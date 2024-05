Ease2pay NV: publiceert convocatie van algemene vergadering 2024

Ease2pay, het intelligente activatie- en betaalplatform waarmee locaties converteren naar selfservice, publiceert vandaag de oproep en de bijbehorende vergaderdocumenten voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op de agenda staat onder andere het voorstel voor de benoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant van de Vennootschap.

De huidige externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. kon, als gevolg van de verplichte roulatie na 10 jaar, voor de laatste keer worden herbenoemd voor het boekjaar 2024. De Raad van Commissarissen heeft echter vroegtijdig de selectieprocedure voor een vervangende accountant opgestart en ze beveelt de heer Paul Sira, lead partner van Ernst & Young Accountants LLP, aan om te benoemen tot onafhankelijke externe accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2024. De documenten, inclusief de agenda en de toelichting, zijn beschikbaar op https://investor.ease2pay.com/shareholder-informatie/

Over Ease2pay

Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

