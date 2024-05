WORLDLINE : Chiffre d’affaires T1 2024

Chiffre d’affaires T1 2024

Chiffre d’affaires consolidé du T1 2024 : 1 097 millions d’euros, croissance organique : +2,5%

+3,9 % dans les Services aux Commerçants

Initiatives de transformation en bonne voie

Réorganisation du modèle opérationnel des Services aux Commerçants

avec deux nouveaux canaux de commercialisation

Plan de transformation Power24 en cours et déployé dans les pays concernés

Lancement de l’entreprise commune entre le Crédit Agricole et Worldline

Autorisation inconditionnelle de la Commission Européenne reçue en mars

CAWL : nouvelle marque de paiement offrant des services de paiement innovants aux commerçants en France

Évolution de la gouvernance

Wilfried Verstraete coopté comme futur président du conseil d'administration

Conseil d'administration redimensionné à 12 membres plus 2 administrateurs salariés, avec 3 nouveaux entrants et 6 sortants

Objectifs 2024 confirmés

Au moins +3% de croissance organique du chiffre d’affaires

Au moins 1,17 milliard d’euros d’EBE ajusté

Au moins 230 millions d’euros de flux de trésorerie disponible

Paris La Défense, 2 mai 2024 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiement, communique aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2024.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : « Worldline est en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'année 2024 après avoir affiché une croissance organique de 2,5% au premier trimestre, soutenue par nos activités de services aux commerçants, qui a posté une croissance de près de 4% malgré un contexte de dépenses des ménages qui reste peu dynamique. Je suis également satisfait des développement commerciaux importants et prometteurs que la division a enregistré ces dernier mois en terme de gains de nouveaux contrats et partenariats, soutenant l’accélération de la croissance de nos activités de Services aux Commerçants..

Au cours du trimestre, nous avons continué à mettre en œuvre les actions prises en 2023. Le processus de résiliation de nos commerçants est maintenant terminé. Nous avons également déployé Power24 dans tous les pays concernés afin de renforcer la compétitivité de Worldline et son profil structurel à moyen terme, avec des bénéfices complets attendus en 2025.

En obtenant un accord inconditionnel de la part de la Commission Européenne, nous avons franchi une étape décisive en ce qui concerne notre partenariat avec le Crédit Agricole. Nous avons maintenant lancé la co-entreprise, appelée CAWL, dirigée par Meriem Echcherfi, avec un objectif confirmé de mise en service au début de l'année 2025. Il s'agit d'une nouvelle étape clé dans notre partenariat stratégique avec le Crédit Agricole en France, un marché très prometteur pour Worldline.

Enfin, nous avons récemment annoncé la cooptation de Wilfried Verstraete en tant que futur président du conseil ainsi que l'évolution et le redimensionnement de notre conseil d'administration, remodelant ainsi la gouvernance du groupe pour la prochaine phase stratégique de Worldline que nous détaillerons lors d'un Capital Market Day prévu pour le second semestre 2024.

Forts de ces réalisations du premier trimestre, nous confirmons pleinement être bien engagés dans notre transition vers un groupe rationalisé grâce à une focalisation renforcée, une exécution rigoureuse et le soutien combiné de nos talents et de nos partenaires stratégiques. »



Chiffre d’affaires du T1 2024 par Ligne de Services:

En millions d'euros T1

2024 T1

2023* Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 787 757 +3.9% +2,9% Services Financiers 225 229 -1,4% -0,6% Mobilité & Services Web Transactionnels 85 84 +0,7% +0,7% Worldline 1 097 1 070 +2,5% +1,7%

* à périmètre et taux de change constants

Le chiffre d'affaires de Worldline pour le 1er trimestre 2024 a atteint 1 097 millions d'euros, soit une croissance organique de +2,5%. La division des Services aux Commerçants a bien résisté au contexte macroéconomique actuel et aux résiliations de contrats avec les commerçants. Cela a été légèrement compensé par la croissance sous-jacente de activités d’acceptance, et par la dynamique commerciale en Italie. La division Services Financiers a été impactée par de faibles volumes dans l'activité des Paiements Non-cartes, malgré de bons volumes sous-jacents dans le traitement de l'Acquisition et de l'Emission. La division Mobilité & Services Web Transactionnels a bénéficié d'une bonne dynamique dans les solutions de sécurité et de cryptographie, ainsi que de l'augmentation du volume de la Billetterie Electronique.

