Sidetrade et SHS Viveon AG conviennent d'une offre publique d'achat sur SHS Viveon AG

Une offre publique d'achat amicale avec une prime sur les actions de SHS Viveon AG

Prix de l’offre d’achat : 3 euros par action SHS Viveon AG

Date limite de l'offre d’achat : 17 juin 2024

Après la sortie de cote : Pas d’accès au marché pour les actions SHS Viveon AG

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce aujourd’hui son intention d'acquérir le leader allemand dans les logiciels de gestion des risques de crédit, SHS Viveon AG, suite à un accord avec son conseil de surveillance. L’offre publique d’achat est programmée pour le mardi 7 mai 2024 ; un retrait de cotation est envisagé pour les actions SHS Viveon AG.

Suite à l’exécution d’accords avec des actionnaires de SHS Viveon AG pour l’acquisition d’actions au prix de 3 euros chacune, comme annoncé dans le communiqué de presse du 16 avril 2024 , Sidetrade a obtenu 1 702 407 actions, représentant 68,4% du capital social en circulation de SHS Viveon AG comme suit :

43,0% des actions SHS Viveon déjà acquises.

5,7% des actions SHS Viveon devant être acquises dans les prochains jours.

19,7% des actions SHS Viveon à acquérir à des dates ultérieures en juillet 2024.

Sidetrade prévoit de lancer une offre publique d’achat le 7 mai 2024 pour acquérir les actions restantes de SHS Viveon AG au prix de 3 euros par action représentant une prime de 53% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes de SHS Viveon AG (1,96 euros par action) au 15 avril 2024.

Le conseil de surveillance de SHS Viveon AG a signé un accord de fusion avec Sidetrade le 1er mai 2024, et soutient les plans de prise de contrôle de Sidetrade.





Etapes prévues pour l’acquisition de SHS Viveon AG par Sidetrade

6 mai 2024 Publication de l’offre au journal officiel allemand, the Federal Gazette

7 mai 2024 Ouverture de l’offre publique d’achat

9 mai 2024 Proposition du retrait de cote de SHS Viveon AG à la Bourse de Munich

17 juin 2024 Clôture de l’offre publique d’achat

L’offre d’achat n’est pas soumise à un seuil minimum d’acceptation.

La documentation relative à l’offre publique d’achat sera disponible en allemand et en anglais le 6 mai 2024 sur www.sidetrade.com . Des exemplaires du document en langue allemande pourront être obtenus par email à l'adresse : uebernahmeangebot@oddo-bhf.com.

Certains actionnaires ont conclu un accord avec Sidetrade prévoyant le transfert de 19,7% de leurs actions à des dates ultérieures, au plus tard en juillet 2024.

A l’issue de ces acquisitions, Sidetrade deviendra l’actionnaire majoritaire de SHS Viveon AG. Sidetrade soutiendra la radiation des actions de SHS Viveon AG du marché ouvert m:access de la Bourse de Munich. Après la radiation de la cote, les actions de SHS Viveon AG ne seront plus négociées en Allemagne (ni à Francfort ni à Munich).

Sidetrade est accompagné par King & Spalding LLP en tant que conseiller juridique sur la transaction et par ODDO BHF SE en tant que conseiller boursier.

SHS Viveon AG, un leader allemand dans les logiciels de gestion du risque de crédits et de la conformité

Fondé en 1991 avec un siège social à Munich, en Allemagne, SHS Viveon AG propose des solutions conçues pour accompagner les équipes de gestion des risques, de crédit et de la conformité d’identifier, d’évaluer et de couvrir automatiquement les risques dans un processus numérique et flexible. Leurs logiciels simplifient l’accès à toutes les données pertinentes provenant de n’importe quel système, améliore l’analyse et la simulation, et permet de prendre de meilleures décisions commerciales.

En 2023, SHS Viveon AG a annoncé 8,8 M€ de chiffre d’affaires. Le portefeuille de clients de SHS Viveon AG comprend actuellement 80 entreprises, dont des sociétés du Fortune 100.

