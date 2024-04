Johnson & Johnson recibe la opinión positiva del CHMP para RYBREVANT®▼ (amivantamab) en combinación con quimioterapia para el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con mutaciones activadoras de inserción en el exón 20 del receptor del EGFR

Esta opinión positiva del CHMP sitúa a amivantamab como una nueva opción de tratamiento y como el primer anticuerpo biespecífico totalmente humano dirigido contra los receptores del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y de la transición epitelial mesenquimal (MET) en el tratamiento de primera línea del CPNM con mutación de inserción en el exón 20 del EGFR



La recomendación está respaldada por los datos del estudio de fase 3 PAPILLON, que demostró que amivantamab junto con quimioterapia mejoraba significativamente la supervivencia libre de progresión en pacientes adultos, frente a la quimioterapia sola1

BEERSE, BÉLGICA, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, una empresa de Johnson & Johnson, ha anunciado hoy que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado la aprobación de RYBREVANT®▼ (amivantamab) en combinación con quimioterapia (carboplatino y pemetrexed) para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con mutaciones activadoras de la inserción en el exón 20 del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).

«Los resultados del estudio PAPILLON suponen un importante avance en el panorama del tratamiento del CPNM con inserción en el exón 20 del EGFR, al demostrar una mejora significativa de la supervivencia libre de progresión con amivantamab combinado con quimioterapia como tratamiento de primera línea, frente a la quimioterapia sola», afirmó el investigador del ensayo, el profesor Nicolas Girard, jefe de Oncología Médica del Instituto Curie y catedrático de Oncología Torácica y Medicina Respiratoria de la Universidad de París-Saclay (Francia).* «En particular, observamos mejoras en el estado funcional y una reducción de los síntomas asociados al cáncer de pulmón, lo cual destaca el potencial de este tratamiento para replantear las normas asistenciales para estos pacientes, ofreciendo expectativas de mejora de la calidad de vida y de los resultados terapéuticos para los pacientes».

Hay una urgente necesidad de tratamientos innovadores para el CPNM, en particular para los pacientes con mutaciones activadoras de inserción en el exón 20 del EGFR, debido a la importante carga que supone la enfermedad.2 Las mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR son la tercera mutación activadora del EGFR más común y se asocian con tasas de supervivencia global a cinco años en la vida real de tan solo el 8 por ciento.2 Esto confirma la apremiante demanda de estrategias terapéuticas específicas, diseñadas para abordar las complejidades únicas de las mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR, con el objetivo de mejorar sustancialmente la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

«El cáncer de pulmón sigue siendo el cáncer con mayor tasa de mortalidad en Europa. Dado que los pacientes con CPNM con mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR se enfrentan a un pronóstico especialmente desfavorable, la necesidad de combinaciones innovadoras en el tratamiento de primera línea es acuciante», declaró Henar Hevia, Directora Principal del Área Terapéutica de Oncología de Johnson & Johnson Innovative Medicine en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). «En Johnson & Johnson, nos dedicamos al desarrollo y administración de terapias novedosas y específicas dirigidas a abordar las vías específicas de la enfermedad, con el objetivo final de garantizar que cada paciente reciba el tratamiento adecuado en el momento adecuado».

