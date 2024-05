Lochem, 2 mei 2024



ForFarmers operationele voortgangsrapportage Q1 2024

Autonome volumegroei en sterke stijging operationele winstgevendheid

Pieter Wolleswinkel, CEO ForFarmers: “Onze (meng)voervolumes laten een stijging zien. Dat is een mooie prestatie en laat zien dat wij, met onze gerichte lokale aanpak, onze marktpositie verder hebben weten te versterken. De volumeontwikkeling bevestigt dat we bijdragen aan een goed rendement op het boerenbedrijf. Onze effectieve in- en verkoopstrategie waarbij we dicht op de markt opereren, in combinatie met onze acties om onze kostenbasis te verlagen, hebben de operationele winstgevendheid in het eerste kwartaal sterk verbeterd.

De integratie van de activiteiten van Piast in Polen verloopt goed. Ook de reorganisatie in het Verenigd Koninkrijk loopt op schema. Deze ontwikkelingen laten zien dat we met onze strategische initiatieven op de goede weg zijn. Dit sterkt ons vertrouwen in het behalen van onze gestelde rendementsdoelstelling. Tegelijkertijd blijven wij investeren in duurzame oplossingen zodat ForFarmers haar rol kan spelen in een toekomstbestendig voedselsysteem. Ik ben trots op hoe onze mensen zich de afgelopen periode hebben ingezet om tot dit resultaat te komen.”

Kernpunten Q1 2024

Het totaal volume, gecorrigeerd voor de verkochte Belgische volumes in 2023 en de overgenomen Piast volumes, nam met 0,2% toe ten opzichte van Q1 2023; het mengvoervolume is met 1,2% toegenomen.

De brutowinst is met 2,7% gestegen naar € 124 miljoen, met name door een effectievere inkoop door dichter op de markt te opereren.

Sterke stijging operationele winstgevendheid ten opzichte van Q1 2023; onderliggende EBIT stijgt 178,9% en onderliggende EBITDA stijgt 55,4%, als gevolg van hogere brutomarge en lagere bedrijfslasten.

De ROACE 1 ratio op de onderliggende EBIT nam toe van 7,1% per 31 december 2023 naar 8,7% per 31 maart 2024.

ratio op de onderliggende EBIT nam toe van 7,1% per 31 december 2023 naar 8,7% per 31 maart 2024. De integratie van Piast en de reorganisatie in het Verenigd Koninkrijk verlopen volgens plan.

ForFarmers blijft zich richten op haar lokale aanpak, groeiende en attractieve markten en kostenbeheersing.

1 ROACE betekent onderliggende EBIT van de laatste 12 maanden gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerd vermogen over dezelfde periode

Lees en download het volledige persbericht op onze website.





Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

ForFarmers, Floor van Maaren: floor.vanmaaren@forfarmers.eu of +31 (0)573 28 88 00

Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) is een onderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. Met haar missie “For the Future of Farming” zet ForFarmers zich in voor een toekomstbestendig boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Ons doel is helder: bijdragen aan een goed rendement en een robuust lange termijn verdienmodel. Hoe? Door voorop te lopen met kennis, advies, ondersteuning en producten op het boerenerf. Dicht bij de boeren, oplossingsgericht en met een open blik op de toekomst. Met als resultaat: een bijdrage aan betaalbaar en duurzaam voedsel, For the Future of Farming.

ForFarmers is met een afzet van circa 8,4 miljoen ton diervoeders een vooraanstaande speler in Europa. De onderneming heeft productieactiviteiten in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en exporteert naar diverse landen binnen en buiten Europa. ForFarmers heeft circa 2.650 medewerkers. De omzet bedroeg in 2023 circa € 3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V. - Postbus 91 - 7240 AB Lochem - T: +31 (0)573 28 88 00 - info@forfarmers.eu - www.forfarmersgroup.eu

Belangrijke data / Financiële kalender

08-08-2024: 2024 Halfjaarcijfers

01-11-2024: Q3 2024 Trading update

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.