Services aux Commerçants

Le chiffre d’affaires des Services aux Commerçants au T1 2024 s'est élevé à 787 millions d’euros, représentant une croissance organique de +3,9% (+6,5% hors arrêt planifié de commerçants). Malgré les bons résultats obtenus sur les nouveaux marchés adressés, tels que l'Italie, le trimestre a été impacté par le contexte macro-économique toujours morose et la résiliation des contrats de certains commerçants. La performance par division a été la suivante :

Acquisition Commerçants : Croissance modérée, impactée comme attendu par la résiliation planifiée de certains contrats commerçants, avec néanmoins une bonne croissance sous-jacente due à la dynamique commerciale en Italie et à la résilience de l'activité en Suisse.

Acceptance de Paiement : Bonne performance portée par les volumes transactionnels en ligne des secteurs des voyages et des jeux, qui ont bénéficié de la bonne montée en puissance des contrats signés l'année dernière. Services Numériques : Performance robuste portée par une bonne activité en Allemagne et en Turquie.







Le profil de croissance des Services aux Commerçants devrait s'améliorer tout au long de l'année avec une ré-accélération progressive de la croissance dans la seconde moitié de 2024 en raison d'une base de comparaison plus normative.

En ce qui concerne les activités transfrontalières en ligne , Worldline a récemment signé un partenariat stratégique avec Lidio, l'une des principales sociétés fintech de Turquie, afin d'offrir un accès direct aux moyens de paiement locaux, tels que les cartes Troy, par le biais d'un corridor domestique. En outre, Worldline est le premier fournisseur de services de paiement en ligne autorisé par la Banque Centrale Turque pour les paiements internationaux. Grâce à cette autorisation et au partenariat avec Lidio, Worldline permettra aux grands acteurs du online de gagner en avantage compétitif sur le dynamique marché du commerce en ligne turc représentant environ 72 milliards de dollars.

Du côté de la distribution , Worldline a renforcé sa présence dans le secteur de la restauration rapide avec Tabesto, le spécialiste de la prise de commande et du paiement. Ce partenariat ISV sera mis en place dans 36 pays et permettra de promouvoir la technologie SoftPos Worldline Tap on Mobile afin d'améliorer l'expérience des kiosques de commande et de paiement.

Au cours du premier trimestre, l'activité commerciale des services aux commerçants a été dynamique avec la signature de nombreux contrats, en particulier dans le secteur de la recharge des véhicules électriques (Electra, Road, Kempower), ainsi que dans le secteur de l'hôtellerie (Preferred Hotels & Resorts) et dans le secteur de la vente au détail (ASDA).

Services Financiers

Le chiffre d'affaires des Services Financiers a atteint 225 millions d'euros au T1 2024, en contraction organique de -1,4%, malgré un bon niveau d'activité sur l’émission et l’acquisition. La performance par division a été la suivante :

Activités de traitement des transactions par carte (Traitement Emetteurs et Traitement Acquéreurs) : Bonne performance grâce aux projets, en particulier avec ING, et à l'amélioration des volumes en Belgique et aux Pays-Bas.

Services Bancaires Numériques : Globalement stable en dépit d'une demande accrue de la part des clients pour les solutions de sanctions, de sécurité et de surveillance en Belgique et au Luxembourg.

Paiements Non-cartes : L'activité a été impactée par la baisse des volumes en Allemagne et en Italie, qui n'a pas été compensée par l'activité et les projets EPC.





Après une stabilisation de l'activité au premier semestre, les Services Financiers devraient ralentir au second semestre avec des volumes plus faibles sur les contrats existants et certains processus de ré-internalisation, partiellement compensés par une amélioration de la dynamique commerciale sur les projets de fertilisation.

Sur le plan commercial, suite à la migration complète du portefeuille de cartes Visa de Consorsbank et attestant du succès de la migration, les Services Financiers ont signé plusieurs contrats d'extension avec Consorsbank, une marque allemande de BNP Paribas, pour la solution de traitement d'émission de Worldline.

Mobilité & Services Web Transactionnels

Le chiffre d’affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 85 millions d’euros, en hausse de 0,7%, soutenue par la bonne dynamique commerciale de notre solution cryptographique et une augmentation des volumes de billetterie. La performance par division a été la suivante :

Services de Confiance : Bonne dynamique grâce aux nouvelles ventes de matériel de sécurité, aux licences supplémentaires et aux activités liées à notre solution cryptographique pour la santé en ligne en Allemagne.

