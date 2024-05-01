Anmodning om suspension for afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest

| Source: Investeringsforeningen BankInvest Investeringsforeningen BankInvest

På grund af lokale børslukkedage i underliggende markeder anmodes om suspension af nedenstående afdelinger.

Afdeling ISIN Short name
Emerging Markets Aktier Vontobel/BankInvest A DK0060516854 BAIEMMAVBIA
Emerging Markets Aktier Vontobel/BankInvest Akk. A DK0062502621 BAIEMMAVBAKKA
Europa Small Cap Aktier A DK0060571362 BAIESCA
Bæredygtige Klimaaktier A DK0062265153 BAIBDA
Bæredygtige Klimaaktier Akk A DK0062265310 BAIKLA
Value Globale Aktier A DK0060978716 BAIULA
BIX Globale Aktier ESG Universal KL DK0061133709 BAIBGAEUKL
Højt Udbytte Aktier A DK0060293538 BAIHUAA
Højt Udbytte Aktier Akk. A DK0061151362 BAILDOBA
Globale Aktier Ansvarlig Udvikling A DK0061271426 BAIGABUA
Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk A DK0061271699 BAIGABUAKKA
Globale Aktier Columbia Threadneedle A DK0061409711 BAIGACTNA
Globale Aktier Columbia Threadneedle Akk. A DK0061410057 BAIGACTNAKKA
Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling A DK0062500179 BAIEUAAUA
Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk A DK0062500336 BAIEUAAUAA

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation & Trade Processing, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør