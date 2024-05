CREDIT AGRICOLE SA : Résultats T1-2024 : LE GROUPE POURSUIT SON DEVELOPPEMENT

LE GROUPE POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT



DONNÉES PUBLIÉES ET SOUS-JACENTES CASA ET GCA T1-2024 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Publié Sous-jacent Publié Sous-jacent Revenus 6 806 m€

+11,2% T1/T1 6 797 m€

+10,5% T1/T1 9 525 m€

+6,7% T1/T1 9 475 m€

+5,8% T1/T1 Charges - 3 669 m€

-4,5% T1/T1 - 3 649 m€

-5,0% T1/T1 - 5 589 m€

-5,4% T1/T1 - 5 569 m€

-5,8% T1/T1 Résultat Brut d’Exploitation 3 137 m€

+37,6% T1/T1 3 148 m€

+36,1% T1/T1 3 936 m€

+30,4% T1/T1 3 906 m€

+28,1% T1/T1 Coût du risque - 400 m€

+6,9% T1/T1 -380 m€

+1,6% T1/T1 -651 m€

-18,9% T1/T1 -631 m€

+15,2% T1/T1 RNPG 1 903 m€

+55,2% T1/T1 1 933 m€

+54,7% T1/T1 2 384 m€

+42,8% T1/T1 2 383 m€

+40,8% T1/T1 Coex 53,9%

-0,5 pp T1/T1

(hors FRU) 53,7%

-0,4 pp T1/T1

(hors FRU) 58,7%

-0,5 pp T1/T1

(hors FRU) 58,8%

-0,2 pp T1/T1

(hors FRU) PERSPECTIVES DE RÉSULTATS 2024 EN AVANCE D’UN AN SUR LE PMT AMBITIONS 2025



PREMIER TRIMESTRE RECORD tiré par la hausse du RBE hors FRU et la fin de la période de constitution du FRU



DÉVELOPPEMENT CONTINU DE LA BANQUE UNIVERSELLE



Poursuite du développement de la banque universelle de proximité , s’appuyant sur une conquête dynamique, une hausse de la collecte, une activité soutenue en assurance, une collecte élevée et équilibrée en gestion d’actifs et malgré le ralentissement de la production du marché du crédit habitat en France et en Italie

, s’appuyant sur une conquête dynamique, une hausse de la collecte, une activité soutenue en assurance, une collecte élevée et équilibrée en gestion d’actifs et malgré le ralentissement de la production du marché du crédit habitat en France et en Italie Forte dynamique auprès de la grande clientèle, résultant en une performance record sur le trimestre en BFI ainsi qu’un niveau record d’encours conservés et administrés pour CACEIS AVANCEMENT DES OPÉRATIONS STRATÉGIQUES



Poursuite des opérations en cours : intégration d’ISB ; création de CAWL, JV avec Worldline ; finalisation de l’acquisition de Alpha Associates ; poursuite des travaux en vue de l’acquisition de Degroof Petercam prévue à mi-2024

Annonce d’un protocole d’accord en vue d’un partenariat stratégique avec Victory Capital ACCÉLÉRATION DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGETIQUE



Un plan de transition qui repose sur trois axes complémentaires et ordonnés : Accélérer le déploiement des énergies renouvelables et bas-carbone en concentrant nos financements sur les projets d'énergies renouvelables et bas-carbone Accompagner, en tant que banque universelle, la transition de tous : l'équipement de toutes les entreprises et de tous les ménages Organiser notre propre trajectoire de sortie du financement des énergies carbonées Les trajectoires Net Zero à fin 2023 sont en ligne avec les objectifs 2030. POSITIONS DE CAPITAL ET DE LIQUIDITÉ TRÈS SOLIDES CET1 Crédit Agricole S.A. phasé 11,8%

CET1 Groupe CA phasé 17,5%









Dominique Lefebvre,

Président de la SAS Rue La Boétie et Président du Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A.







« Des résultats solides au service de l’accompagnement de tous nos clients dans les transitions de long terme. »







Philippe Brassac,

Directeur général de Crédit Agricole S.A.







« Pour la 3ème fois consécutive, les ambitions financières de notre plan à moyen terme devraient être atteintes avec une année d’avance, soit fin 2024. »





Ce communiqué de presse commente les résultats de Crédit Agricole S.A. ainsi que ceux du Groupe Crédit Agricole, qui regroupe les entités de Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales du Crédit Agricole, lesquelles détiennent 60,2% de Crédit Agricole S.A. Les éléments spécifiques qui, retraités des différents soldes intermédiaires auxquels ils se rapportent, permettent de calculer les résultats sous-jacents, sont détaillés dans les annexes de ce communiqué.

Groupe Crédit Agricole

Activité du Groupe

L’activité commerciale a été soutenue ce trimestre dans les métiers du Groupe grâce au développement continu du modèle de la banque universelle. La conquête brute est forte. Sur le premier trimestre 2024, le Groupe enregistre +512 000 nouveaux clients en banque de proximité, et le fonds de commerce progresse de +67 000 clients. Plus spécifiquement sur le trimestre, le Groupe a conquis +409 000 nouveaux clients en banque de proximité France et +103 000 nouveaux clients en banque de proximité à l’international (Italie et Pologne) et le fonds de commerce croît également (respectivement +57 000 et +10 000 clients).

En banque de détail, l’encours de collecte bilan s’élève à 824 milliards d’euros, en hausse de +3,9% sur un an en France et en Italie (+3,7% pour les Caisses régionales et LCL, et +5,8% en Italie). Les encours de crédits s’élèvent à 872 milliards d’euros, +1,2% sur un an en France et en Italie (+0,3% pour les Caisses régionales et LCL, et +1,5% en Italie). La production de crédits habitat ralentit en France1 et en Italie sur les deux premiers mois de l’année ; celle-ci varie de -45% par rapport au premier trimestre 2023 pour les Caisses régionales, -54% pour LCL et -11,6% pour CA Italia. Le taux d’équipement assurance-dommage est en hausse à 43,4% pour les Caisses régionales (+0,5 point de pourcentage par rapport au premier trimestre 2023), 27,8% pour LCL (+0,4 point de pourcentage), 19,3% chez CA Italia (+2,0 points de pourcentage).

En gestion d’actifs, la collecte est élevée et équilibrée par grand segment de clientèle, type de gestion et géographie, à l’inverse du marché européen. En épargne/retraite, Crédit Agricole Assurances affiche une collecte brute record (8,6 milliards d’euros, en hausse de +4,3% sur un an) et le taux d’unité de compte demeure élevé sur la production (39,1%). En assurance dommages, le portefeuille est en croissance de +3,4% sur un an et représente 16 millions de contrats. Les encours sous gestion sont au plus haut et progressent par rapport à fin mars 2023 en gestion d’actifs (2 116 milliards d’euros soit +9,4%), en assurance-vie (335 milliards d’euros soit +3,2%) et en gestion de fortune (IWM et LCL 197 milliards d’euros soit +6,3%).

Le pôle SFS enregistre également un bon niveau d’activité, avec une hausse des encours de crédit à la consommation chez CACF (+8,4% par rapport à fin mars 2023), tirés par les activités automobiles qui représentent 53%2 des encours totaux et la progression de la production et des encours crédit-bail chez CAL&F (19,4 milliards d’euros soit +9,1% par rapport à fin mars 2023).

La dynamique est forte en Grande Clientèle, avec des revenus élevés en banque de marché et d’investissement tirés par le crédit primaire et une banque de financement qui bénéficie de la progression de la banque commerciale. CACEIS affiche un niveau record d’encours conservés (5 015 milliards d’euros, +19,4% par rapport à fin mars 2023), d’encours administrés (3 415 milliards d’euros, +54,1% par rapport à fin mars 2023) et bénéficie à la fois de l’intégration d’ISB, d’effets marchés favorables et d’un bon dynamisme commercial.

Chacun des métiers du Groupe affiche ainsi un bon niveau d’activité (Cf. Infra).

Accélération de l’accompagnement de la transition énergétique

Le Groupe a défini un plan de transition qui repose sur trois axes complémentaires et ordonnés.

Premièrement, le Groupe s’est mobilisé pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables et bas-carbone, en concentrant ses financements sur les projets d'énergies renouvelables et bas-carbone. Ainsi, le Groupe Crédit Agricole a augmenté ses expositions aux financements des énergies bas carbone3 de +80% entre 2020 et 2023 avec 19,7 milliards d’euros au 31 décembre 2023. Par ailleurs, le financement des capacités en énergies renouvelables par CAA a augmenté de +14% en 2023 et représente 13,5 gigawatt au 31 décembre 2023.

En parallèle, le Crédit Agricole accompagne la transition de tous les clients en tant que banque universelle. Ainsi, le portefeuille de green loans4 de CACIB a augmenté de +43% entre mars 2024 et décembre 2022, et représente 17,7 milliards d’euros au 31 mars 2024, la part des véhicules électrifiés5 représente un quart du total des véhicules financés par CACF en 2023, et des solutions sont apportées aux clients (J’écorénove mon logement, Agilauto, plateforme de crédits carbone Carbioz).

