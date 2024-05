Crossject signe une extension géographique de l'accord de commercialisation de ZEPIZURE® en Europe

Le contrat couvre désormais un total de 11 pays européens

Crossject recevra des paiements d’étape pour un montant total pouvant aller jusqu’à un million d’euros, dès l’obtention des autorisations de mise sur le marché

Crossject vendra ZEPIZURE® à son partenaire avec un coefficient correspondant à une part de la marge brute





Dijon, France, 02 mai 2024 – 17:30 CET – Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée qui développe des auto-injecteurs sans aiguille dédiés aux situations d'urgence, annonce l’extension de la couverture géographique de son accord de commercialisation du 22 décembre 2023 avec un partenaire non divulgué pour son traitement d'urgence innovant dans la prise en charge des crises d'épilepsie, ZEPIZURE®, précédemment connu sous le nom de ZENEO® Midazolam.

Grâce à cette extension, le contrat couvre désormais un total de 11 pays européens.

Pour rappel, selon les dispositions de l’accord, Crossject recevra des paiements d’étape pour un montant total pouvant aller jusqu’à un million d’euros, dès l’obtention des autorisations de mise sur le marché dans les territoires concernés. Crossject vendra ZEPIZURE® à son partenaire avec un coefficient correspondant à une part de la marge brute (ventes nettes réalisées par le partenaire dans les marchés - coût de production).

Crossject couvre les frais liés au développement réglementaire et détient les autorisations de mise sur le marché potentielles, tandis que son partenaire a la responsabilité et le contrôle de tous les frais commerciaux.

En juin 2019, Crossject avait signé un accord pour l'Allemagne, qui a été résilié sans réclamation.

À propos de Crossject

Crossject SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel Crossject a remporté́un contrat de 60 millions de dollars auprès de l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA). ZEPIZURE® est conçu à partir de l’auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO® qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

