Quadient est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut être également consulté et téléchargé dans la rubrique « Investisseurs/Informations réglementées » sur le site Internet dédié aux relations investisseurs de la Société ( https://invest.quadient.com/ ), ainsi que sur le site de l’AMF ( www.amf-france.org ).

***

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles à l’investissement PEA-PME.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com/ .