Enfin, le Crédit Agricole organise sa propre trajectoire de sortie du financement des énergies carbonées. Les trajectoires Net Zero à fin 2023 sont en ligne avec les objectifs à 2030 sur les cinq secteurs dont les trajectoires6 ont été annoncés en 2022. Les émissions financées sur le secteur pétrole et gaz sont en baisse de - 63% pour un objectif de -75%7. L’intensité des émissions financées sur le secteur électricité8 est en baisse de -17% (objectif -58%) ; sur le secteur automobile en baisse de -13% (objectif -50%) ; sur l’immobilier commercial en baisse de -5% (objectif -40%) ; sur le secteur du ciment en hausse de +3% (objectif -20%). Sur ce petit portefeuille (moins de 10 clients), le départ de quelques clients relativement moins carbonés a entrainé une hausse mécanique de l’intensité du portefeuille qui ne reflète pas la réalité du secteur ou de notre action.

Par ailleurs, le Groupe s’est engagé à cesser tout financement de nouveaux projets d’extraction d’énergies fossiles. Le montant total de son exposition directe9 aux financements de projets d’extraction d’énergies fossiles sur lequel il est encore engagé s’établit à 1 060 millions de dollars à fin décembre 2023, soit une exposition en baisse de -23% depuis 2020.

Résultats du Groupe

Au premier trimestre 2024, le résultat net part du Groupe publié du Groupe Crédit Agricole ressort à 2 384 millions d’euros, en hausse de +42,8% par rapport au premier trimestre 2023 (+6,1% hors FRU).

Les éléments spécifiques du premier trimestre 2023 ont un effet net négatif de +1 million d’euros sur le résultat net part du Groupe du Groupe Crédit Agricole. Ils sont composés des éléments comptables récurrents suivants : les éléments de volatilité comptable récurrents en produit net bancaire, à savoir le DVA (Debt Valuation Adjustment), la partie spread émetteur de la FVA, et le secured lending pour +4 millions d’euros en résultat net part du Groupe sur la banque de marché et d’investissement, et la couverture de portefeuille de prêts en Grandes Clientèles pour +1 million d’euros en résultat net part du Groupe. A ces éléments récurrents, s’ajoutent des éléments spécifiques à ce trimestre : une reprise des provisions épargne logement pour +30 millions d’euros en résultat net part du Groupe des Caisses régionales et +1 million d’euros en résultat net part du Groupe de AHM, des coûts d’intégration ISB pour -10 millions d’euros en résultat net part du Groupe en Grande clientèle, une dotation en provision pour risque Ukraine pour -20 millions d’euros en résultat net part du Groupe de la banque de proximité à l’International, les coûts d’acquisition de Degroof Petercam pour -6 millions d’euros en résultat net part du Groupe de la banque privée.

Hors les éléments spécifiques, le résultat net part du Groupe sous-jacent10 du Groupe Crédit Agricole atteint 2 383 millions d’euros, en hausse de +40,8% par rapport au premier trimestre 2023, et en hausse de +5,0% hors FRU.

Résultats consolidés du Groupe Crédit Agricole au T1-2024 et au T1-2023

En m€ T1-24

publié Eléments spécifiques T1-24

sous-jacent T1-23

publié Eléments spécifiques T1-23

sous-jacent ∆ T1/T1

publié ∆ T1/T1

sous-jacent Produit net bancaire 9 525 50 9 475 8 927 (32) 8 959 +6,7% +5,8% Charges d'exploitation hors FRU (5 589) (20) (5 569) (5 284) - (5 284) +5,8% +5,4% FRU - - - (626) - (626) (100,0%) (100,0%) Résultat brut d'exploitation 3 936 30 3 906 3 018 (32) 3 049 +30,4% +28,1% Coût du risque de crédit (651) (20) (631) (548) - (548) +18,9% +15,2% Coût du risque juridique - - - - - - ns ns Sociétés mises en équivalence 68 - 68 108 - 108 (36,7%) (36,7%) Gains ou pertes sur autres actifs (7) (8) 2 4 - 4 ns (63,2%) Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - ns ns Résultat avant impôt 3 347 2 3 345 2 581 (32) 2 613 +29,6% +28,0% Impôt (755) (6) (749) (711) 8 (719) +6,2% +4,2% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession - - - 2 - 2 (100,0%) (100,0%) Résultat net 2 592 (4) 2 595 1 872 (24) 1 896 +38,4% +36,9% Intérêts minoritaires (208) 5 (212) (204) - (204) +2,1% +4,3% Résultat net part du Groupe 2 384 1 2 383 1 669 (24) 1 692 +42,8% +40,8% Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 58,7% 58,8% 59,2% 59,0% -0,5 pp -0,2 pp

Au premier trimestre 2024, le produit net bancaire sous-jacent s’élève à 9 475 millions d'euros, en hausse de +5,8% par rapport au premier trimestre 2023, s’appuyant sur la bonne performance de tous les métiers. En effet la croissance des revenus est positive dans tous les pôles métier, avec plus précisément en Gestion d’épargne et Assurance une activité dynamique et un effet marché positif, en Grandes clientèles une banque de financement et d’investissement à un niveau historique et l’intégration de ISB au sein de CACEIS11 générant les premières synergies, en Services financiers spécialisés la consolidation de CA Auto Bank12, en Banque de proximité des commissions dynamiques et la progression de la marge nette d’intérêts à l’international, et enfin en AHM l’effet positif de la valorisation des titres de Banco BPM. Les charges d’exploitation sous-jacentes sont en hausse de +5,4% (hors FRU) au premier trimestre 2024, pour s’établir à 5 569 millions d’euros, sous l’effet notamment des effets périmètre liés à l’intégration de RBC IS Europe13 et de CA Auto Bank14, en plus des hausses de frais de personnel dans un contexte inflationniste et d’investissements IT. Au global, le Groupe voit son coefficient d’exploitation sous-jacent s’améliorer de -0,2 point de pourcentage (hors FRU) et s’établir à 58,8% au premier trimestre 2024. La contribution au FRU au premier trimestre 2023 s’établissait à -626 millions. Ainsi, le résultat brut d’exploitation sous-jacent s’établit à 3 906 millions d’euros, soit une hausse de +28,1% par rapport au premier trimestre 2023, ou +6,3% en retraitant la charge de FRU.

Le coût du risque de crédit sous-jacent s’élève à -631 millions d’euros, dont une reprise de +58 millions d’euros sur les encours sains (niveau 1 et 2), une dotation de -690 millions d’euros de coût du risque avéré (niveau 3) et -1 million d’euros de reprise sur les autres risques, soit une hausse de +15,2% par rapport au premier trimestre. Les niveaux de provisionnement ont été déterminés en tenant compte de plusieurs scénarios économiques pondérés, comme lors des précédents trimestres, et en appliquant des ajustements forfaitaires sur des portefeuilles sensibles. Les scénarios économiques du premier trimestre 2024 sont identiques à ceux utilisés pour le trimestre précédent. Le coût du risque sur encours15 sur quatre trimestres glissants atteint 25 points de base, soit en ligne avec l’hypothèse du Plan à Moyen Terme à 25 points de base. Il atteint 21 points de base en vision trimestrielle annualisée16.

Le résultat avant impôt sous-jacent s’établit à 3 345 millions d'euros, en hausse de +28,0% par rapport au premier trimestre 2023. Il intègre la contribution des sociétés mises en équivalence pour 68 millions d’euros (en baisse de -36,7%, avec notamment la sortie du périmètre des entités mises en équivalence de FCA Bank, désormais comptabilisé en intégration globale) ainsi que le résultat net sur autres actifs qui atteint 2 millions d’euros ce trimestre. La charge d’impôt sous-jacente est en hausse de +4,2% sur la période avec un taux d’impôt ce trimestre à 22,9%, soit une baisse de -5,8 points de pourcentage. La baisse du taux d’impôts s’explique par la disparition de la charge du FRU ce trimestre, charge qui n’était pas déductible. Le résultat net sous-jacent avant déduction des minoritaires est en hausse de +36,9% pour s’établir à 2 595 millions d’euros. Les intérêts minoritaires augmentent de +4,3%. Enfin, le résultat net part du Groupe sous-jacent, à 2 383 millions d’euros ressort en hausse de +40,8% par rapport au premier trimestre 2023.

Caisses régionales

La conquête brute s’établit à +306 000 nouveaux clients sur le trimestre et le fonds de commerce croît de +29 000 nouveaux clients depuis le début de l’année. Le taux de principalisation progresse de 0,5 point de pourcentage sur un an et atteint 76,3%. La part des clients utilisant les outils digitaux augmente et s’élève à 76,8%17 (+1,9 point de pourcentage par rapport à fin mars 2023) et le nombre de signatures en ligne18 augmente de +15% entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

La production de crédit est en baisse ce trimestre (-32,4% par rapport au premier trimestre 2023). La baisse est marquée sur l’habitat (-44,6% par rapport au premier trimestre 2023), mais s’inscrit dans un contexte de ralentissement du marché19. Le taux à la production des crédits habitat20 atteint 3,85% pour la période janvier / février, en hausse de 20 points de base par rapport à celui du quatrième trimestre 2023. Les encours de crédit atteignent 644 milliards d’euros à fin mars 2024, en hausse de +1,1% par rapport à fin mars 2023 tirés notamment par le marché des entreprises (+4,2% par comparaison à fin mars 2023).

