Alberta Ag Plastic. Recycle It! Le programme est prolongé jusqu’en décembre 2025 !

LETHBRIDGE, Alberta, 02 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les agriculteurs de l’Alberta peuvent continuer à recycler leurs sacs de grain et leur ficelle grâce à une récente prolongation du projet-pilote Alberta Ag-Plastic, Recycle It!. Ce programme connaît un grand succès. Cleanfarms, l’organisme à but non lucratif gère le programme. L’organisme se réjouit d’annoncer que le programme se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2025.



Il s’agit de la deuxième extension du programme lancé en octobre 2019. Depuis sa création, ce programme a permis de collecter près de 3,6 millions de kilogrammes de plastique agricole recyclable. Ce chiffre inclut :

3 105 018 kg de sacs-silos à grains, posés à plat, ils couvriraient environ 1 359 hectares; et,

462 590 kg de ficelle. Ce chiffre représente la quantité requise pour produire 1,27 million de grosses balles de foin rectangulaires.

Comme résultat bien concret, ces plastiques ne passeront pas le reste de leur vie à encombrer les sites d’enfouissement de l’Alberta. Au contraire, ils seront réutilisés à des fins productives dans le cadre de l’économie circulaire. Ils fourniront des matières premières pour la fabrication de nouveaux produits, dont beaucoup retourneront vers les exploitations agricoles de l’Alberta.

En fait, l’activité de recyclage va bien au-delà des chiffres. Pour les agriculteurs, le recyclage des déchets plastiques agricoles usagés témoigne concrètement de leur engagement en faveur du développement durable dans leurs pratiques courantes. Producteur céréalier près de Claresholm en Alberta, Dean Hubbard déclare : «Enrouler quelques sacs-silos à grains et les apporter à un point de dépôt pour les recycler. C’est tout simplement logique, surtout quand je réalise qu’au lieu d’être dispersés sur ma propriété, ils seront transformés en nouveaux objets que nous pourrons utiliser. C’est certain que je vais le faire.»

Le vif désir des producteurs de participer au processus de recyclage

Les agriculteurs de l’Alberta jouent un rôle essentiel dans la préparation des matériaux à recycler. Ils font souvent la différence entre un sac-silo à grains ou un morceau de ficelle recyclé ou son envoi aux sites d’enfouissements. Il s’agit simplement de secouer la ficelle usagée pour en enlever la neige ou les mottes de foin avant de la mettre dans un sac de recyclage. Il en va de même pour les sacs-silos à grains qu’il faut secouer pour en débarrasser les débris avant de les rouler. Dans les deux cas, ils s’assurent ainsi que ces matériaux peuvent être recyclés. Ils serviront de matières premières dans la fabrication de nouveaux produits.

Ensuite, les sacs-silos à grains transformés en pastilles, principalement au Canada, sont transformés en différents produits comme : du plastique pour ensilage, du bois de construction, des poteaux de clôture à utiliser sur la ferme. Dans un avenir rapproché, nous croyons qu’ils redeviendront de nouveaux sacs-silos à grains. La ficelle usagée passe aussi par le stade de pastilles de plastique. Celles-ci deviendront différents articles (pots et plateaux de serre, terrasses en matériaux composites, pièces d’automobiles et bien d’autres choses encore, le tout en Amérique du Nord).

« L'ensemble du secteur agricole s'unit pour créer des solutions durables, » déclare Barry Friesen, directeur général de Cleanfarms. Il poursuit : « Des agriculteurs aux points de collecte, en passant par les partenaires comme l'APRG, les membres de Cleanfarms et les recycleurs, tous jouent un rôle essentiel. Ensemble, nous construisons un système circulaire sur lequel nous pouvons tous compter, non seulement aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir. »

Poursuite de l’engagement provincial en faveur du prolongement du programme et l’augmentation de son financement

Ce projet pilote est mené par plusieurs intervenants en recyclage des plastiques agricoles, regroupés sous le nom d’Agricultural Plastics Recycling Group (APRG). Les fonds pour mener le projet-pilote ont été consentis par le gouvernement de l’Alberta. Ils sont administrés par l’Alberta Beef Producers. L’objectif à long terme est de transformer le projet-pilote en un programme permanent.

Le soutien continu du ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation de l’Alberta assure le succès continu du programme. En août 2023, le ministère s’est engagé à verser un financement supplémentaire de 400 000 dollars. Il a prolongé la durée du programme jusqu’au 31 décembre 2025.

Le réseau de collecte s’étend

Grâce au développement de ce programme, le réseau comprend 49 partenaires, répartis sur 159 points de dépôt. Ils acceptent soit des sacs-silos à grains, soit de la ficelle, ou les deux.

Plus récemment, le programme élargi a accueilli deux nouveaux partenaires de collecte : Birch Hills County et Lac Sainte-Anne County. L’arrivée de ces partenaires permet d’ajouter deux nouveaux points de dépôt de sacs-silos à grains et de ficelle, de même que neuf nouveaux points de dépôt de ficelle uniquement. Le tout facilite la participation des agriculteurs au programme.

Président de l’APRG, Assar Grinde affirme que : «Les agriculteurs de l’Alberta ont adopté ce programme et nous sommes fiers de travailler avec Cleanfarms pour leur offrir. Au fur et à mesure que nous étendons le réseau de collecte, nous visons à augmenter la collecte de la ficelle et nous nous attendons à ce que les sacs-silos à grains usagés continuent à affluer. Nous sommes reconnaissants du succès continu du programme et de la participation de tous ! »

Cleanfarms s’engage à travailler avec les agriculteurs albertains et le gouvernement pour garantir le succès à long terme de cette importante initiative.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/705673f6-1a99-4d74-b384-84718e53a534/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3dd9a1a-5333-4f1f-b506-f6a7a65c3ea6/fr