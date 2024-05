Communiqué de presse

Bruxelles, le 2 mai 2024

Information réglementée – informations confidentielles

Orange Belgium finalise son augmentation de capital par apport en nature - Nethys échange sa participation dans VOO Holding contre des actions nouvellement émises d'Orange Belgium

Le 2 mai 2024, l'assemblée générale des actionnaires d'Orange Belgium SA (la "Société") a approuvé l'apport en nature par Nethys SA ("Nethys") de sa participation de 25 % (+ 1 action) dans VOO Holding SA ("VOO Holding") au capital de la Société en échange d'actions nouvellement émises de la Société. A l’issue de l'augmentation de capital, Nethys détient un total de 7.467.448 actions de la Société, représentant 11,08% du capital social.

En application de l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la Société publie, par voie de communiqué de presse et sur son site web, (i) le capital social total, (ii) le nombre total de titres conférant le droit de vote et (iii) le nombre total de droits de vote, au plus tard à la fin de chaque mois au cours duquel l'un de ces nombres a changé.

Situation au 2 mai 2024

Total du capital social : EUR 148.149.004,74

Nombre total de titres conférant le droit de vote : 67.412.205

Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 67,412,205

Cette situation (le dénominateur) sert de base à la notification des participations importantes par les actionnaires. Conformément à l'article 42 des statuts de la Société, les seuils statutaires applicables aux notifications sont fixés à trois pour cent (3 %), cinq pour cent (5 %) et aux multiples de cinq pour cent (5 %) du nombre total de droits de vote.

La Société a également été informée de l'existence d'une convention d'actionnaires relative à la Société, conclue entre Atlas Services Belgium SA et Nethys le 2 mai 2024, accordant à Nethys le droit de proposer des candidats à deux postes d'administrateurs de la Société, ainsi que des droits de veto sur certaines matières réservées relatives à l'activité de VOO.

A propos d’Orange Belgium

Orange Belgium est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec un chiffre d'affaires de 1 749 millions d'euros en 2023 et plus de 3 millions de clients au 31 décembre 2023, et au Luxembourg, via sa filiale Orange Communications Luxembourg. Grâce à ses propres réseaux fixe et mobile, il propose tant aux clients résidentiels qu’au marché professionnel des services de connectivités fixes et mobiles et des offres convergentes (internet, téléphonie, télévision, y compris des contenus TV originaux : Be tv, VOOsport, …). En tant qu'opérateur responsable, Orange Belgium investit pour réduire son empreinte écologique et promouvoir des pratiques numériques durables et inclusives. Orange Belgium est aussi un opérateur wholesale qui propose à ses partenaires l’accès à son infrastructure ainsi qu’un vaste portefeuille de services de connectivité et de mobilité, qui inclut des offres articulées autour du big data et de l’Internet of Things (IoT).

Orange Belgium est une filiale du groupe Orange, présent dans 26 pays avec une base totale de 298 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2023. Le groupe est également l'un des principaux fournisseurs de services informatiques et de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business.

Orange Belgium est coté à la Bourse de Bruxelles (OBEL).

Pour plus d'informations sur le web et votre mobile : corporate.orange.be, www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter : @pressOrangeBe

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques commerciales d'Orange ou d'Orange Brand Services Limited.

Contact presse

Sven Adams – sven.adams@orange.com +32 (0)486 36 47 22

press@orange.be

Relations investisseurs

Koen Van Mol – koen.vanmol@orange.com +32 (0)495 55 14 99

ir@orange.be

Pièce jointe