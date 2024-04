Tarkett: Marie Deconinck nommée membre du Conseil de Surveillance

Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives innovantes et durables, annonce la nomination de Marie Deconinck comme nouvelle membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de son père Didier Deconinck dont le départ avait été anticipé et a été confirmé lors de l'assemblée générale du 26 avril 2024.



« Nous sommes ravis d'accueillir Marie en tant que nouvelle membre du Conseil de Surveillance. Alors que Tarkett poursuit son plan de création de valeur durable sur le long terme, je suis convaincu que Marie contribuera activement à l'ambition de l'entreprise. Je tiens à remercier Didier pour sa contribution inestimable aux travaux du Conseil au fil des ans, » a déclaré Eric La Bonnardière, Président du Conseil de Surveillance.



Marie Deconinck, 38 ans, de nationalité française et canadienne, a débuté sa carrière en 2011 en tant que Responsable RSE pour le groupe de microfinance Baobab avant de prendre la Direction Générale de la société d’investissement DDA. Elle a rejoint en 2020 le réseau commercial de Tarkett France en tant que Product Category Marketing Manager, avant de rejoindre la division Tarkett EMEA & LATAM en tant que responsable de développement de nouveaux produits. Aujourd’hui, elle est en charge de projets d’innovation stratégique produits liés aux objectifs de développement durable du Groupe. Marie Deconinck est titulaire d'un master en relations internationales de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et d'un MBA d’HEC Paris (spécialité en innovation).



Julien Deconinck a été nommé Vice-Président du Conseil de Surveillance, remplaçant Didier Deconinck dans cette fonction. Le Conseil de Surveillance de Tarkett reste composé de 13 membres, dont 3 membres indépendants, 2 représentants des salariés et 2 censeurs. 56% des membres sont désormais des femmes.

