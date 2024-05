Cellectis nomme Arthur Stril directeur financier par intérim

NEW YORK, 02 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS) (la « Société »), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer de potentielles thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, a annoncé aujourd'hui la démission de M. Bing Wang de son poste au sein de la Société avec effet immédiat, et la nomination concomitante de M. Arthur Stril en tant que directeur financier par intérim, en remplacement de M. Bing Wang.

M. Stril a rejoint Cellectis en 2018 en tant que vice-président, corporate development, et a été nommé directeur du business development en 2020. Il a dirigé les équipes de business development et de gestion de portefeuille de Cellectis et a plus récemment dirigé l'exécution des accords de collaboration stratégique et d'investissement de la Société avec AstraZeneca. En tant que directeur financier par intérim, M. Stril supervisera les finances, les relations avec les investisseurs et continuera à superviser la fonction de business development. Il restera basé au bureau de Cellectis à New York.

" Au nom du conseil d'administration et de l'équipe Cellectis, je tiens à remercier chaleureusement Bing pour sa contribution. Bing a été un membre clé de notre équipe de direction pendant les moments importants de la Société, nous lui souhaitons le meilleur ainsi qu’à sa famille ", a déclaré le docteur André Choulika, directeur général et fondateur de Cellectis.

"Même si nous regretterons Bing, nous sommes extrêmement enthousiastes quant à nos prochaines phases de croissance et la nomination d'Arthur en tant que directeur financier par intérim. Arthur a une connaissance et une compréhension approfondies de Cellectis, grâce à son expérience en tant que directeur du business development et responsable de la gestion de portefeuille. Il sera d'une très grande valeur pour Cellectis en tant que directeur financier par intérim alors que nous faisons progresser notre portefeuille de produits candidats vers l'expansion et les essais pivots, et que nous explorons de nouvelles opportunités. La poursuite de l’excellence d'Arthur s'aligne parfaitement avec les valeurs et la vision de Cellectis. Tout comme ces dernières années, il jouera un rôle déterminant alors que nous progressons dans le développement de thérapies pour les patients atteints de cancers difficiles à traiter.”

"Je suis très enthousiaste à l'idée d'assumer le rôle de directeur financier par intérim et de continuer à travailler avec les équipes, les actionnaires et les partenaires de Cellectis à un moment aussi important pour la société", a déclaré Arthur Stril. "Je suis impatient de continuer à construire sur la dynamique engagée ces dernières années, alors que la Société poursuit l’exécution de nos essais cliniques, de notre production internalisée, de nos innovations révolutionnaires et de nos partenariats stratégiques avec des leaders de la thérapie cellulaire et génique."

M. Stril a débuté sa carrière à la direction générale de la concurrence de la commission européenne, où il contrôlait les fusions-acquisitions pharmaceutiques d’envergure mondiale. Il est ensuite devenu chef de l'unité de financement des hôpitaux au ministère français de la santé. Depuis 2023, M. Stril siège au conseil d'administration de Primera Therapeutics en tant qu'administrateur désigné par Cellectis. M. Stril est titulaire d'une maîtrise de mathématiques de l'Université de Cambridge et d'une maîtrise de physique de l'École Normale Supérieure et détient des diplômes d'immunothérapie et d'immuno-oncologie de l'Université de Paris. M. Stril est également membre du Corps des Mines et du conseil consultatif de l'organisation à but non lucratif Life Science Cares.

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d’édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe, les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 24 ans d’expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implantée à New York et à Raleigh aux États-Unis.

Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS).

Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

Avertissement :

Ce communiqué de presse contient des déclarations "prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que "continuer" et “jouera” ou la forme négative de ces expressions et d'autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement, y compris les informations fournies ou rendues publiques par nos partenaires sous licence. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations relatives à l'avancement, au calendrier et aux progrès des essais cliniques (y compris en ce qui concerne le recrutement et le suivi des patients). Ces déclarations prospectives sont faites à la lumière des informations dont nous disposons actuellement et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne les nombreux risques associés aux conditions de marché, et au développement de produit candidats biopharmaceutiques. En ce qui concerne notre trésorerie, nos plans d'exploitation, y compris les plans de développement de produits, peuvent changer en raison de divers facteurs, y compris des facteurs qui nous sont actuellement inconnus. En outre, de nombreux autres facteurs importants, y compris ceux décrits dans notre rapport annuel sur le formulaire 20-F et le rapport financier (y compris le rapport de gestion) pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 et les documents ultérieurs déposés par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission de temps à autre, qui sont disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov , ainsi que d'autres risques et incertitudes connus et inconnus, peuvent avoir un effet négatif sur ces déclarations prospectives et faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prévisionnelles, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prévisionnelles, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l'avenir.

