Avis aux médias – Le syndicat des Teamsters annoncera les résultats de votes de grève au CN et au CPKC

OTTAWA, 30 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) tiendra une conférence de presse pour annoncer les résultats des votes de grève au Canadien National (CN) et au Canadien Pacifique Kansas City (CPKC).



QUOI : Conférence de presse QUAND : Mercredi 1er mai à 13 h (Journée internationale des travailleurs) OÙ : Colline du Parlement, édifice de l'Ouest, salle de conférence de presse 135-B QUI : Paul Boucher, président, CFTC Ryan Finnson, vice-président, CFTC Don Ashley, Directeur législatif national, CFTC Dave Fulton, président général, CFTC CAT Ouest Jim Lennie, président général, CFTC CAT Central Jean-Michel Hallé, président général, CFTC Lignes de l’Est IL POURQUOI : Annonce des résultats de votes de grève au CN et au CPKC

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec pressres2@parl.gc.ca pour obtenir un accès temporaire.



Avec plus de 125 000 membres, Teamsters Canada est le plus important syndicat du secteur des transports et de la chaine d’approvisionnement au pays. C’est également le plus important syndicat du secteur privé fédéral. Teamsters Canada est affiliée à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

Demandes des médias :

Christopher Monette, Directeur des affaires publiques, Teamsters Canada

Cell: 514-226-6002, cmonette@teamsters.ca