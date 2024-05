Innofactor Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Innofactor Oyj:n Muutokset omien osakkeiden omistuksessa, 2.5.2024 klo 12.15

Innofactor Oyj on luovuttanut 2.5.2024 yhteensä 45 628 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta Innofactor Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituksen palkkioita 27.3.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Osakepalkkio-osuus on maksettu käyttäen osakkeen arvona osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2024 julkistamispäivän 23.4.2024 päätöskurssia.

Osakkeilla maksettava hallituspalkkio-osuus on näillä luovutuksilla tullut kokonaisuudessaan maksetuksi. Luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 554 372 yhtiön omaa osaketta.

Espoossa 2.5.2024

INNOFACTOR OYJ

Eija Theis, lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:

Innofactor Oyj

Puh. 044 343 4278

eija.theis@innofactor.com