Les encours de collecte globale sont en hausse de +3,7% sur un an et atteignent 893,1 milliards d’euros à fin mars 2024. Cette croissance est portée tant par les encours de collecte bilan, qui atteignent 595,5 milliards d’euros à fin mars 2024, en progression de +3,3% par rapport à fin mars 2023 (dont +4,5% sur les livrets et +80,4% sur les dépôts à terme), que par les encours de collecte hors-bilan, qui atteignent 297,6 milliards d’euros, en hausse de +4,6% sur un an.

Le taux d’équipement sur l’assurance dommage s’établit à 43,4% à fin mars 2024 et poursuit sa progression (+ 0,5 point par rapport à 2023). Concernant les moyens de paiement, le nombre de cartes est en hausse de +1,5% sur un an, tout comme la part des cartes haut de gamme qui augmente de 1,4 point de pourcentage sur un an, et représente désormais 15,2% du total des cartes.

Au premier trimestre 2024, le produit net bancaire consolidé des Caisses régionales y compris dividende SAS Rue La Boétie21 atteint 3 295 millions d’euros, en baisse de -1,0% par rapport au premier trimestre 2023 en lien avec une baisse de la marge d’intermédiation de -17,6%. Le PNB de portefeuille est en hausse, ainsi que les commissions qui augmentent de +7,6%, en particulier sur les moyens de paiement. Le produit net bancaire consolidé des Caisses régionales y compris dividende SAS Rue La Boétie augmente de +2,2% par rapport au 4ème trimestre 2023.

Les charges d’exploitation baissent de -2,8% ; Hors FRU22, la hausse modérée est liée la hausse des charges de personnel et des dépenses informatiques. Le résultat brut d’exploitation ressort en hausse de +5,0%, et en baisse de -8,2% hors FRU. Le coût du risque est en hausse de +46,3% par rapport au premier trimestre 2023 et s’élève à -247 millions d’euros. Cette hausse du défaut s’explique principalement par l’impact de dossiers de place.

Le résultat net consolidé des Caisses régionales y compris dividende SAS Rue La Boétie23 s’élève à 439 millions d’euros au premier trimestre 2023, stable par rapport au premier trimestre 2023.

La contribution des Caisses régionales au résultat net part du Groupe s’élève à 442 millions d’euros au premier trimestre 2024, en hausse de +5,1% en comparaison au premier trimestre 2023.

Crédit Agricole S.A.

Résultats

Le Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A., réuni sous la présidence de Dominique Lefebvre le 2 mai 2024, a examiné les comptes du premier trimestre 2024.

Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. au T1-2024 et au T1-2023

En m€ T1-24

publié Eléments spécifiques T1-24

sous-jacent T1-23

publié Eléments spécifiques T1-23

sous-jacent ∆ T1/T1

publié ∆ T1/T1

sous-jacent Produit net bancaire 6 806 9 6 797 6 121 (32) 6 153 +11,2% +10,5% Charges d'exploitation hors FRU (3 669) (20) (3 649) (3 328) - (3 328) +10,2% +9,6% FRU - - - (513) - (513) (100,0%) (100,0%) Résultat brut d'exploitation 3 137 (11) 3 148 2 280 (32) 2 312 +37,6% +36,1% Coût du risque de crédit (400) (20) (380) (374) - (374) +6,9% +1,6% Sociétés mises en équivalence 43 - 43 86 - 86 (50,4%) (50,4%) Gains ou pertes sur autres actifs (6) (8) 2 4 - 4 ns (58,5%) Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - ns ns Résultat avant impôt 2 773 (39) 2 812 1 996 (32) 2 028 +38,9% +38,7% Impôt (610) 5 (615) (521) 8 (530) +17,1% +16,2% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession - - - 2 - 2 ns ns Résultat net 2 163 (34) 2 197 1 476 (24) 1 500 +46,5% +46,5% Intérêts minoritaires (259) 5 (264) (250) 1 (251) +3,7% +5,3% Résultat net part du Groupe 1 903 (30) 1 933 1 226 (23) 1 249 +55,2% +54,7% Bénéfice par action (€) 0,50 (0,01) 0,51 0,36 (0,01) 0,37 +40,2% +40,0% Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 53,9% 53,7% 54,4% 54,1% -0,5 pp -0,4 pp

Au premier trimestre 2024, le résultat net part du Groupe publié de Crédit Agricole S.A. ressort à 1 903 millions d’euros, soit une hausse de +55,2% par rapport au premier trimestre 2023.

Les éléments spécifiques de ce trimestre ont un impact cumulé de -30 millions d’euros en résultat net part du Groupe, ils sont composés des éléments comptables récurrents suivants : les éléments de volatilité comptable récurrents en produit net bancaire, à savoir le DVA (Debt Valuation Adjustment), la partie spread émetteur de la FVA, et le secured lending pour +4 millions d’euros en résultat net part du Groupe en Grande clientèle, et la couverture de portefeuille de prêts en Grandes Clientèles pour +1 million d’euros en résultat net part du Groupe. A ces éléments récurrents, s’ajoutent des éléments spécifiques à ce trimestre : une reprise des provisions épargne logement pour +1 million d’euros en résultat net part du Groupe de LCL, des coûts d’intégration ISB pour -10 millions d’euros en résultat net part du Groupe en Grande clientèle, un complément de dotation de provision pour risque Ukraine pour -20 millions d’euros en résultat net part du Groupe de la Banque de proximité à l’international, les coûts d’acquisition de Degroof Petercam pour -6 millions d’euros en résultat net part du Groupe de la banque privée.

Hors éléments spécifiques, le résultat net part du Groupe sous-jacent24 s’établit à 1 933 millions d’euros, en hausse de +54,7% au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023.

Au premier trimestre 2024, les revenus sous-jacents atteignent 6 797 millions d’euros, et sont en forte hausse (+10,5%) par rapport au premier trimestre 2023. Cette croissance est portée par tous les métiers : le pôle Gestion de l’épargne et assurance profite d’une activité dynamique et d’un effet marché positif, la Grande clientèle s’appuie sur le niveau historique de revenus en banque de financement et d’investissement en plus de l’intégration d’ISB25 au sein de CACEIS et de la réalisation des premières synergies, les Services Financiers spécialisés bénéficient de la consolidation de CA Auto Bank26, la Banque de proximité en France est portée par le dynamisme des commissions, et enfin la Banque de proximité à l’international par la progression de la marge nette d’intérêts. Le pôle des Activités hors métiers enregistre une hausse de ses revenus liée à la valorisation des titres Banco BPM principalement.

Les charges d’exploitation sous-jacentes s’élèvent à 3 649 millions d’euros, au premier trimestre 2024, en hausse de +9,6% hors FRU par rapport au premier trimestre 2023. L’effet ciseaux hors FRU est favorable à hauteur de +0,8 point de pourcentage. La hausse des charges de +321 millions d’euros sur un an, est constituée pour l’essentiel d’un effet périmètre à hauteur de +173 millions d’euros27, de hausse de frais de personnel dans un contexte inflationniste pour +92 millions d’euros, et d’investissements IT pour +47 millions d’euros. La hausse des charges sous-jacentes hors effet périmètre est de +4,4% (hors FRU).

Le coefficient d’exploitation sous-jacent s’établit ainsi à 53,7% au premier trimestre 2024, en amélioration de -0,4 point de pourcentage (hors FRU) par rapport au premier trimestre 2023.

Le résultat brut d’exploitation sous-jacent du premier trimestre 2024 s’établit à 3 148 millions d’euros, en forte hausse de +36,1% par rapport au premier trimestre 2023. La charge de FRU constatée au premier trimestre 2023 s’élevait à -513 millions d’euros. Ainsi, retraité du FRU, le résultat brut d’exploitation sous-jacent augmente de +11,4%.

Au 31 mars 2024, les indicateurs de risque confirment la qualité des actifs de Crédit Agricole S.A. et du niveau de couverture de ses risques. Le portefeuille de prêts est diversifié, plutôt orienté habitat (26% des encours bruts) et entreprises (42% des encours bruts de Crédit Agricole S.A.). Le taux de créances douteuses est stable et demeure toujours bas à 2,6%. Le taux de couverture28, élevé, à 69,7%, est en baisse de -1,1 point de pourcentage sur le trimestre. Le stock total de provisions s’établit à 9,6 milliards d’euros pour Crédit Agricole S.A., stable par rapport à fin décembre 2023. Sur ce stock de provisions, 35% sont liées au provisionnement des encours sains (proportion en ligne avec les trimestres précédents).

Le coût du risque sous-jacent est en dotation nette de -380 millions d’euros soit en légère hausse de 1,6% par rapport au premier trimestre 2023 qui s’élevait à -374 millions d'euros. Au premier trimestre 2024, la charge nette de -380 millions d’euros se décompose en une reprise sur encours sains (niveau 1 et 2) de +8 millions d’euros (contre une provision de -75 millions d’euros au premier trimestre 2023), un provisionnement des risques avérés (niveau 3) pour -384 millions d’euros (contre -284 millions d’euros au premier trimestre 2023) et -5 millions d’euros de provisions sur d’autres éléments. Par métier, 58% de la dotation nette du trimestre provient du pôle des Services financiers spécialisés (contre 42% au premier trimestre 2023), 31% de LCL (contre 18% au premier trimestre 2023), et 16% de la Banque de détail à l’international (contre 30% au premier trimestre 2023). Les niveaux de provisionnement ont été déterminés en tenant compte de plusieurs scénarios économiques pondérés, comme lors des précédents trimestres, et en appliquant des ajustements forfaitaires sur des portefeuilles sensibles. Les scénarios économiques du premier trimestre 2024 sont identiques à ceux utilisés pour le trimestre précédent. Au premier trimestre 2024, le coût du risque sur encours sur quatre trimestres glissants29 atteint 33 points de base et 29 points de base en vision trimestrielle annualisée30.