Transport et les Mobilités : Performance soutenue grâce à l'activité des projets dans l'industrie ferroviaire et à l'augmentation des volumes de billetterie électronique au Royaume-Uni. Interactions Omnicanales : Pipeline commercial solide mais impacté par des retards de livraison de projets en France.









La croissance de Mobilité & Services Web Transactionnels devrait s’améliorer au cours de l’année.

En termes de développement commercial , Worldline a obtenu un renouvellement de contrat de cinq ans au Royaume-Uni et en Irlande avec un grand client pour continuer à fournir des systèmes d'information sur les données et les clients ainsi que des services de soutien aux applications dans l'industrie ferroviaire. Nous avons également continué à développer notre offre complète de solutions de facturation et de gestion des cartes auprès d'une grande entreprise intégrée du secteur de l'énergie. Parallèlement, en Allemagne, nous avons signé un accord avec Secunet qui digitalise et simplifie l'accès à la médecine numérique et aux services de santé pour les médecins, les infirmières, les pharmaciens et tous les professionnels de la santé en Allemagne grâce à notre passerelle d'infrastructure télématique.

Crédit Agricole et Worldline annoncent le lancement de leur entreprise commune

Le 20 mars 2024, le Crédit Agricole et Worldline ont reçu l'autorisation inconditionnelle de la Commission Européenne de créer leur entreprise commune pour les services de paiement numérique aux commerçants en France. Annoncée un an auparavant, l’entreprise commune a l'ambition de devenir un acteur majeur des services de paiement aux commerçants en France. Elle s’appuiera sur l’excellence technologique et la capacité d’innovation de Worldline et intègrera le schéma de paiement domestique « Cartes Bancaires » (CB).

Laurent Bennet, Directeur général du Crédit Agricole des Savoie, a été élu Président du Conseil d’administration et Meriem Echcherfi, nommée Directrice générale de la co-entreprise.

La nouvelle marque, s’appelant CAWL, proposera des solutions de paiement tout en un, combinant acceptation et acquisition et intégrant des services à valeur ajoutée spécifiques à chaque secteur d’activité, des offres par verticales métiers pour simplifier la vie des commerçants et leur permettre de se concentrer sur l’essentiel, le développement de leur activité.

Début 2025, CAWL sera pleinement opérationnelle, générant du chiffre d’affaires et du revenu brut d’exploitation, conformément au plan initial.

Évolution de la gouvernance

Nouveau président du conseil d'administration

Le conseil d’administration de Worldline s'est réuni le 20 mars 2024 et, sur recommandation du Comité des nominations, a décidé de coopter Wilfried Verstraete en qualité d’administrateur indépendant, en remplacement de Bernard Bourigeaud. La candidature de Wilfried Verstraete en tant que futur président du conseil sera ensuite proposée au conseil d’administration lors de l’Assemblée Générale du 13 juin 2024.

Wilfried Verstraete a rejoint le Comité stratégique et d’investissement du Conseil ainsi que le Comité des nominations et a été immédiatement impliqué dans les priorités stratégiques de l'entreprise, ainsi que dans l'évolution prévue du conseil d'administration.

La nomination de Wilfried Verstraete marque un nouveau chapitre dans le développement de Worldline et permettra à l'entreprise d'entrer avec succès dans cette nouvelle phase de transformation.

Évolution de la composition du conseil d'administration

Worldline adapte en continu son organisation et sa gouvernance pour mieux répondre à l'évolution rapide du secteur des paiements, tout en accélérant la mise en œuvre de sa stratégie. Dans ce contexte, le groupe a annoncé que la composition de son conseil d'administration passerait de 15 à 12 membres (plus deux administrateurs salariés dont la désignation suit une procédure spécifique) et sera proposée à la prochaine Assemblée Générale du 13 juin 2024.

Sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle de Worldline :

Mme Agnès Park et Mme Sylvia Steinmann rejoindront le conseil d’administration en tant qu'administratrices indépendantes, apportant une solide expertise acquise à des postes de direction dans de grandes entreprises et au sein d’environnements complexes.

M. Olivier Gavalda, Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A. rejoindra le conseil sur proposition du Crédit Agricole S.A., apportant son expérience des métiers du secteur bancaire, financier et des paiements.