El estudio PAPILLON cumplió su criterio de valoración principal, demostrando una mejora estadística y clínicamente significativa de la supervivencia libre de progresión (SLP; medida mediante revisión central independiente con enmascaramiento [RIC]) en pacientes que recibieron amivantamab en combinación con quimioterapia, frente a quimioterapia sola (cociente de riesgos [CRI]=0,395; intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, 0,30-0,53; P<0,0001).1,3 Un análisis provisional de la supervivencia global (SG) mostró una tendencia favorable para los pacientes tratados con amivantamab más quimioterapia, en comparación con los tratados solo con quimioterapia (CRI=0,675; IC del 95 por ciento, 0,42-1,09; P=0,106).1,3 La combinación de amivantamab y quimioterapia demostró un perfil de seguridad coherente con los perfiles de seguridad de los agentes individuales, con tasas bajas de abandono relacionado con el tratamiento (7 por ciento).1,3 Las tasas de acontecimientos adversos (AA) generales y de AA con resultado de muerte fueron equivalentes entre ambos grupos de tratamiento.3 La tasa de acontecimientos adversos de grado ≥3 fue mayor con amivantamab y quimioterapia que con la quimioterapia sola (75 por ciento frente a 54 por ciento).3 Se produjeron acontecimientos adversos graves en el 37 por ciento de los pacientes que recibieron amivantamab y quimioterapia, en comparación con el 31 por ciento que recibieron quimioterapia sola.3 Los AA relacionados con el EGFR y la transición epitelial mesenquimal (MET) aumentaron con amivantamab más quimioterapia (principalmente de grado 1-2).3 Los efectos tóxicos hematológicos y gastrointestinales asociados a la quimioterapia fueron comparables, excepto en el caso de la neutropenia, que fue transitoria.3 Se notificó neumonitis en el tres por ciento de los pacientes del grupo que recibió amivantamab y quimioterapia.3

«El dictamen positivo de hoy es la culminación de años de trabajo y del compromiso de nuestro equipo con el colectivo afectado por el cáncer de pulmón. Seguiremos centrándonos en redefinir los paradigmas de tratamiento, desde la primera línea terapéutica, con el objetivo de mejorar las tasas de supervivencia y los resultados generales de los pacientes», declaró el Dr. Kiran Patel, Vicepresidente de Desarrollo Clínico de Tumores Sólidos de Johnson & Johnson Research & Development, LLC. «Gracias a nuestra intensa labor de investigación y desarrollo, somos pioneros en estrategias novedosas y nos centramos en las principales vías implicadas en la progresión del cáncer de pulmón con el objetivo último de transformar los resultados clínicos de los pacientes con CPNM con mutación de EGFR».

Acerca de PAPILLON

El estudio PAPILLON ( NCT04538664 ), en el que participaron 308 pacientes, es un ensayo de fase 3 aleatorizado y sin enmascaramiento para evaluar la eficacia y la seguridad de amivantamab combinado con quimioterapia, en comparación con la quimioterapia sola, en pacientes recién diagnosticados de CPNM avanzado o metastásico caracterizado por mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR.4 El criterio de valoración principal del estudio es la SLP medida mediante revisión central independiente con enmascaramiento [RIC].3 Entre los criterios de valoración secundarios se encuentran la tasa de respuesta global (TRG), la SLP tras el primer tratamiento posterior (SLP2), la duración de la respuesta (DR), el tiempo hasta el tratamiento posterior (TTP) y la supervivencia global (SG).3 A los pacientes que recibieron quimioterapia sola se les permitió recibir amivantamab en monoterapia como tratamiento de segunda línea tras la confirmación de la progresión de la enfermedad.3

Acerca de amivantamab

Amivantamab es un anticuerpo biespecífico dirigido frente a EGFR y MET totalmente humano que actúa contra los tumores con mutaciones activadoras y resistentes del EGFR y mutaciones y amplificaciones de MET, y que aprovecha el sistema inmunitario.5,6,7,8

La Comisión Europea (CE) concedió la aprobación condicional de comercialización de amivantamab en diciembre de 2021 para el tratamiento de pacientes adultos con CPNM avanzado con mutaciones activadoras de la inserción en el exón 20 del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), tras el fracaso del tratamiento con platino.9 Amivantamab es el primer tratamiento aprobado en la Unión Europea dirigido específicamente contra las mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR para el CPNM.9 En noviembre de 2023, se presentó a la EMA una solicitud de ampliación de la indicación de tipo II basada en el estudio MARIPOSA-2, en la que se solicitaba la aprobación de amivantamab en combinación con quimioterapia (carboplatino y pemetrexed) para el tratamiento de pacientes adultos con CPNM avanzado con mutaciones de sustitución del EGFR ex19del o L858R, tras el fracaso de una terapia previa que incluyera un inhibidor de la tirosina quinasa (TKI) del EGFR de tercera generación.10 Recientemente, en febrero de 2024, se presentó a la EMA una solicitud de ampliación de indicación de tipo II basada en el estudio MARIPOSA para amivantamab, en combinación con lazertinib, para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con deleciones comunes del exón 19 (ex19del) del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) o mutaciones de sustitución del exón 21 L858R (L858R).11 A la espera de la aprobación de la CE basada en el estudio PAPILLON, la aprobación de comercialización condicional se convertirá en una autorización de comercialización estándar.