La contribution sous-jacente des sociétés mises en équivalence ressort à 43 millions d’euros au premier trimestre 2024 en baisse de -50,4% par rapport au premier trimestre 2023, en lien avec la sortie des entités mises en équivalence de FCA Bank. Le résultat net sur autres actifs s’établit à 2 millions d’euros au premier trimestre 2024.

Le résultat sous-jacent31 avant impôt, activités cédées et minoritaires ressort ainsi en hausse de +38,7%, à 2 812 millions d'euros. Le taux d’impôt effectif sous-jacent s’établit à 22,2%, soit une baisse de -5,1 points de pourcentage par rapport au premier trimestre 2023, en lien avec la disparition du FRU au premier trimestre 2024, charge qui n’était pas déductible des impôts. La charge d’impôt sous-jacente est de -615 millions d’euros, en hausse de +16,2%. Le résultat net avant minoritaires affiche donc une hausse de +46,5%, et s’établit à 2 197 millions d’euros. Les intérêts minoritaires s’établissent à -264 millions d’euros au premier trimestre 2023, en hausse de +5,3%.

Le résultat net part du Groupe sous-jacent est en hausse de +54,7% par rapport au premier trimestre 2023 à 1 933 millions d'euros. Retraité du FRU, la hausse du résultat net part du Groupe sous-jacent est de +13,5% sur un an.

Le bénéfice par action sous-jacent forma sur le premier trimestre 2024 atteint 0,51 €, il est en hausse de +40,0% par rapport au premier trimestre 2023.

Le RoTE32 sous-jacent, calculé sur la base d’un RNPG sous-jacent annualisé33 et de charges IFRIC linéarisées sur l’année, net des coupons annualisés d’Additional Tier 1 (retour sur fonds propres part du Groupe hors incorporels) et net de l’impact de change sur les AT1 remboursés, et retraité de certains éléments volatils comptabilisés en capitaux propres (dont réserves latentes), atteint 16,3% au premier trimestre 2024, en hausse de +1,9 point de pourcentage par rapport au premier trimestre 2023.

Dans la continuité du 1er trimestre 2024, Crédit Agricole S.A. annonce des perspectives de résultats 2024 en avance d’un an sur le Plan Moyen Terme Ambitions 2025 avec un résultat net part du Groupe sous-jacent supérieur à 6 milliards d’euros en 2024.

Cette perspective de résultats s’appuie notamment sur la poursuite de la bonne dynamique d’activité (conquête, hausse taux d’équipement, collecte hors bilan) générant une hausse des revenus de commissions et d’assurance. L’intégration des acquisitions récentes sont sources de résultat additionnel et de synergies complémentaires dans les métiers d’Asset Servicing (intégration des activités européennes de RBC avec CACEIS Investor Services Bank (ISB)), de Gestion de Fortune avec le projet d’acquisition de Degroof Petercam), en Gestion d’Actif (la finalisation de l’acquisition d’Alpha Associates par Amundi le 2 avril 2024). Le virage vers l’activité mobilité constitue un pivot stratégique pour le pôle Services financiers spécialisés. En Grandes clientèles, la Banque de financement et d’investissement bénéficie de son positionnement de leader sur les crédits syndiqués et sa bonne position sur les émissions obligataires. Enfin, l’efficacité opérationnelle structurelle avec un coefficient d’exploitation bas et un bilan sain devraient soutenir cette perspective de résultat.

La trajectoire tient également compte des vents contraires comme la poursuite du pincement des marges de la banque de proximité en France et du métier crédit à la consommation, le plafonnement de la marge nette d’intérêts chez CA Italia ainsi que les coûts d’intégration 2024 sur les acquisitions en cours (Degroof Petercam ~ 50 millions d’euros, ISB : 80-100 millions d’euros).

Analyse de l’activité et des résultats des pôles et métiers de Crédit Agricole S.A.

Activité du pôle Gestion de l’épargne et Assurances

Au premier trimestre 2024, les encours du pôle Gestion de l’épargne et Assurances (GEA) s’établissent à 2 648 milliards d’euros34, en hausse de +3,6% par rapport à fin décembre 2023 grâce à un effet marché favorable, ainsi qu’une collecte nette de +19,2 milliards d’euros, positive sur les trois métiers de gestion d’actifs, assurance et gestion de fortune. Sur un an, les encours gérés sont en hausse de +8,4%.

L’activité en assurances (Crédit Agricole Assurances) atteint au premier trimestre 2024 un niveau record, avec un chiffre d’affaires global de 12,3 milliards d’euros à fin mars, en hausse de +5,2% par rapport à mars 2023, en hausse dans les trois lignes d’activité épargne/retraite, dommages, et prévoyance/emprunteur/ assurances collectives.

En Epargne/Retraite, l’activité bénéficie d’une collecte brute record, qui atteint 8,6 milliards d’euros, en hausse de +4,3% sur un an. Elle s’est appuyée sur une reprise de l’activité en Italie et au Luxembourg, en plus des campagnes de bonus sur versements, lancées au cours de ce premier trimestre, qui ont dynamisé la collecte brute Euro. Le taux d’unités de compte est de 39,1% de la collecte brute, en baisse de -6,7 points de pourcentage par rapport au premier trimestre 2023. Cette baisse est à mettre en lien avec la reprise de la collecte brute Euro et des conditions de marché moins favorables aux unités de compte, notamment une attractivité moins forte des unités de compte obligataires. La collecte nette s’améliore fortement pour atteindre +1,0 milliard d’euros ce trimestre, constituée d’une collecte nette positive des contrats en unités de compte (+1,5 milliard d’euros), et d’une moindre décollecte en fonds euros (-0,5 milliard d’euros). Les encours (épargne, retraite et prévoyance obsèques) atteignent 334,9 milliards d’euros, en augmentation sur un an (+10,3 milliards d’euros, soit +3,2%) et sur le trimestre (+4,5 milliards d’euros, +1,4% par rapport à fin décembre 2023). Les encours sont portés par un effet marché en plus d’une collecte nette positive. La part des unités de compte dans les encours atteint un niveau record de 29,5%, en hausse de +2,3 points de pourcentage sur un an et de +0,6 point de pourcentage par rapport à fin décembre 2023.

En Assurance dommages, l’activité est dynamique, avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 2,4 milliards d’euros au premier trimestre 2024, en hausse de +7,9% par rapport au premier trimestre 2023. Cette croissance s’appuie sur un effet volume et prix. En effet, à fin mars 2024, le portefeuille s’élève à 16,0 millions35 de contrats, en croissance de +3,4% sur an. En parallèle, la prime moyenne est en hausse, bénéficiant des révisions tarifaires en plus de l’évolution du mix produit. Enfin, le ratio combiné s’établit à 93,8%36, en légère amélioration de -0,9 point de pourcentage sur un an, grâce à un impact favorable de l’actualisation, la sinistralité climatique étant stable.

En prévoyance/ emprunteur/ assurances collectives, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 s’établit à 1,3 milliard d’euros en hausse de +6,0% par rapport au premier trimestre 2023. Le chiffre d’affaires sur l’assurance emprunteur résiste (-0,1%) malgré la baisse des affaires nouvelles (en lien avec la moindre production de crédits). La prévoyance individuelle et les assurances collectives affichent de fortes hausses avec respectivement +15,2% et +21,8% par rapport au premier trimestre 2023.

La Gestion d’actifs (Amundi) affiche au premier trimestre 2024 un très bon niveau de collecte. Celle-ci est élevée, à +16,6 milliards d’euros, et est équilibrée par segments de clientèle37, par types de gestion38 et par géographies. Amundi se distingue du marché de la gestion d’actifs en Europe par sa collecte positive en gestion active.

Les encours gérés sont au plus haut fin mars 2024, atteignant 2 116 milliards d’euros, en hausse de +3,9% par rapport au 31 décembre 2023, et de +9,4% sur un an. Ils intègrent un effet marché positif et change de +63,0 milliards d’euros sur le trimestre.

La collecte Retail (+6,5 milliards d’euros au premier trimestre 2024) s’appuie sur l’excellente dynamique des distributeurs tiers (+7,0 milliards d’euros) tirée par la gestion passive et monétaire, la collecte toujours positive dans les réseaux France (+1,5 milliard d’euros) grâce aux produits de trésorerie, compensant la décollecte des réseaux internationaux (notamment en Italie).

Le segment des Institutionnels enregistre une collecte de +5,6 milliards d’euros au premier trimestre 2024. La collecte est tirée par les produits de trésorerie (+3,9 milliards d’euros), et est positive sur les actifs moyen-long terme (+1,7 milliard d’euros) malgré les sorties saisonnières en épargne salariale et la poursuite des retraits sur les contrats en euros.

Enfin, les JV enregistrent une collecte de +4,5 milliards d’euros. La collecte est positive dans tous les pays, portée par la forte croissance en Inde et en Corée. La collecte est à l’équilibre en Chine.

