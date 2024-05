eGain kondigt een webinar over Gen AI voor klantenservice aan, waarin het succesvolle traject van een toonaangevende klant uit de nutssector wordt besproken

SUNNYVALE, Calif., May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain ( NASDAQ: EGAN ), het toonaangevende AI-kennisplatform voor klantenservice, heeft vandaag een online seminar aangekondigd over generatieve AI voor klantenservice, waarin één van zijn toonaangevende klanten uit de nutssector wordt besproken.



“Het merendeel van de AI-projecten mislukken. Het faalpercentage bedraagt op grond van sommige schattingen niet minder dan 80%; dat is bijna het dubbele van het percentage mislukte zakelijke IT-projecten tien jaar geleden," volgens Harvard Business Review . Bedrijven willen graag een beter inzicht krijgen in de implementatie van generatieve AI, zodat ze betere slaagkansen hebben.

De klant van het nutsbedrijf zal bespreken hoe ze hun kennisverwerving hebben vervijfvoudigd en hoe ze de vindbaarheid van antwoorden voor hun contactcentermedewerkers met maar liefst 98% hebben verbeterd met het AI-kennisplatform van eGain. De deelnemers krijgen een uniek voorstel voor een risicovrij en kosteloos proefproject “ Innovatie in 30 dagen ”, waarbij ze, ondersteund door eGain Knowledge Hub ™, generatieve AI kunnen toepassen op hun klantenservice.

Meer informatie

Onderwerp: Generatieve AI voor klantenservice Succesverhalen en opgedane ervaringen

Datum: 9 mei 2024

Tijdstip: 10 am EDT (Eastern Daylight Time), 3 pm BST (British Summer Time)

Registratielink: https://bit.ly/3UHeBDb

