eGain organise un webinaire sur l’IA générative appliquée aux prestations de service, et en démontre le succès à l’appui du cas de l’un de ses clients, un acteur des services publics de première importance

SUNNYVALE, État de Californie, 03 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain ( NASDAQ : EGAN ), fournisseur numéro 1 de plateforme de gestion des connaissances dédiée au service client, annonce ce jour organiser un webinaire consacré aux applications de l’IA générative au service client mettant en vedette l’un de ses principaux clients du secteur des services publics.



« Nombre de projets ciblés sur l’application de l’IA tournent au fiasco. Selon certaines études, le taux d’échec atteint jusqu’à 80 %, une proportion quasi deux fois supérieure à celle enregistrée il y a dix ans sur les projets informatiques à l’échelle de l’entreprise » nous informe la revue Harvard Business Review . Les entreprises sont friandes de tirer quelque leçon du déploiement de l’IA générative pour optimiser leurs chances de succès.

L’acteur des services publics participant à l’événement évoquera la manière dont il a pu multiplier par cinq l’acquisition des connaissances des agents de ses centrales d’appel et leur donner 98 % de chance de trouver les bonnes informations grâce à la plateforme de gestion des connaissances alimentée par l’IA d’eGain. Les participants auront la possibilité de prendre part à un pilote sans risque et sans frais appelé « l’innovation en 30 jours », leur permettant de tester le recours à l’IA générative à l’aune de leur service client et de se reposer en outre sur la base de connaissances développées par eGain, à savoir le eGain Knowledge Hub ™.

Informations complémentaires

Libellé du webinaire : L’IA générative appliquée au service client — histoires à succès et leçons clés

Date : 9 mai 2024

Heure : 10 h 00 (heure de l’Est des États-Unis), soit 15 h 00 (heure de Londres)

Inscriptions sur : https://bit.ly/3UHeBDb

À propos d’eGain

Alimentée par l’IA et différentes analyses, la base de connaissances eGain Knowledge Hub optimise l’expérience client et réduit les efforts des agents grâce à l’assistance virtuelle, au libre-service et à des outils bureautiques modernes qui leur sont dédiés. Pour plus d’informations, consultez le site www.eGain.com.

Contact médias

Michael Messner

408 636 4514

press@egain.com

eGain, le logo eGain et tous les autres noms ou slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d’eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de sociétés ou produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.