Enfin, ce trimestre a été marqué par deux opérations créatrices de valeur avec, le 2 avril, la finalisation de l’acquisition d’Alpha Associates et le 15 avril 2024 la signature d’un protocole d’accord39 de partenariat stratégique aux Etats Unis avec Victory Capital. Alpha Associates sera intégré à partir du deuxième trimestre, avec des encours qui atteignaient 9 Md€ à fin mars 2024. Cette opération permet de renforcer les expertises d’Amundi et de créer un leader européen dans le domaine de la multi-gestion en actifs privés. Par ailleurs, le protocole d’accord signé avec Victory Capital vise à fusionner les activités d’Amundi aux Etats-Unis avec le gestionnaire d’actif américain, en échange d’une prise de participation de 26,1% d’Amundi dans Victory Capital et d’accords de distribution internationaux réciproques de 15 ans. La fusion d’Amundi US et de Victory Capital permettrait de créer une plateforme d'investissement américaine plus importante au service des clients des deux sociétés. Amundi disposerait ainsi d’un plus grand nombre d’expertises de gestion américaines et mondiales à offrir à ses clients tandis que Victory Capital étendrait ses capacités à distribuer ses produits en dehors des Etats-Unis.

En Gestion de fortune, les encours gérés s’établissent au total (CA Indosuez Wealth Management et Banque privée de LCL) à 197 milliards d’euros à fin mars 2024 (dont 133,240 milliards d’euros pour Indosuez Wealth Management), et sont en augmentation par rapport à fin décembre 2023 (+ 6,7 milliards d’euros, + 3,5%), intégrant un effet marché positif de +5,1 milliards d’euros, (dont +4,1 milliards d’euros pour Indosuez Wealth Management) et une collecte nette positive de +1,6 milliard d’euros (dont +1,4 milliard d’euros pour Indosuez Wealth Management, avec des produits structurés continuant à être appréciés de la clientèle).

Résultats du pôle Gestion de l’épargne et Assurances

Au premier trimestre 2024 le pôle GEA réalise un produit net bancaire de 1 789 millions d’euros, en hausse de +2,5% par rapport au premier trimestre 2023. La hausse est expliquée par la bonne tenue des revenus sur les trois métiers, gestion d’actifs, assurances et gestion de fortune. Les charges augmentent de +5,5% (hors FRU) et s’établissent à -754 millions d’euros. Ainsi, le coefficient d’exploitation s’élève à 42,1 %, en hausse de +1,2 points de pourcentage (hors FRU) par rapport au premier trimestre 2023. La charge de contribution au FRU s’établissait à -6 millions d’euros au premier trimestre 2023. Le résultat brut d’exploitation s’établit à 1 035 millions d’euros, +1,0% par rapport au premier trimestre 2023, +0,4% hors FRU sur la même période. L’impôt s’établit à 220 millions d’euros, et est en baisse de -4,5%. Le résultat net part du Groupe du pôle GEA s’établit à 716 millions d’euros, en hausse de +2,6% par rapport au premier trimestre 2023. La hausse du résultat en assurances (+4,1%), en gestion d’actifs (+5,7%), compensent la baisse en gestion de fortune (-16,2%).

Sur le premier trimestre 2024, le pôle GEA contribue à hauteur de 35% au résultat net part du Groupe sous-jacent des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) et à hauteur de 26 % aux revenus sous-jacents hors AHM.

Au 31 mars 2024, les fonds propres alloués au pôle s’élèvent à 12,7 milliards d’euros dont 10,8 milliards d’euros sur les Assurances, 1,3 milliard d’euros sur la Gestion d’actifs et 0,6 milliard d’euros sur la Gestion de fortune. Les emplois pondérés du pôle sont de 55,8 milliards d’euros dont 35,3 milliards d’euros sur les Assurances, 14,2 milliards d’euros sur la Gestion d’actifs et 6,3 milliards d’euros sur la Gestion de fortune.

Le RoNE (retour sur fonds propres alloués normalisés) sous-jacent du pôle s’établit quant à lui à 26,7% sur le premier trimestre 2024.

Résultats Assurances

Au premier trimestre 2024, le produit net bancaire des assurances atteint 722 millions d’euros, en hausse de +1,5% par rapport au premier trimestre 2023. Il se compose notamment de 505 millions d’euros sur l’épargne retraite41, 131 millions d’euros sur la protection des personnes42 et 113 millions d’euros sur le dommage43. La hausse de l’allocation de CSM (liée à la hausse des encours et la bonne dynamique d’activité) et les bonis sur antérieurs en protection des personnes, sont partiellement compensés par le repli des produits financiers44. La CSM s’établit à 23,9 milliards d’euros, en légère hausse depuis le 31 décembre 2023 (+0,2%), bénéficiant de l’apport des affaires nouvelles dans un contexte de marché favorable.

Le résultat brut d’exploitation s’établit à 631 millions d’euros, stable (+0,2%) par rapport au premier trimestre 2023 avec une hausse des frais non attribuables en raison de la création du fonds de garantie Assureurs en Italie (mis en place en 2024). Le coefficient d’exploitation s’établit à 12,7%, en hausse de +1,2 point de pourcentage, en deçà du plafond cible fixé par le Plan Moyen Terme de 15%. La charge d’impôts s’établit à -123 millions d’euros, soit une baisse de -10,8% par rapport au premier trimestre 2023, grâce à un effet d’impôt favorable. Ainsi, le résultat net part du Groupe s’établit à 494 millions d’euros, en hausse de +4,1% par rapport au premier trimestre 2023.

Les Assurances contribuent à hauteur de 24 % au résultat net part du Groupe sous-jacent des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) à fin mars 2024 et de 10 % à leurs revenus sous-jacents.

Résultats Gestion d’actifs

Au premier trimestre 2024, le produit net bancaire atteint 804 millions d’euros. Il croît de +3,9% par rapport au premier trimestre 2023 et est porté par les commissions de gestion (+4,0%) malgré un mix produit défavorable de la collecte. Les revenus d’Amundi Technology et les revenus financiers sont en hausse de respectivement +36% et +43% par rapport au premier trimestre 2023, compensant la baisse des commissions de surperformance (à 18 millions d’euros). Les charges d’exploitation s’élèvent à -449 millions d’euros, en hausse de +4,3% hors FRU en lien avec l’accélération des investissements pour le développement d’Amundi Technology. Ainsi, le coefficient d’exploitation s’établit à 55,8%, stable sur un an (+0,2 point de pourcentage hors FRU). Les charges de FRU s’établissaient à -3 millions d’euros au premier trimestre 2023. Le résultat brut d’exploitation augmente de +4,5% par rapport au premier trimestre 2023, et de +3,5% hors FRU. La contribution des sociétés mises en équivalence, reprenant la contribution des joint-ventures d’Amundi, s’établit à 29 millions d’euros, en hausse de +30,4% par rapport au premier trimestre 2023 s’appuyant notamment sur la forte croissance de lacontribution de SBI MF en Inde. La charge d’impôt s’élève à -88 millions d’euros, en hausse de +6,5%. Au final, le résultat net part du Groupe s’établit à 197 millions d’euros, en hausse de +5,7% par rapport au premier trimestre 2023.

La Gestion d’actifs contribue à hauteur de 10% au résultat net part du Groupe sous-jacent des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) à fin mars 2024 et 12 % de leurs revenus sous-jacents.

Au 31 mars 2024, les fonds propres alloués à la Gestion d’actifs s’élèvent à 1,3 milliard d’euros ; les emplois pondérés sont de 14,2 milliards d’euros.

Résultats Gestion de fortune45

Le produit net bancaire de la gestion de fortune s’établit à 264 millions d’euros au premier trimestre 2024, en hausse de +1,1% par rapport au premier trimestre 2023. Il s’agit du meilleur trimestre en termes de revenus de la Gestion de fortune, qui sont soutenus par la bonne tenue des commissions de gestion et des commissions transactionnelles. Les charges atteignent 214 millions d’euros, en hausse de +5,6% (hors FRU) par rapport au premier trimestre 2023, essentiellement liée à des augmentations de charges de personnel, dont une partie est non récurrente. Par ailleurs, hors effet change, la hausse des charges d’exploitation est de +3,9%. Ainsi, le coefficient d’exploitation s’établit à 81,2% au premier trimestre 2024, en hausse de +3,4 points de pourcentage (hors FRU) par rapport au premier trimestre 2023. Les charges de FRU s’établissaient à 3 millions d’euros au premier trimestre 2023. Le résultat brut d’exploitation s’établit à 50 millions d’euros, en baisse de -10,2% par rapport au premier trimestre 2023, et en baisse de -14,4% hors FRU sur la même période. Le résultat net sur autres actifs s’établit à -8 millions d’euros au premier trimestre 2024, correspondant à des frais d’acquisition Degroof Petercam, retraités en éléments spécifiques. Le résultat net part du Groupe atteint 25 millions d’euros, en baisse de -31,9% par rapport au premier trimestre 2023.

La Gestion de fortune contribue à hauteur de 1% au résultat net part du Groupe sous-jacent des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) à fin mars 2024 et 4 % de leurs revenus sous-jacents.

Au 31 mars 2024, les fonds propres alloués à la Gestion de fortune s’élèvent à 0,6 milliard d’euros; les emplois pondérés sont de 6,3 milliards d’euros.

