LACROIX annonce la cession définitive

du segment Signalisation

LACROIX annonce avoir finalisé la cession de son segment Signalisation auprès de la société d’investissement industriel AIAC (American Industrial Acquisition Corporation). Les deux sociétés étaient entrées en négociations exclusives le 14 décembre 2023. Validée par les autorités compétentes, la cession est effective au 30 avril 2024, entraînant à cette date la sortie du segment du périmètre du Groupe.

Cette cession marque la volonté de recentrage de LACROIX sur ses métiers à fortes synergies technologiques, afin de réaliser son ambition de devenir un leader global des solutions IoT industriel et des équipements électroniques pour applications critiques d’ici 2025.

Dans le cadre de ce projet annoncé le 8 février 2023, LACROIX a tenu à trouver un repreneur dont le projet et la surface financière assureraient le développement du segment dans la durée.

Le choix d’AIAC, focalisé sur l’investissement de long terme dans des sociétés industrielles, répond à cette exigence.

LACROIX continuera d’accompagner AIAC dans la période de transition, en particulier sur certaines fonctions supports et à travers des relations commerciales.

Le segment Signalisation, qui rassemble 315 collaborateurs, a dégagé un chiffre d’affaires total de 59 M€ en 2023, soit 7,8 % du chiffre d’affaires du groupe LACROIX. Le segment Signalisation avait été traité en fin d’année dernière comme un sous-ensemble disponible à la vente. En conséquence, les principaux impacts sont comptabilisés dans les états financiers au 31/12/2023.

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie devrait contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 761 millions d’euros en 2023, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et de la défense ainsi que de la santé. Le Groupe fournit également des équipements et des solutions connectés et sécurisés pour optimiser la gestion d’infrastructures critiques telles que la voirie intelligente (éclairage public, gestion de trafic, V2X, signalisation) et le pilotage à distance des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

À propos de AIAC

American Industrial Acquisition Corporation (AIAC - www.aiac.com) est une holding industrielle diversifiée avec des sites de fabrication et de distribution dans 24 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. AIAC a acquis des filiales et divisions non stratégiques de grandes multinationales telles que Boeing, Siemens, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Johnson Controls, Merck, Pfizer, Astellas, Visteon, Carlyle, Ahlstrom, Tolko, Suez, Rexel, Vallourec, Novelis, Constellium, Sandvick ou de fonds d’investissement tels que Riverside et 21 Partners.

Les sociétés manufacturières détenues par AIAC servent des entreprises du secteur privé et public du monde entier dans tous les secteurs majeurs, notamment l'aviation, le spatial, la défense, l'automobile, le ferroviaire, la marine, la pétrochimie, le solaire, le nucléaire, le génie civil et les infrastructures, la construction, l’exploitation minière, les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques.

