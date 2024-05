HOPSCOTCH GROUPE : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2024

Communiqué de presse

Paris, le 2 mai 2024 à 18h30

Rubrique Chiffre d’affaires trimestriel

HOPSCOTCH GROUPE

Poursuite de la croissance au premier trimestre :

+ 19,1% de Marge Brute et

intégration d’Interface Tourism

HOPSCOTCH Groupe (Euronext Growth FR0000065278), Groupe conseil en communication, acteur majeur du web social, des relations publics, de l’événement et du marketing services, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés au 31 mars 2024.

En millions d’euros (*) 2024

1er trimestre 2023

1er trimestre Variation Chiffre d’affaires consolidé 55,2 51,0 +8,3% Marge brute 21,8 18,3 +19,1%

(*) Données non auditées

Le chiffre d’affaires atteint 55,2 millions d’euros au premier trimestre, en progression de +8,3 % par rapport à l’an passé, la marge brute augmente de +19,1% pour atteindre 21,8 millions d’euros.

Hopscotch bénéficie de la première consolidation dans ses comptes de l’activité des sociétés Interface Tourism dont l’acquisition a déjà été annoncée précédemment. Interface Tourism contribue dans cette progression à hauteur de 4,4 millions d’euros pour le chiffre d’affaires, et de 2,7 millions d’euros pour la marge brute.

A périmètre comparable, le chiffre d’affaires s’élève à 50,7 millions d’euros, identique à l’an passé. La marge brute atteint 19 millions d’euros en augmentation de 4,1%, qui montre ainsi la poursuite de la croissance organique dans le groupe.

Pour mémoire, la marge brute affiche le véritable niveau d’activité du groupe, tandis que le chiffre d’affaires reste extrêmement impacté à la fois par le mix métiers et par les choix opérés par les clients en termes d’allocations budgétaires. Les taux de marge brute sur chiffre d’affaires sont très variables selon la nature des expertises déployées dans les stratégies de communication.

Hors effet de périmètre lié à Hopscotch Interface Tourism, on constate en effet que les métiers de l’événement et du conseil pur progressent de façon comparable au niveau de la marge brute dans un marché toujours dynamique, et dans lequel les expertises, à la fois métiers et sectorielles de Hopscotch se montrent pertinentes. Hopscotch se situe exactement au carrefour de la communication digitale, expérientielle, et conversationnelle, avec désormais une couverture géographique importante dans les principaux marchés mondiaux.

Enfin, engagé dans les enjeux écologiques et sociétaux depuis plus de 15 ans, Hopscotch entend consolider sa stratégie de durabilité et soutenir l’innovation par l’IA au sein de l’ensemble de ses métiers. A ce titre, il bénéficie de plusieurs labels RSE de renommée internationale.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024, le 1 août 2024, après la fermeture des marchés.

________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com



Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire – Tél. 01 41 34 20 51 – jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH Groupe

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre influence, digital, événementiel, relations publics et marketing services, au profit de problématiques aussi bien Art de Vivre que Corporate.

HOPSCOTCH réunit en France (Paris, Lyon, Lille, Marseille) et à l’international (4 hubs continentaux en Asie, Amérique, Europe & Moyen-Orient) près de 1000 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe / Sport), et d’agences spécialisées : AD crew, heaven, Hopscotch Interface Tourism, Human to Human, Le Public Système Cinéma, Le Public Système PR, Sagarmatha, Hopscotch Sopexa.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 40 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 271 millions € et 93 millions € de marge brute en 2023.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / X / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