Par ailleurs, le closing de l’acquisition Degroof Petercam est attendu pour mi-2024. Cette acquisition apporterait un résultat net part du groupe additionnel après synergies de l’ordre de +150 à +200 millions d’euros à horizon 2028. En 2024, les coûts liés à l’acquisition et d’intégration sont attendus pour environ -50 millions d’euros brut en cumulé (dont -8,0 millions d’euros constatés dès le premier trimestre 2024).

Activité du pôle Grandes clientèles

L’ensemble de la Banque de financement et d’investissement (BFI) affiche une performance record sur le premier trimestre 2024. Les services financiers aux institutionnels ont également connu une activité soutenue sur la période.

Au premier trimestre, les revenus sous-jacents de la BFI sont en forte hausse à 1 751 millions d’euros, soit +1,6% par rapport au premier trimestre 2023. Cette croissance est portée par la bonne performance banque de financement avec des revenus en hausse de +6,3% par rapport au premier trimestre 2023 à 832 millions d’euros. Ceci s’explique notamment par l’excellente performance de la banque commerciale (+10,1% par rapport au premier trimestre 2023) portée par les activités d’International Trade & Transaction Banking (notamment le cash management) et par le développement des activités de Corporate Leveraged Finance. Par ailleurs, l’activité de financements structurés reste stable par rapport au premier trimestre 2023.

Les revenus de la banque de marché et d’investissement s’élèvent à 919 millions d’euros, soit -2,3% par rapport à un premier trimestre 2023 élevé : bonne performance de FICC (-3,0%), dont les parts de marché progressent, porté par les activités de Crédit Primaire et de Titrisation. L’activité est soutenue en banque d’investissement avec une hausse des revenus sous-jacents de +1,4%, tirés par les activités de Structurés Actions.

La banque de financement confirme ainsi son positionnement de leader sur les crédits syndiqués (#2 en France46 et #2 en EMEA4646). CACIB réaffirme sa bonne position sur les émissions obligataires ( #4 All bonds in EUR Worldwide4646) et affiche la position de #5 sur les Green, Social & Sustainable bonds en EUR47. La VaR réglementaire moyenne s’établit à 11,5 millions d’euros sur le premier trimestre 2024 en baisse par rapport au quatrième trimestre 2023 à 13,2 millions d’euros, en lien avec l’évolution des positions et celle des marchés financiers. Elle demeure à un niveau reflétant la gestion prudente des risques.

Par ailleurs, l’année 2024 sera marquée par la poursuite de l’intégration de RBC Investor Services, devenu CACEIS Investor Services Bank (ISB) dans les services financiers aux institutionnels (CACEIS), notamment via la fusion effective des entités légales prévue pour le deuxième trimestre 2024 et la migration du portefeuille de clients avant la fin de l’année. Des coûts d’intégration d’ISB seront comptabilisés durant l’année pour un montant d’environ 80 à 100 millions d’euros, dont 20 millions d’euros au premier trimestre 2024.

Au premier trimestre 2024, le dynamisme de l’activité client et la hausse des marchés permettent la forte croissance des encours sur le trimestre et l’année. Les encours conservés affichent ainsi une hausse de +6,3% à fin mars 2024 par rapport à fin décembre 2023 et une hausse de +19,4% par rapport à fin mars 2023, pour atteindre 5 015 milliards d’euros, dont 270 milliards d’euros d’encours ISB. Les encours administrés sont quant à eux en hausse de +3,5% sur le trimestre et de +54,1% sur un an, atteignant 3 415 milliards d’euros à fin mars 2024, dont 983 milliards d’euros apportés par ISB.

Résultats pôle Grandes clientèles

Au premier trimestre 2024, le produit net bancaire publié du pôle Grandes clientèles atteint un niveau record à 2 266 millions d’euros, en hausse de +10,5% par rapport au premier trimestre 2023, soutenu par une excellente performance, aussi bien des métiers de la banque de financement et d’investissement que des services financiers aux institutionnels. Les éléments spécifiques du trimestre du pôle ont un impact de +7 millions d’euros dans la banque de financement et se composent du DVA (la partie spread émetteur de la FVA, et le secured lending) pour +5 millions d’euros, ainsi que de la couverture des portefeuilles de prêts pour +2 millions d’euros. Les charges d’exploitation sont en hausse par rapport au premier trimestre 2023 (+15,7% hors FRU), expliquée d’une part par les rémunérations variables et les investissements IT accompagnant le développement, et d’autre part par l’effet périmètre ISB pour -103 millions d’euros. A noter également la comptabilisation des coûts d’intégration ISB pour -20 millions d’euros, retraités en éléments spécifiques. Ainsi le résultat brut d’exploitation du pôle est en forte croissance de +57,2% par rapport au premier trimestre 2023 à 969 millions d’euros (+4,2% hors FRU qui représentait 314 millions d’euros au premier trimestre 2023). Le pôle enregistre une reprise nette globale du coût du risque de +33 millions d’euros au premier trimestre 2024, à comparer à une dotation de -36 millions d’euros au premier trimestre 2023. Le résultat avant impôts publié s’élève à 1 006 millions d’euros, en forte croissance (+70,8%) sur la période. La charge d’impôt s’élève à -235 millions d’euros. Enfin, le résultat net part du Groupe publié atteint 722 millions d’euros au premier trimestre 2024, à comparer avec un résultat publié de 376 millions d’euros au premier trimestre 2023. Le RNPG sous-jacent s’élève à 727 millions d’euros au premier trimestre 2023, contre 399 millions d’euros au premier trimestre 2023.

Le pôle contribue à hauteur de 36% au résultat net part du Groupe sous-jacent des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) à fin mars 2024 et de 33% aux revenus sous-jacents hors AHM.

Au 31 mars 2024, les fonds propres alloués au pôle s’élèvent à 13,3 milliards d’euros et les emplois pondérés du pôle sont de 139,6 milliards d’euros.

Le RoNE (retour sur fonds propres alloués normalisés) sous-jacent du pôle s’établit quant à lui à 22,2% à fin mars 2024.

Résultats Banque de financement et d’investissement

Au premier trimestre 2024 le produit net bancaire publié de la Banque de financement et d’investissement affiche une performance record à 1 758 millions d’euros en hausse de +4,0% par rapport au premier trimestre 2023, porté par une bonne performance dans tous ses métiers. Les éléments spécifiques du trimestre de la Banque de financement et d’investissement ont un impact de +7 millions d’euros et se composent du DVA (la partie spread émetteur de la FVA, et le secured lending) pour +5 millions d’euros, ainsi que de la couverture des portefeuilles de prêts pour +2 millions d’euros. Les charges d’exploitation enregistrent une hausse de +4,4% (hors FRU) pour s’établir à -923 millions d’euros, expliquée principalement par les rémunérations variables liées au très bon niveau d’activité et les investissements IT. Le résultat brut d’exploitation augmente fortement de +55,4% par rapport au premier trimestre 2023 et s’établit ainsi à un haut niveau à 835 millions d’euros (+3,5% hors FRU qui s’établissait à 270 millions d’euros au premier trimestre 2023). Le coefficient d’exploitation atteint 52,5%, en hausse de +0,2 point de pourcentage (hors FRU) sur la période. Le coût du risque enregistre une reprise nette de 37 millions d’euros (à comparer avec une dotation de -36 millions d’euros au premier trimestre 2023), impacté par une reprise de 56 millions d’euros en lien avec des titrisations synthétiques. Enfin, le résultat avant impôt du premier trimestre 2024 s’élève à 872 millions d’euros, à comparer à 502 millions d’euros au premier trimestre 2023. La charge d’impôt atteint -205 millions d’euros. Finalement, le résultat net part du Groupe publié enregistre une forte croissance de +96,0% pour s’établir à 651 millions d’euros au premier trimestre 2024.

Les emplois pondérés à fin mars 2024 sont en hausse de +1,6 milliards d’euros par rapport à fin décembre 2023 à 126,5 milliards d’euros. Cette variation s’explique principalement par les effets change et ratings défavorables.

Résultats Services financiers aux institutionnels

Au premier trimestre 2024, le produit net bancaire des services financiers aux institutionnels enregistre une nette hausse de +41,1% par rapport au premier trimestre 2023 et s’établit à 508 millions d’euros, dont l’intégration d’un effet périmètre de 108 millions d’euros en lien avec la consolidation d’ISB. Cette progression est par ailleurs portée tant par la bonne performance des commissions tirées par la hausse des encours, que par l’évolution favorable de la marge nette d’intérêt. Les charges d’exploitation sont en hausse de +58,0% (hors FRU) à -375 millions d’euros, dont l’effet périmètre de la consolidation d’ISB pour -103 millions d’euros et les coûts d’intégration d’ISB de -20 millions d’euros retraités en éléments spécifiques. Le résultat brut d’exploitation affiche ainsi une forte progression et s’établit à 134 millions d’euros (+69,1%) au premier trimestre 2024 (+8,7% hors FRU qui s’élevait à -44 millions d’euros au premier trimestre 2023). Ainsi, le coefficient d’exploitation hors coûts d’intégration ISB s’élève à 69,8%, en hausse de 4,8 points (hors FRU) par rapport au premier trimestre 2023. Le trimestre enregistre également 4 millions d’euros en résultat sur les sociétés mises en équivalence. Le résultat net atteint ainsi 105 millions d’euros, il augmente de +60,5% par rapport au premier trimestre 2023. Après partage avec les minoritaires pour 34 millions d’euros, la contribution du métier au résultat net part du Groupe s’élève à 71 millions d’euros au premier trimestre 2024, en hausse de +60,5% sur un an.

