Ophævelse af suspension for afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest

BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for nedenstående afdelinger.
|Afdeling
|ISIN
|Short name
|Emerging Markets Aktier Vontobel/BankInvest A
|DK0060516854
|BAIEMMAVBIA
|Emerging Markets Aktier Vontobel/BankInvest Akk. A
|DK0062502621
|BAIEMMAVBAKKA
|Europa Small Cap Aktier A
|DK0060571362
|BAIESCA
|Bæredygtige Klimaaktier A
|DK0062265153
|BAIBDA
|Bæredygtige Klimaaktier Akk A
|DK0062265310
|BAIKLA
|Value Globale Aktier A
|DK0060978716
|BAIULA
|BIX Globale Aktier ESG Universal KL
|DK0061133709
|BAIBGAEUKL
|Højt Udbytte Aktier A
|DK0060293538
|BAIHUAA
|Højt Udbytte Aktier Akk. A
|DK0061151362
|BAILDOBA
|Globale Aktier Ansvarlig Udvikling A
|DK0061271426
|BAIGABUA
|Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk A
|DK0061271699
|BAIGABUAKKA
|Globale Aktier Columbia Threadneedle A
|DK0061409711
|BAIGACTNA
|Globale Aktier Columbia Threadneedle Akk. A
|DK0061410057
|BAIGACTNAKKA
|Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling A
|DK0062500179
|BAIEUAAUA
|Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk A
|DK0062500336
|BAIEUAAUAA
Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation & Trade Processing, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Martin Fjordlund Smidt
Direktør