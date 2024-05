Powens étoffe son offre en alliant Open Finance et Embedded Banking, suite à l’acquisition de la fintech espagnole Unnax

PARIS, 02 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La conclusion de l'acquisition d'Unnax par Powens marque un jalon significatif dans l'évolution de l'industrie de la technologie financière. Approuvée récemment par l’Autorité espagnole de régulation et de supervision financière Banco de España, cette acquisition voit naître une nouvelle entité puissante, combinant les forces de deux acteurs majeurs du secteur pour offrir des solutions financières innovantes et complètes.

La décision de s’unir avec Unnax, l'un des leaders fintech sur les marchés espagnol et mexicain, s'inscrit dans la volonté de Powens de révolutionner le secteur, passant du statut d’acteur majeur en Europe de l’Open Finance vers une position de leader du marché alliant Open Finance et Embedded Banking dans une plateforme unique, consolidant ainsi sa position de pionnier dans l’industrie.

L'opération a été menée par PSG, une société de growth equity de premier plan, qui investit dans des sociétés de logiciels et de services technologiques afin d'accélérer leur croissance en Europe et aux États-Unis. PSG a déjà investi dans Powens en 2022 et investit aujourd’hui dans Unnax, réunissant les deux fintechs au sein d'un même groupe dans le but de créer une référence européenne et mondiale dans le domaine de l'Open Finance et de la Banque Embarquée.

Agréé en tant qu'Etablissement de Monnaie Electronique (EME) et doté d'une vaste expérience en Espagne et au Mexique, Unnax apporte au groupe son expertise, sa licence d’EME et sa technologie.

Cet ajout stratégique permet au Groupe Powens de fournir une plateforme unique et modulaire, comprenant l'accès aux données financières dans plus de 12 pays, couplé à des solutions de catégorisation et d'analyse instantanées de ces données, ainsi que des solutions d’émission d’IBAN, de paiement et de prélèvement. Les entreprises pourront ainsi faciliter et accélérer leurs processus d'automatisation et de conciliation des paiements via un seul fournisseur.

« Cette fusion de deux services nous permet d'offrir à nos clients une expérience financière sans précédent, alliant la richesse des données avec la praticité des solutions bancaires intégrées. Grâce à ce nouveau service combiné nous consolidons notre position sur le marché et notre capacité à anticiper et à répondre aux besoins changeants de tous nos clients. L'objectif à court terme du Groupe Powens est de devenir le premier fournisseur de technologie financière en Europe et en Amérique latine », souligne Bertrand Jeannet, CEO du Groupe Powens.

Suite à l'acquisition d’Unnax, le Groupe Powens disposera désormais de bureaux à Paris, Barcelone et Mexico.

Dans le cadre de cette transaction, Unnax conservera sa marque et continuera à opérer sur les marchés ibériques et latino-américains, où elle jouit d'une présence et d'une réputation solides. De son côté, Powens, outre sa présence sur le marché français, sera la marque de référence pour le reste de l'Europe.

Pour diriger les activités du Groupe Powens en Espagne et en Amérique latine, les fondateurs d'Unnax assumeront des rôles clés. Julián Díaz-Santos dirigera les activités commerciales pour l’Espagne et Jordi Peréz sera en charge de l’Amérique latine. Ils intégreront le comité exécutif, apportant leur expérience et leur vision stratégique à la croissance et au développement de l'entreprise.

Suite à l'intégration d'Unnax au sein de Powens, la composition de l'équipe de direction a été modifiée.

Bertrand Jeannet devient CEO du groupe et sera soutenu par une équipe de direction mixte, composée de membres de Powens et Unnax.



Powens annonce ainsi les nominations de cinq de ses directeurs à des postes clés au sein du groupe. Olivier Maire prendra les rênes en tant que Chief Revenue Officer, apportant son expertise à la direction commerciale et marketing du groupe. Guillaume Lhoste assumera le rôle de CFO. Bertrand Tillay-Doledec, en tant que Chief Product Officer du groupe, orientera la stratégie de développement des produits. Benoît Fillon sera nommé CTO, chargé d'impulser l'innovation technologique au sein de l'entreprise. Justine Michel prendra le poste de Chief Human Resources Officer du groupe.

Unnax annonce, quant à elle, trois nominations. Eric Raduan, actuellement Chief Operations Officer d'Unnax, assumera le même rôle au sein du groupe, tandis qu'Estefanía Ramos, jusqu'à présent Chief Compliance Officer de la fintech, assumera ce rôle au sein du groupe Powens. De même, Gwendoline Savoy, actuelle Chief Marketing Officer d'Unnax, sera chargée de diriger le département au niveau mondial.

Avec près de 300 clients de confiance dans le monde et un volume de transactions croissant, le Groupe Powens est bien placé pour devenir le partenaire de choix des institutions financières, des fintechs et des éditeurs de logiciels à la recherche de solutions innovantes et évolutives. Ensemble, Unnax et Powens ont traité plus de 1,2 milliard d'appels API et plus de 1,4 milliard d'euros de paiements en 2023.

