Aduro Clean Technologies présente ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2024

LONDON, Ontario, 01 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources du XXIe siècle, a présenté ses résultats financiers intermédiaires consolidés pour les trois et neuf mois terminés le 29 février 2024 et a partagé les points importants suivants. Toutes les informations financières évoquées dans ce communiqué de presse sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.



Ofer Vicus, PDG d’Aduro, a commenté les résultats en ces termes : « Le T3 a été un trimestre décisif pour la Société, qui a continué à développer sa technologie et à étendre sa présence sur le marché », et de poursuivre « Les initiatives stratégiques que nous avons entreprises améliorent non seulement nos compétences technologiques, mais renforcent également notre capacité à étendre notre programme d’engagement client et nos relations avec des parties prenantes clé ».

« Au cours du T3 nous avons enregistré un chiffre d’affaires record et maintenu de solides flux de trésorerie. Notre performance financière de ce trimestre reflète les avancées stratégiques et la réussite des opérations accomplis par Aduro. Forts de notre assise financière solide et de l’innovation technologique dont nous faisons preuve de manière continue, nous jouissons d’un positionnement idéal pour atteindre nos objectifs de l’année 2024 et des années suivantes », a ajouté Mena Besha, directeur financier d’Aduro.

Troisième semestre 2024 – Éléments clés financiers

Le chiffre d’affaire trimestriel s’est élevé à 103 628 $ au T3 2024, soit une augmentation de 78 % contre 58 290 $ au T3 2023.

Le chiffre d’affaires enregistré entre le début de l’année au titre des neuf mois terminés le 29 février 2024 se montait à 235 266 $, soit une progression de 304 % par rapport aux neuf mois terminés le 28 février 2023.

La perte d’exploitation s’élevait à ,2 027 383 $ pour le T3 2024, ce qui représente une hausse de 10 % par rapport aux 1 845 913 $ enregistrés pour le T3 2023.

Les coûts des immobilisations corporelles arrêtés au 29 février 2024 s’élevaient à 3,5 millions de dollars, ce qui représente des augmentations de 132 334 $ et de 848 361 $ sur les trois et neuf mois terminés le 29 février 2024 respectivement, indiquant un investissement accru dans les équipements de recherches et la fin de la construction de laboratoires et de bureaux de haute qualité à London, dans l’Ontario.

La Société a maintenu des flux de trésorerie solides de 2 156 359 $ au 29 février 2024.

Après le 29 février 2024, la Société a reçu un produit brut de 2 081 094 $ découlant de l’exercice de bons de souscriptions et d’options, renforçant encore plus la solidité du bilan de la Société.

Troisième semestre 2024 – Points importants et développements de la Société

Nomination stratégique au conseil d’administration : Aduro a accueilli Marie Grönborg à son conseil d’administration, une dirigeante chevronnée dotée d’une solide expérience dans les technologies durables. Avec une trentaine d’année d’expérience à l’international à son actif, Mme Grönborg renforce considérablement la diversité et l’expertise de la structure de gouvernance d’Aduro. Sa riche expérience en tant qu’ingénieure chimiste et ancienne cadre dans des entreprises d’énergie propre correspond parfaitement à l’orientation stratégique d’Aduro qui a mis le cap sur l’innovation et la durabilité environnementale. Mme Grönborg est un excellent atout pour le conseil d’administration et ses qualités de dirigeante devraient continuer à avoir un impact profond sur la direction stratégique d’Aduro et sur la fortification de la position de la Société à l’avant-garde des technologies propres.

Expansion de l’engagement client : En s’appuyant sur les résultats positifs de l’évaluation technique effectuée au cours du second semestre, une société pétrochimique de premier plan et participant confidentiel au programme d’engagement client (« PEC ») de la Société, a étendu la portée de son projet initial avec Aduro. Les tests supplémentaires ont porté sur une gamme plus diversifiée de déchets plastiques, en ciblant plus particulièrement ceux présentant des concentrations plus élevées de PET, de polyuréthane, de métaux et d’autres contaminants tenaces. La décision d’étendre la portée des tests initiaux démontre l’intérêt grandissant pour notre technologie Hydrochemolytic™ et la confiance que nos partenaires ont en les compétences de la Société et la plateforme technologique qu’elle propose.

Participation aux conférences : Au cours du troisième semestre, Aduro a activement participé à différents événements majeurs de l’industrie, notamment au 10 e événement annuel CEM d’AlphaNorth Capital . Ces événements ont constitué d’excellentes plateformes permettant à Aduro de mettre en avant ses avancées technologiques, d’entrer en contact avec des investisseurs et des partenaires potentiels, tout en facilitant les discussions qui devraient pouvoir contribuer à mener à de futures collaborations et innovations.

Participation au marché : Les solutions innovantes d’Aduro ont été présentées dans la série documentaire Viewpoint de Dennis Quaid , une initiative qui a permis de promouvoir considérablement le profil de ses technologies durables auprès d’un large public. La série a été diffusée sur plus de 170 stations américaines et incluait un segment publicitaire diffusé à l’échelle nationale sur Fox Business Network, présentant l’engagement pris par Aduro pour relever les défis environnementaux cruciaux grâce à des technologies avancées de recyclage chimique.

Résultats des tests des échantillons de l’unité de débit continu

Aduro a réalisé de grande avancées dans le développement de sa technologie Hydrochemolytic™ grâce à des tests rigoureux avec le réacteur plastique à flux continu. Depuis son lancement en 2023, le réacteur a été utilisé pour de nombreux tests sur différentes matières premières de polypropylène, démontrant une efficacité de conversion exceptionnelle. La Société a partagé un échantillon de données sur les résultats des tests indiquant que jusqu’à 95 % de la matière première a été convertie en ressources d’hydrocarbures de valeur, tandis que moins de 5 % sont restés sous forme de solides non convertis ou de gaz de faible valeur. Cette avancée souligne le potentiel d’Aduro à améliorer efficacement le recyclage des plastiques en fin de vie. Le programme d’essai du réacteur continue de générer des données essentielles nécessaires pour faire progresser la conception du processus de nouvelle génération, qui reste un élément majeur des objectifs stratégiques d’Aduro pour 2024.

Pour des informations plus détaillées sur les résultats du T3 2024 d’Aduro, veuillez consulter le résumé des états financiers intermédiaires consolidés ainsi que le rapport de gestion intermédiaire de la Société pour les trois et neuf mois terminés le 29 février 2024, disponibles à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca .

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite les propriétés uniques de l’eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

