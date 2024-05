Claude Bernard et Softway Medical annoncent la signature de leur premier contrat en Belgique avec le Réseau wallon Phare

Un nouveau contrat à l’international qui permet aux deux partenaires d’asseoir un peu plus leur notoriété auprès des institutions hospitalières

Boulogne-Billancourt, le 2 mai 2024 - Claude Bernard, expert des bases de données médicales, est fier d’annoncer le renforcement de son partenariat historique avec l’éditeur Softway Medical -leader du secteur des établissements de santé en France- avec un premier réseau hospitalier en Belgique. A partir du 1er janvier 2025, les trois institutions du Réseau wallon PHARE belge (l’équivalent des Groupements Hospitaliers de Territoire en France), EpiCURA, le CHR Haute Senne et le Chwapi, profiteront de la base de données Claude Bernard et de ses services associés, qui seront directement intégrés à leur logiciel. Cette décision est le résultat d’un choix collectif dans le cadre du déploiement de leur Dossier Patient Informatisé HOPITAL MANAGER, désigné comme le meilleur Dossier Patient Informatisé en France par l’Institut KLAS Research en 2023. Ce dernier sera commun aux trois institutions belges avec l’intégration du logiciel Hopital Manager de Softway Medical.

Depuis près de 15 ans, Softway Medical et Claude Bernard collaborent pour répondre aux besoins spécifiques des hôpitaux, avec des innovations chaque année qui leur permettent de répondre à des attentes et usages en constante évolution. Près de 80% du parc Softway Medical est aujourd’hui équipé de la base Claude Bernard. Hopital Manager a d’ailleurs récemment remporté le premier Best in KLAS français, une distinction fondée sur les avis clients, qui désigne ce logiciel comme le meilleur Dossier Patient Informatisé en France.

Les membres du Réseau PHARE bénéficieront ainsi d’une solution complète et directement intégrée dans leur logiciel, qui leur permettra de gagner du temps et de sécuriser la prise en charge patient. Claude Bernard propose en effet une aide à la prescription dernière génération avec un système de visualisation des alertes*, des interactions et des effets indésirables en temps réel par rapport au profil clinique du patient. Déjà plébiscitée en France, la solution Hopital Manager / Claude Bernard devrait très vite connaître le même engouement auprès des structures hospitalières belges.

Outre le travail d’intégration poussé dans Hopital Manager, le Réseau Phare peut compter sur la capacité de Claude Bernard à rayonner au-delà des frontières comme l’atteste son utilisation par près de 5000 professionnels de santé au Royaume-Uni et plus de 3000 en Roumanie. Pour y parvenir, Claude Bernard récupère l’ensemble de la pharmacopée du pays concerné et s’appuie sur son travail à compte d’auteur et la structuration de sa base de données qui constituent le fondement de sa sécurisation médicamenteuse.

Les équipes Softway Medical et Claude Bernard ont d’ores et déjà démarré le travail d’intégration et espèrent à terme, pouvoir intégrer d’autres établissements en Wallonie et au-delà.

Grégory Rougon, Directeur produit parcours médical de Softway Medical ajoute : « Nous sommes satisfaits de cette collaboration historique avec Claude Bernard qui se renforce avec ce nouveau marché en Belgique. Nous sommes confiants dans notre capacité mutuelle à créer une base de données belge et tous les contrôles associés intégrés dans Hopital Manager grâce à notre expérience éprouvée en France et à l’expertise reconnue de Claude Bernard ».

Selon Christophe Descamps, Directeur de Claude Bernard : « Le partenariat SoftWay Medical – Claude Bernard va permettre à de nombreux professionnels de santé en Belgique de pouvoir bénéficier de toute la richesse de la base intégrée à Hopital Manager. La base Claude Bernard et ses services associés permettront aux professionnels de santé hospitaliers de lutter contre la iatrogénie en leur proposant une aide à la prescription hospitalière directement dans leur logiciel ».

(*) Les alertes sont une aide à la prescription et à la dispensation, et ne se substituent en aucun cas à la responsabilité de chaque professionnel quant à leurs prescriptions et dispensations.

