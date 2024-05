Finansielle resultater 1. kvartal 2024

Selskabsmeddelelse nr. 31

Nettoresultat på 670 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 21,1 %

Regnskabet for 1. kvartal 2024 viser et meget tilfredsstillende nettoresultat på 670 mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 21,1 %. Bankens basisindtægter realiseres 174 mio. kr. højere end samme periode sidste år, hvilket primært kan henføres til stigning i nettorenteindtægter. Sammenlignet med samme periode sidste år er banken lykkedes med at vokse det samlede forretningsomfang med 3 % (å/å) med en underliggende vækst i udlån på 2 % og i indlån på 4 %.

I forhold til bankens kunder er der igen grund til at glæde sig over den stærke kreditkvalitet inden for både privat- og erhvervskunder, der betød nettotilbageførsel af nedskrivninger på 32 mio. kr. i 1. kvartal 2024. Dette samtidig med, at de ledelsesmæssige skøn i kvartalet var forøget med 39 mio. kr. primært relateret til fortsat usikkerhed omkring konjunkturafmatning og en kommende CO2-afgift på landbrug.

Spar Nord har således fået en god start på jubilæumsåret 2024, der resultatmæssigt fortsat forventes at blive det næstbedste resultat i bankens 200-årige historie, siger adm. direktør Lasse Nyby.





Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Lasse Nyby på 96 34 40 11 eller til undertegnede på 96 34 42 36.

Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

IR-chef





