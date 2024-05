CARBIOS und Hündgen schließen Liefervereinbarung für die weltweit erste PET-Biorecycling-Anlage

Clermont-Ferrand, Frankreich, 2. Mai 2024 (06:45 Uhr MEZ) CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, und die Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG (Hündgen), ein Experte für Logistik, Sortierdienstleistungen und das Recycling von wiederverwertbaren Wertstoffen aus Abfallgemischen, haben die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) bekannt gegeben, die die Beschaffung, Aufbereitung und das Recycling von jährlich 15.000 Tonnen an Post-Consumer-PET-Abfällen mit Hilfe der Biorecycling-Technologie von CARBIOS in der ersten kommerziellen Anlage in Longlaville ab Ende 2026 vorsieht.

Die Partnerschaft wird die Expertise und das Netzwerk von Hündgen bei der Beschaffung und Aufbereitung von Leichtverpackungsabfällen aus deutschen Haushalten nutzen. Diese PET-Abfälle werden zu Flakes verarbeitet und anschließend mit Hilfe der enzymatischen Depolymerisationstechnologie von CARBIOS, die PTA und MEG in Lebensmittelqualität erzeugt, zu neuwertigem PET repolymerisiert.

Die Liefervereinbarung mit Hündgen trägt dazu bei, den Großteil des Rohstoffbedarfs von CARBIOS für seine erste kommerzielle Anlage in Longlaville, Frankreich, zu sichern. Diese Anlage befindet sich derzeit im Bau und wird bei voller Auslastung eine Kapazität von 50.000 Tonnen im Jahr haben.

Diese Partnerschaft zur Rohstoffbeschaffung ergänzt die bereits bekannt gegebenen Liefervereinbarungen, wie z. B. mit der Landbell Group für Lebensmittelschalen aus Deutschland und der gewonnenen CITEO-Ausschreibung für mehrschichtige Lebensmittelschalen in Frankreich. Der Standort der Anlage in Longlaville, in Grenznähe zu Belgien, Deutschland und Luxemburg, ist für einen schnellen und einfachen Zugang zu den nahegelegenen Abfallquellen von strategischer Bedeutung.

Mit seinem enzymatischen Depolymerisations-Prozess kann CARBIOS alle Arten von PET-Abfällen verarbeiten, auch solche, die mit den derzeitigen Methoden nicht recycelt werden können. Für Materialien wie mehrschichtige, farbige und undurchsichtige Verpackungs- sowie für Textilabfälle aus Polyester ermöglicht das Verfahren von Carbios erstmalig eine echte Kreislaufwirtschaft.

Emmanuel Ladent, CEO von CARBIOS: „Durch unsere Partnerschaft mit Hündgen hat CARBIOS nun den größten Teil der Rohstoffversorgung für seine erste kommerzielle Anlage gesichert. Die innovative Biorecycling-Technologie von CARBIOS ermöglicht die Verwertung unterschiedlicher PET-Abfälle, was eine größere Flexibilität bei der Beschaffung und eine preisliche Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu den stark nachgefragten durchsichtigen PET-Flaschen ermöglicht. Unsere lokale Beschaffungsstrategie hat sich ebenfalls ausgezahlt und zeigt, wie wichtig es ist, Biorecycling-Anlagen in der räumlichen Nähe von Abfallquellen zu errichten - eine Expertise, die wir gerne mit unseren künftigen Lizenznehmern teilen möchten.“

Christian Hündgen, Geschäftsführer der Hündgen Entsorgungs GmbH & Co.KG: „Die Etablierung neuer Standards im Bereich des Recyclings von Kunststoffverpackungen erfordert die Entwicklung und Implementierung innovativer Technologien und die Förderung internationaler Kooperationen. Daher freuen wir uns, Teil eines der führenden Projekte in Europa für das Recycling von PET zu sein, das nicht aus Flaschen gewonnen wird.“

Über Carbios

Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt Carbios enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie den Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde Carbios wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von Carbios und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit Carbios zusammen.

Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte http://www.carbios.com/en

Über die Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG:

Als modern strukturiertes Familienunternehmen bietet die Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG ein Höchstmaß an unternehmerischer Flexibilität. Anpassungen an sich verändernde ökologische oder ökonomische Bedingungen können direkt umgesetzt werden. Damit wird zum einen ein hoher ökologischer Standard im Sinne des Umweltschutzes garantiert. Zum anderen kann im Sinne der unternehmerischen Zielsetzungen ein guter Kundenservice durch gezielte persönliche Ansprache und Beratung in allen Entsorgungsfragen gewährleistet werden.

So gehören neben dem Transport von Abfällen, Wertstoffen und Wertstoffgemischen deren Sortierung und ebenso die Vermarktung und Verwertung von Sekundärrohstoffen im internationalen Handel zu den Tätigkeitsfeldern der Firma Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG. Planung und Entwicklung von innovativen Entsorgungs- und Recyclingkonzepten für Gewerbe und Industrie, sowie die Beratung und Kooperation mit nationalen und internationalen Instituten und Gebietskörperschaften runden das breite Leistungsspektrum ab.

www.huendgen-entsorgung.de | LinkedIn | Facebook





