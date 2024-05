Modification des objectifs de placement du Fonds de croissance international Pembroke

MONTRÉAL, 01 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion privée de placement Pembroke ltée (« Pembroke »), le gestionnaire du Fonds de croissance international Pembroke annonce la modification des objectifs de placement actuels du Fonds.



Le 26 avril 2024, les porteurs du Fonds de croissance international Pembroke ont voté en faveur d’une résolution approuvant les modifications apportées aux documents constitutifs du fonds afin de changer les objectifs de placement du fonds. Ce changement entrera en vigueur le 17 mai 2024 ou vers cette date. Les objectifs de placement changeront comme suit :

Objectifs de placement actuels Objectifs de placement proposés Le Fonds recherche une croissance à long terme au moyen d’une plus-value du capital en effectuant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de petites ou moyennes sociétés étrangères, situées ailleurs qu’aux États-Unis. Le Fonds recherche une croissance à long terme au moyen d’une plus-value du capital en effectuant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de sociétés étrangères de grande qualité dans toutes les fourchettes de capitalisation boursière, situées ailleurs qu’aux États-Unis et au Canada.





Dans le cadre de ses stratégies de placement, l’analyse des placements du Fonds de croissance international Pembroke continue d’être fondée sur trois paliers pour la prise de décisions. Le premier palier consiste à prendre des décisions concernant la sous-pondération ou la surpondération de certaines régions ou de certains pays du monde entier. Le deuxième palier porte sur la répartition des devises au sein du Fonds. Le troisième palier vise l’analyse liée aux secteurs et à la sécurité du Fonds et est modifié pour indiquer que l’attention portée actuellement sur les sociétés à petite ou moyenne capitalisation ne changera pas pour l’instant. L’objectif de cette approche en trois paliers consiste à combiner les avantages d’une analyse descendante au choix ascendant détaillé de titres. Ainsi, la situation financière, la gestion d’une société et de son secteur ainsi que la santé de l’économie en général font l’objet d’une évaluation.

Il sera tenu compte de ces changements dans le prospectus et l’aperçu du fonds du fonds devant être déposés sous peu dans SEDAR+.

Au sujet de Pembroke

Gestion privée de placement Pembroke ltée est un cabinet de services-conseils en matière de gestion de patrimoine qui fournit à ses clients des solutions taillées sur mesure pour assurer leur avenir financier. Au nombre de ses clients se trouvent des particuliers, des familles et des fondations. Le cabinet a été fondé en 1988 par Gestion Pembroke ltée, gestionnaire de fonds institutionnels qui réalise des placements dans les actions de croissance depuis 1968.

