Les Teamsters se donnent un mandat de grève s’il n’y a pas d’entente prochainement avec le CN et le CPKC

OTTAWA, 01 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Presque 10,000 membres Teamsters de la Conférence Ferroviaire de Teamsters Canada, employés du CN et du CPKC, ont voté en faveur d’un mandat de grève si des ententes ne surviennent pas prochainement avec leurs employeurs. Cette grève pourrait débuter dès le 22 mai à 00 :01.



Au CN, les conducteurs, ingénieurs de locomotive, et employés des gares de triage ont voté à 97.6% en faveur de la grève, avec un taux de participation de 93.3%.

Au CPKC, les conducteurs, ingénieurs de locomotive, et employés des gares de triage ont voté à 99% en faveur de la grève, avec un taux de participation de 91.7%.

Finalement, les contrôleurs du trafic ferroviaire au CPKC ont voté à 95.3% en faveur de la grève, avec un taux de participation de 96.6%.

« Après six mois de négociations avec les deux entreprises, nous ne sommes pas plus près d’en arriver à une entente qu'au début. Les deux entreprises tentent de supprimer de nos conventions collectives les dispositions cruciales concernant le repos, nécessaire à la sécurité. Nous sommes dans une impasse, les entreprises ne comprenant pas que les Teamsters ne feront jamais de compromis sur la sécurité, surtout quand des vies canadiennes sont en jeu », a déclaré Paul Boucher, président du CRTC.

« Une grève simultanée au CN et au CPKC entrainerait des perturbations à la chaîne d’approvisionnement d’une ampleur que le Canada n'a probablement jamais connue. Je tiens à être très clair : provoquer une crise de la sorte n'a jamais été, et ne sera jamais notre objectif. Nous souhaitons éviter un arrêt de travail. Avec ces résultats, nous avons l'intention de retourner à la table de négociation, de travailler avec les médiateurs fédéraux et de faire tout notre possible pour parvenir à un accord équitable pour nos membres. Un accord qui ne fait aucun compromis sur la sécurité et qui valorise autant la sécurité des personnes que les profits », a ajouté Boucher.

Avec plus de 125 000 membres, Teamsters Canada est le plus grand syndicat du pays dans le domaine du transport et de la chaîne d’approvisionnement. Il est affilié à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