Le nouveau conseil d'administration aura un profil largement international et un panel diversifié de compétences pour soutenir la transformation stratégique du groupe.

Comme annoncé précédemment, M. Wilfried Verstraete présidera ce nouveau conseil d'administration, que le président par intérim M. Georges Pauget a décidé de quitter après l'Assemblée Générale et une période de transition réussie.

Conformément à ses engagements passés, le conseil d'administration de Worldline sera donc réduit de 15 à 12 membres (hors les deux représentants des salariés), avec trois nouveaux entrants et six sortants.





Ensemble des objectifs 2024 confirmés

Au moins 3 % de croissance organique du chiffre d’affaires, incluant l'hypothèse d'un environnement macroéconomique inchangé dans les principales zones géographiques du groupe et avec une croissance plus faible au premier semestre 2024, principalement en raison de l'impact de la résiliation des contrats des commerçants (croissance organique supérieure à 5% hors impact de résiliation de commerçants).

Au moins 1,17 milliard d'euros d’EBE ajusté, avec les premiers bénéfices de la montée en puissance de Power24 associés à l’accélération du levier opérationnel au cours du second semestre de l'année 2024.

Au moins 230 millions d'euros de flux de trésorerie disponible, incluant environ 150-170 millions d'euros de coûts exceptionnels liés à la mise en œuvre de Power24.







Annexes

RÉCONCILIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2023 STATUTAIRE AVEC LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU DU PREMIER TRIMESTRE 2023 À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires du T1 2023 à périmètre et taux de change constants ci-dessous par Ligne de Services :

Chiffre d'affaires En millions d'euros T1 2023 Effet de périmètre** Effet des taux de change T1 2023* Services aux Commerçants 757.6 +2.8 -3.2 757.2 Services Financiers 228.5 +0.0 +0.1 228.6 Mobilité & Services Web Transactionnels 83.7 +0.0 +0.5 84.3 Worldline 1 069.8 +2.8 -2.6 1 070.0 * à périmètre constant et taux de change moyens de mars 2024 ** aux taux de change moyens de décembre 2023

Les effets de change au T1 ont principalement été liés à la baisse du Dollar Australien et de la Livre Turque. Les effets de périmètre sont liés majoritairement à l’intégration de Banco Desio dans la division Services aux Commerçants.

PRO FORMA 2023

Pro forma 2023 à périmètre constant est présenté ci-dessous (par Ligne de Services) :

Proforma 2023 estimé* T1 T2 S1 T3 T4 S2 2023 En millions d'euros CA publié CA publié CA publié CA publié CA publié CA publié CA publié Services aux Commerçants 760 850 1 611 868 849 1 717 3 327 Services Financiers 228 236 464 232 248 480 944 Mobilité & Services Web Transactionnels 84 87 171 81 89 171 342 Worldline 1 073 1 173 2 246 1 181 1 186 2 367 4 612 En millions d'euros EBE Ajusté EBE Ajusté EBE Ajusté Services aux Commerçants 400 446 846 Services Financiers 127 149 276 Mobilité & Services Web Transactionnels 21 26 47 Coûts Centraux -30 -29 -59 Worldline 519 591 1 110 En millions d'euros EBE Ajusté % EBE Ajusté % EBE Ajusté % Services aux Commerçants 24.9% 26.0% 25.4% Services Financiers 27.4% 31.1% 29.3% Mobilité & Services Web Transactionnels 12.5% 15.2% 13.8% Coûts Centraux -1.3% -1.2% -1.3% Worldline 23.1% 25.0% 24.1% * au taux de change de décembre 2023

**** A périmètre constant et taux de change moyen décembre 2023

Principales composantes des effets de périmètre sur le proforma 2023 :

Ajout de Banco Desio sur 3 mois (intégrées sur 9 mois en 2023 statutaire)





PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

13 juin 2024 Assemblée générale annuelle des actionnaires

1er août 2024 Résultats S1 2024

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Marie

E laurent.marie@worldline.com

Guillaume Delaunay

E guillaume.delaunay@worldline.com

COMMUNICATION

Sandrine van der Ghinst

E sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

E helene.carlander@worldline.com

SUIVEZ-NOUS

AVERTISSEMENTS

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 avril 2024 sous le numéro de dépôt D.24-0377.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBE ajusté sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut d’exploitation (EBE) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2023. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2024 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Pièce jointe