Nr. 8 2024 Q1 EBITDA var på niveau med forventningerne

Omsætning og EBITDA i første kvartal er på niveau med vores forventninger. Vi bekræfter vores forventninger til EBITDA for 2024 på DKK 600 mio.



CEO Jens Andersen udtaler:

"Som forventet var der negativ vækst i alle segmenter i første kvartal af 2024, hvor udviklingen i marts dog var lidt bedre end januar og februar.

I april nærmede Solar Danmarks vækst sig et positivt niveau. Da Solar Danmark samtidigt vandt flere projekter end samme periode sidste år, er vi overbeviste om, at den positive udvikling fortsætter resten af 2024.

Vi kan derfor bekræfte vores forventninger til EBITDA for 2024 på DKK 600 mio. "

Finansielle hovedbudskaber i Q1

EBITDA i Q1 er på niveau med forventningerne.

Nettoarbejdskapital ultimo kvartalet faldt fortsat.

Forventningerne til EBITDA for 2024 på DKK 600m bekræftet.

Den justerede organiske vækst afspejler en regulering for, at påsken faldt tidligt sammenlignet med Q1 2023. Effekten af arbejdsdagene op til påske, hvor der traditionelt er lavere aktivitet, er dog ikke korrigeret i den organiske vækst.

Udvalgte hovedtal (DKK mio.) Q1 2024 Q1 2023 Omsætning 3.030 3.656 EBITDA 88 280 Pengestrømme fra driftsaktivitet 7 101 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage -15,4 6,7 EBITDA-margin 2,9 7,7 Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 15,1 16,7 Gearing (NIBD/EBITDA), antal gange 2,1 1,3 Afkast af investeret kapital (ROIC) 8,5 23,2



Forventninger

Vi bekræfter vores forventninger til en omsætning på DKK 12.500 mio. og EBITDA på DKK 600 mio.

Generel antagelse

Vores forventninger til 2024 er fortsat påvirket af uforudsigelige markedsudsigter som følge af øgede geopolitiske og makroøkonomiske spændinger. Vi forventer dog et opsving i den makroøkonomiske situation hen mod årets udgang.

Vi har implementeret, og vil fortsætte med at implementere, mitigerende tiltag inkl. stram omkostningsstyring, procesforbedringer og nødvendige personalenedskæringer.

Fakta om Solar

Solar er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2023 en omsætning på ca. 13,0 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Du kan finde flere oplysninger på http://www.solar.eu/

