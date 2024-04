EQUASENS : Modalités de mise à disposition de l'URD 2023

Villers-lès-Nancy, le 30 avril 2024 – 18 :45 (CET)

Le Groupe Equasens annonce que son Document d’Enregistrement Universel 2023 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 29 avril 2024 sous le numéro n° D.24-0366.

Ce document est disponible sur le site Internet de l’AMF, http://www.amf-france.org , ainsi que sur le site Internet d’Equasens, https://www.equasens.com.

Les documents suivants, diffusés au titre de l’article 222-3 du Règlement Général de l’AMF concernant l’information réglementée, et ceux prévus à l’article R.225-83 du Code de commerce, sont intégrés dans le Document d’Enregistrement Universel 2023.

Il a été établi au format électronique unique européen « European Single Electronic Format» (ESEF) en iXBRL et au format PDF (reproduction de la version officielle de l’URD au format ESEF) et comprend notamment :

a) Le rapport financier annuel 2023, dont :

les comptes consolidés ;

les comptes sociaux ; le rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant notamment la déclaration de performance extra-financière ;

l’attestation de la personne responsable du Document d’Enregistrement Universel ;

les rapports des Commissaires aux Comptes ;

les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux Comptes.





b) Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.225-37 du Code de commerce modifié par l’Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017.





c) Le descriptif du programme de rachat d’actions propres.





Les autres documents relatifs à l’Assemblée Générale seront disponibles dans la rubrique « Assemblée Générale » du site Internet d’Equasens, selon la réglementation en vigueur.



Avec plus de 1.400 collaborateur, le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, infirmiers, kinésithérapeutes, les hôpitaux, les structures de HAD et SSIAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie et au Luxembourg, le Groupe Equasens rassemble aujourd’hui les professionnels de santé au sein d’un écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