Activité Services financiers spécialisés

La production commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) atteint 12 milliards d’euros au premier trimestre 2024, stable depuis le troisième trimestre 2023, et en recul de -9,7% par rapport au premier trimestre 2023, impactée par la baisse chez GAC Sofinco en Chine. La part de les financements automobile48 dans la production trimestrielle reste élevée à 52% et le taux client moyen à la production enregistre une hausse de +23 points de base par rapport au quatrième trimestre 2023. Les encours gérés de CACF s’établissent ainsi à 114,4 milliards d’euros à fin mars 2024 en hausse de +8,4% par rapport à fin mars 2023, portés par la hausse des entités automobiles (+13,1%)49. Enfin, les encours consolidés s’élèvent à 68,1 milliards d’euros à fin mars 2024, en hausse de +73% sur un an, du fait de la consolidation de CA Auto Bank à 100% depuis le deuxième trimestre 2023.

La production commerciale en crédit-bail mobilier de Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) progresse de +6,2% par rapport au premier trimestre 2023, appuyée par la dynamique de distribution en Pologne et auprès des Caisses Régionales. Les encours de crédit-bail sont en hausse de +9,1% sur un an, à la fois en France et à l’international et atteignent 19,4 milliards d’euros à fin mars 2024 (dont 15,4 milliards d’euros en France et 4,0 milliards d’euros à l’international). La production commerciale en affacturage est stable (-1,5%) par rapport au premier trimestre 2023, soutenue par des deals significatifs en Allemagne. Les encours d’affacturage sont en hausse de +2,2% par rapport à fin 2022, grâce à la hausse tendancielle du chiffre d’affaires factoré (+3,8% T1/T1) qui s’élève à 30,4 milliards d’euros. Enfin, l’activité de CAL&F poursuit son accélération du pilier mobilité avec la généralisation d’AgilautoPartage à l’ensemble des Caisses Régionales.

Résultat services financiers spécialisés

Le produit net bancaire du pôle Services financiers spécialisés s’élève à 846 millions d’euros au premier trimestre 2024, en hausse de +26,0% par rapport au premier trimestre 2023, bénéficiant du pivot stratégique autour de la Mobilité accéléré à partir du deuxième trimestre 2023, notamment de la consolidation de CA Auto Bank50. Les charges s’élèvent à -454 millions d’euros, en hausse de +22,5% (hors FRU)51 liée principalement à l’effet périmètre50. Le coefficient d’exploitation s’établit à 53,6%, en amélioration de -1,5 point de pourcentage (hors FRU) par rapport à la même période en 2023. Le résultat brut d’exploitation s’établit ainsi à 392 millions d’euros, en hausse de +45,4% par rapport au premier trimestre 2023 (+30% hors contribution FRU)51. Le coût du risque s’élève à -219 millions d’euros, en hausse de +38,1% par rapport au premier trimestre 2024, mais globalement stable depuis le deuxième trimestre 2023, malgré la hausse des encours. Le résultat net part du groupe du pôle atteint 142 millions d’euros, en hausse de +12,1% par rapport à la même période en 2023.

Le pôle contribue à hauteur de 7% au résultat net part du Groupe sous-jacent des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) au premier trimestre 2024 et de 12% aux revenus sous-jacents hors AHM.

Au 31 mars 2024, les fonds propres alloués au pôle s’élèvent à 6,7 milliards d’euros et les emplois pondérés du pôle sont de 70,4 milliards d’euros.

Le RoNE (retour sur fonds propres alloués normalisés) sous-jacent du pôle s’établit quant à lui à 8,3% au premier trimestre 2024.

Résultats Crédit à la consommation

Le produit net bancaire de CACF atteint 669 millions d’euros au premier trimestre 2024, + 31,2% par rapport au premier trimestre 2023, bénéficiant de la consolidation à 100% de CA Auto Bank depuis le deuxième trimestre 2023. Hors effet périmètre5050, les revenus sont en baisse dans un contexte de contraction des marges sur le stock (malgré la hausse progressive des taux clients et des taux de marge à la production), qui ne sont que partiellement compensées par la hausse des encours. Les charges s’établissent à -355 millions d’euros, en hausse de +28,0% (hors FRU52) par rapport à la même période en 2023. Les charges hors effet périmètre de CA Auto Bank restent maitrisées, en hausse de +2,6% (hors FRU)50,52. Le résultat brut d’exploitation s’établit ainsi à 315 millions d’euros, en hausse de +44,9% (+35% hors FRU)52. Le coefficient d’exploitation s’élève à 53%, en amélioration de -1,3 point de pourcentage hors FRU par rapport au premier trimestre 2023. Le coût du risque augmente de +36% à -199 millions d’euros par rapport au premier trimestre 2023, impacté par l’intégration de CA Auto Bank et la hausse des encours des autres entités à l’international, mais il reste stable depuis le deuxième trimestre 2023. Le coût du risque sur encours s’établit ainsi à 117 points de base53, en baisse de -2 points de base par rapport au premier trimestre 2023 (-17 points de base par rapport au deuxième trimestre 2023). Le taux de créances douteuses et le taux de couverture atteignent 4,1% et 78,7% à fin mars 2024, en diminution de -0,1 et -2,1 points de pourcentage respectivement par rapport à fin mars 2023. La contribution des sociétés mises en équivalence est en baisse de -56,8% par rapport à la même période en 2023, en lien avec la consolidation de CA Auto Bank. La charge d’impôt s’établit à -29 millions d’euros, +32% par rapport au premier trimestre 2023. Ainsi, le résultat net part du Groupe atteint 99 millions d’euros au premier trimestre 2024, +2,4% par rapport à la même période l’année dernière.

Résultats Leasing & Affacturage

Le produit net bancaire de CAL&F atteint 177 millions d’euros, en hausse de +9,5% par rapport au premier trimestre 2023. Cette hausse est tirée par l’ensemble des métiers en France et à l’international, grâce notamment à des effets volume (hausse du chiffre d’affaires factoré et des encours de crédit-bail mobilier), ainsi que des effets change favorables en Pologne, couplés à une vigilance renforcée sur les marges. Les charges sont en hausse maitrisée de +6,1% hors FRU54, principalement concentrée sur la France avec des hausses salariales et les dépenses IT. Le coefficient d’exploitation s’établit ainsi à 56,1%, en amélioration de -1,8 points de pourcentage hors FRU54 par rapport au premier trimestre 2023. Le résultat brut d’exploitation atteint 78 millions d’euros, en hausse de +47,4% (+14% hors contribution FRU). Le coût du risque s’élève à -19 millions d’euros, en hausse de +65,1% par rapport à la même période en 2023, du fait notamment de l’augmentation des provisions de niveau 3. Le coût du risque sur encours s’élève à 21 points de base, + 2 points de base par rapport à la même période en 2023. La charge d’impôt s’établit à -13 millions d’euros, en hausse de +10,5% par rapport au premier trimestre 2023, en lien avec le développement de l’activité. Ainsi, le résultat net part du Groupe s’établit à 44 millions d’euros, en hausse de +43,1% par rapport au premier trimestre 2023.

Activité de la Banque de proximité Crédit Agricole S.A.

En Banques de proximité chez Crédit Agricole S.A. ce trimestre, la production de crédits marque le pas, dans un contexte de hausse des taux, mais la conquête reste soutenue, et l’équipement des clients en assurances est dynamique.

Activité Banque de proximité en France

Sur le premier trimestre 2024, la conquête brute s’établit à 83 200 nouveaux clients et la conquête nette à 13 600 clients. Le taux d’équipement en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV progresse de +0,4 point de pourcentage par rapport au premier trimestre 2023 pour s’établir à 27,8% à fin mars 2024.

Dans un contexte de taux clients qui restent à des niveaux élevés, la production de crédits au premier trimestre 2024 s’élève à 5,1 milliards d’euros, en baisse de -29% par rapport à celle du premier trimestre 2023. La production est en hausse sur le marché des entreprises (+29%), mais en baisse sur les autres marchés, en particulier sur l’habitat (-54%) dans un contexte de ralentissement du marché immobilier (-36% sur la production habitat selon la Banque de France entre janvier/février 2024 et janvier/février 2023). Le taux à la production des prêts habitats s’établit à 4,20%, stable entre le premier trimestre 2024 et le quatrième trimestre 2023 (+ 4 points de base).

Les encours de crédit atteignent 168,1 milliards d’euros à fin mars 2024, en hausse de +1,5% par rapport à fin mars 2023, dont +2,0% sur les crédits habitats, +2,1% sur les crédits aux professionnels, -0,2 % sur les crédits aux entreprises et +0,2% sur les crédits à la consommation. Les encours à fin mars sont en revanche en légère baisse par rapport à fin décembre 2023 (-0,4%). Les encours de collecte, qui s’établissent à 250,8 milliards d’euros à fin mars 2024, sont également en hausse, de +4,1% par rapport à fin mars 2023. Cette croissance est portée par l’épargne hors bilan (+2,1%) qui bénéficie d’un effet marché positif, et par la collecte bilan (+5,2%) en lien avec la progression des livrets et des comptes à terme (55,6% entre mars 2023 et mars 2024 ; et + 7,9% entre décembre 2023 et mars 2024).

