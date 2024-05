Gabriel Holding A/S - første halvår af regnskabsåret 2023/24

Resume:



Gabriel Holding A/S første halvår realiseres bedre end forventet som følge af vækst i koncernens globale tekstilforretning.

Udvalgte nøgletal og kommentarer:

Der er i halvåret realiseret vækst i koncernens globale tekstilforretning herunder især i forretningsenhederne Gabriel Fabrics og SampleMaster. De møbelpolstrende enheder (FurnMaster) realiserer som forventet en reduceret omsætning

Koncernens totalomsætning blev 469,0 mio. kr. (492,0 mio. kr.)

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) blev 35,0 mio. kr. (44,5 mio. kr.)

Resultat af primær drift (EBIT) blev 10,5 mio. kr. (21,2 mio. kr.)

Resultat før skat blev 1,2 mio. kr. (13,4 mio. kr.)

Pengestrøm fra periodens drift er positiv med 17,7 mio. kr. (-3,3 mio. kr.)

Overskudsgraden (EBITDA) blev 7,5% (9,0%)

Overskudsgraden (EBIT) blev 2,2% (4,3%)

Afkastningsgraden (ROIC) blev 3,6% (4,9%)



Forventninger til hele året 2023/24



Ledelsen forventer efter opjusteringen d. 15. april 2024 en omsætning på 880 - 930 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) på 8 – 15 mio. kr., at de finansielle poster fortsat vil være negative i 2023/24, samt at der imødeses et negativt resultat før skat, men et positivt cash flow.

Årets forventninger er fortsat behæftet med en stor grad af usikkerhed, primært som følge af de fortsatte geopolitiske udfordringer, ligesom den internationale efterspørgsel udfordres af risici vedr. inflation og renteudvikling.