La lista completa de efectos adversos, así como información sobre la posología y administración, contraindicaciones y otras precauciones de uso de amivantamab, puede consultarse en el Resumen de las Características del Producto .9

▼ De acuerdo con la normativa de la EMA para nuevos medicamentos, amivantamab está supeditado a un seguimiento adicional.

Acerca del cáncer de pulmón no microcítico

Se calcula que en Europa se diagnosticó cáncer de pulmón a 484.306 personas en 2022.12 El CPNM constituye el 85 por ciento de todos los casos de cáncer de pulmón.13 El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en Europa, con más fallecimientos que el cáncer de mama y el cáncer de próstata juntos.12

Los principales subtipos de CPNM son el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma macrocítico.13 Entre las mutaciones impulsoras más comunes en el CPNM se encuentran las alteraciones en el EGFR, que es un receptor de la tirosina quinasa que controla el crecimiento y la división celular.13,14 Las mutaciones de EGFR están presentes en el 10-15 por ciento de los pacientes occidentales con CPNM con histología de adenocarcinoma y en el 40-50 por ciento de los pacientes asiáticos.15,16,17,18 Las mutaciones de EGFR ex19del o EGFR L858R son las más frecuentes.19 La tasa de supervivencia a cinco años de todas las personas con CPNM avanzado y mutaciones de EGFR tratadas con inhibidores de la tirosina quinasa (TKI) de EGFR es inferior al 20 por ciento.20 Las mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR son la tercera mutación activadora del EGFR más frecuente.21 Los pacientes con mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR tienen una SG a cinco años en el mundo real del 8 por ciento en el contexto del tratamiento en primera línea, que es inferior a la de los pacientes con mutaciones ex19del o L858R del EGFR.2

Acerca de Johnson & Johnson

En Johnson & Johnson, creemos que la salud lo es todo. Nuestra fuerza en innovación sanitaria nos permite construir un mundo en el que se prevengan, traten y curen enfermedades complejas, en el que los tratamientos sean más inteligentes y menos invasivos y las soluciones sean personales. Gracias a nuestra experiencia en Innovative Medicine y MedTech, estamos en una posición única para innovar en todo el espectro de soluciones sanitarias hoy para ofrecer los avances del mañana, y tener un profundo impacto en la salud de la humanidad.

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen-Cilag International NV y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Johnson & Johnson.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de amivantamab. Se advierte al lector que no debe confiar plenamente en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en expectativas actuales sobre acontecimientos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen Research & Development, LLC y/o Johnson & Johnson. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluida la incertidumbre de éxito clínico y de obtener aprobaciones regulatorias; incertidumbre de éxito comercial; competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidas por competidores; oposiciones a patentes; cambios en la conducta y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios de salud; cambios en las leyes y las normas vigentes, incluidas reformas globales del sistema de salud; y tendencias hacia la reducción de costes de salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 31 de diciembre de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» y «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ o previa solicitud a Johnson & Johnson. Ni Janssen Pharmaceutica NV, ni Janssen-Cilag Limited, ni Janssen Biotech, Inc, ni Janssen Research & Development, LLC, ni Johnson & Johnson se comprometen a actualizar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información o futuros acontecimientos o desarrollos.

‡RECIST (versión 1.1) hace referencia a los Criterios de evaluación de la respuesta en tumores sólidos, que es un modo estandarizado de medir el grado en que los tumores sólidos responden al tratamiento y está basado en si los tumores se reducen, se quedan igual o crecen.

*El profesor Nicolas Girard ha trabajado como consultor para Janssen-Cilag International NV; no ha recibido remuneración alguna por su trabajo en los medios de comunicación.



