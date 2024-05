ALK opjusterer sine forventninger til salget for helåret

ALK opjusterer sine salgsforventninger for helåret

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKBLF) annoncerede i dag, at salgsforventningerne for helåret 2024 er blevet opjusteret.

Omsætningen forventes nu at vokse med 10-13% i lokale valutaer (tidligere: 9-12%), primært for at afspejle den seneste udvikling inden for salg af tabletter i Europa.

EBIT-marginen forventes stadig at forbedres til 17-19%, men resultatprognosen inkluderer nu engangsomkostninger på cirka 60 millioner DKK relateret til optimeringsinitiativer. Disse omkostninger ikke var inkluderet i den oprindelige prognose fra den 8. februar 2024.

ALK har besluttet at fremskynde offentliggørelsen af ​​delårsrapporten for første kvartal. Rapporten, der oprindeligt skulle offentliggøres den 3. maj 2024, vil i stedet blive offentliggjort i dag, den 2. maj 2024. Præsentationen for investorer og analytikere, som tidligere annonceret, vil stadig finde sted den 3. maj 2024 kl. 12:30 CEST.