Activité Banque de proximité en Italie

Au premier trimestre 2024, la conquête brute de CA Italia atteint 50 000 nouveaux clients, et le fonds de commerce augmente d’environ 14 000 clients. Les encours de crédit de CA Italia à fin mars 2024 s’établissent à 60,155 milliard d’euros, en hausse de +1,5% par rapport à fin mars 2023. La production de crédits est en recul de -13,2% par rapport au premier trimestre 2023, mais en hausse de +24,3% sur les professionnels. La production de crédits habitat baisse de -11,6%, dans un marché immobilier baissier en Italie56. Le taux du stock est stable par rapport au quatrième trimestre 2023. La production du crédit à la consommation57 est en baisse de -9,8% par rapport au premier trimestre 2023. Les encours de collecte à fin mars 2024 s’élèvent à 116,3 milliards d’euros, en hausse de +4,5% par rapport à fin mars 2023 ; la collecte bilan est en hausse de+5,8% par rapport à l’année dernière et stable à un niveau élevé par rapport au quatrième trimestre 2023, tirée par les dépôts à vue des particuliers.

Le taux d’équipement en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV est en hausse chez CA Italia à 19,3%, en hausse de 2 points de pourcentage par rapport au premier trimestre 2023.

Activité Banque de proximité à l’international hors Italie

Pour les Banques de proximité à l’international hors Italie, les encours de crédit sont en hausse de +4,9% à cours courant à fin mars 2024 par rapport à fin mars 2023 (+4,7% à cours constant). Les encours de collecte sont en hausse de +6,3% à cours courant (+9,2% à cours constant) sur la même période.

En particulier en Pologne, les encours de crédit augmentent de +14,4% par rapport à mars 2023 (+5,3% à change constant) et la collecte de +9,5% (-2,0% à change constant), dans un contexte de concurrence élevée sur les dépôts (impactant notamment la collecte Retail). Par ailleurs, la production de crédit en Pologne reste dynamique et augmente de +29,5% par rapport au premier trimestre 2023 à change courant (+19% à change constant).

En Egypte, les encours de crédit sont impactés par la dévaluation de la livre égyptienne et diminuent de -16,7% entre fin mars 2024 et fin mars 2023 (+27,0% à change constant) et la collecte de -18,1% sur la même période (+25,0% à change constant). L’excédent net de collecte sur les crédits de la Pologne et de l’Egypte s’élève à 1,5 milliards d’euros au 31 mars 2024, et atteint 3,3 milliards d’euros en incluant l’Ukraine.

Résultats Banque de proximité en France

Au premier trimestre 2024, le produit net bancaire de LCL est en hausse de +1,8% par rapport au premier trimestre 2023, et atteint 954 millions d’euros. La marge nette d’intérêt est stable par rapport au premier trimestre 2023, le repricing progressif des crédits et la contribution de la macrocouverture compensant la croissance du coût des ressources clientèle et de refinancement. Les commissions progressent par ailleurs sensiblement (+3,8%) portées par toutes les activités, en particulier l’assurance vie et non-vie, et les moyens de paiement. Les charges sont maitrisées et s’établissent à -602 millions d’euros. Elles sont en légère hausse hors FRU58 (+0,5%) compte tenu de l’augmentation des frais de personnel et des frais IT en raison de l’accélération des investissements. Le coefficient d’exploitation demeure à un niveau bas, il s’établit à 63,2%, en baisse de -0,8 point de pourcentage hors FRU.

Le résultat brut d’exploitation est en hausse de +22,4%, à 351 millions d’euros (+ 4,2% hors FRU).

Le coût du risque est en hausse de +80% et s’établit à -119 millions d’euros (dont +7 millions d’euros sur le coût du risque sur encours sains, - 127 millions d’euros sur le risque avéré, et + 1 million d’euros de risques autres). Cette augmentation est notamment liée à des dossiers de place sur le marché entreprises. Le coût du risque sur encours reste cependant tout à fait maîtrisé à 21 points de base. Le taux de couverture s’établit à 59,9% à fin mars 2024, en baisse de +1,7 point de pourcentage par rapport à fin décembre 2023. Le taux de créances douteuses atteint 2,1% à fin mars 2024, stable par rapport à fin décembre 2023 (+ 0,1 point de pourcentage).

Au final, le résultat net part du Groupe augmente de +14,2% par rapport au premier trimestre 2023.

Au final, le métier contribue à hauteur de 8% au résultat net part du Groupe sous-jacent des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) au premier trimestre 2024 et de 14% aux revenus sous-jacents hors AHM.

Au 31 mars 2024, les fonds propres alloués au métier s’élèvent à 5,1 milliards d’euros et les emplois pondérés du pôle sont de 53,5 milliards d’euros. Le RoNE (retour sur fonds propres alloués normalisés) sous-jacent de LCL s’établit quant à lui à 13,3% au premier trimestre 2024.

Résultats Banque de proximité à l’international59

Au premier trimestre 2024, les revenus de la Banque de proximité à l’international s’établissent à

1 057 millions d’euros, en progression de +9,1% (+9,7% à change constant) par rapport au premier trimestre 2023, tirés principalement par la hausse de la marge nette d’intérêt dans le contexte de hausse des taux. Les charges d’exploitation sont maîtrisées malgré le contexte inflationniste et s’élèvent à -505 millions d’euros, soit -3,5% par rapport au premier trimestre 2023, -4,0% à change constant. Ainsi, le résultat brut d’exploitation s’établit à 552 millions d’euros, en hausse de +23,9% (+26,1% à change constant) sur la période. Le coût du risque atteint -82 millions d’euros, en baisse de -28,2% par rapport au premier trimestre 2023 (-28,1% à change constant).

Finalement, le résultat net part du Groupe pour CA Italia, CA Egypte et CA Pologne et CA Ukraine s’élève à 256,7 millions d’euros au premier trimestre 2024, en hausse de +44,2% (+47,2% à cours constant).

Au premier trimestre 2024, la Banque de Proximité à l’International contribue à hauteur de 14% au résultat net part du Groupe sous-jacent des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors AHM) et de 15% à leurs revenus sous-jacents hors AHM.

Au 31 mars 2024, le capital alloué au pôle Banque de Proximité à l’International s’élève à 4,4 milliards d’euros et les emplois pondérés sont de 46,1 milliards d’euros.

Résultats Italie

Au premier trimestre 2024, les revenus de Crédit Agricole Italia s’établissent à 775 millions d’euros, en hausse de +1,8% par rapport au premier trimestre 2023. Sous l’effet d’un environnement de taux favorable, la marge nette d’intérêt augmente de +2,5% entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2023, elle est stable par rapport au quatrième trimestre 2023. Par rapport au premier trimestre 2023, cette hausse est portée par une hausse des taux à la production de crédits, qui augmentent de 19 points de base, mais aussi via la revalorisation du taux sur le stock de crédits à l’actif par rapport au premier trimestre 2023 (le taux du stock demeure stable entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024). Les charges d’exploitation s’élèvent à -382 millions d’euros en hausse de +2,8% (hors FRU) par rapport au premier trimestre 2023, principalement impactées par les frais de personnel et la renégociation du contrat national. Au premier trimestre 2024, aucune contribution au FRU n’a été enregistrée sur CA Italia (contre -40 millions au premier trimestre 2023). Finalement, le résultat brut d’exploitation augmente de +15,0% par rapport au premier trimestre 2023.

Le coût du risque s’élève à -61 millions au premier trimestre 2024, stable par rapport au premier trimestre 2023, dont -50 millions au titre du risque avéré, et -7 millions au titre du provisionnement pour encours sains. Le coût du risque sur encours60 est à 55 points de base, stable par rapport au quatrième trimestre 2023. Le taux de créances douteuses est stable par rapport au quatrième trimestre 2023 et s’établit à 3,5% et le taux de couverture à 71,5% (+1,8 points de pourcentage par rapport au quatrième trimestre 2023). Le résultat net part du Groupe sous-jacent de CA Italia s’établit ainsi à 180 millions d’euros en hausse de +12,6% par rapport au premier trimestre 2023.

Le RoNE (retour sur fonds propres alloués normalisés) sous-jacent de CA Italia s’établit à 25,1% au 31 mars 2024.

Résultats Banque de proximité à l’international - hors Italie

Au premier trimestre 2024, les revenus de la Banque de proximité à l’international hors Italie s’établissent à 283 millions d’euros, en progression de +35,8% (+39,0% à change constant) par rapport au premier trimestre 2023. La hausse des revenus est marquée en Egypte (+47,4% à cours courant et +76,3% à change constant) qui bénéficie d’un contexte de taux d’intérêt favorable et d’une activité de change exceptionnelle (dans un contexte de dévaluation de la devise EGP). Les revenus en Pologne augmentent de +37,4% par rapport au premier trimestre 2023 (+26,2% à change constant) portés par une marge nette d’intérêts en hausse. Les charges d’exploitation de la Banque de proximité à l’international hors Italie s’élèvent à 123,6 millions d’euros, en hausse de +10,4% par rapport au premier trimestre 2023 (+7,7% à change constant). Le résultat brut d’exploitation s’établit à 159 millions d’euros, en hausse de +65,5% (+79,7% à change constant) par rapport au premier trimestre 2023. Le coût du risque atteint -21 millions d’euros, en baisse de -61,1% à change constant (pour rappel au premier trimestre 2023, un provisionnement prudent de -33 millions d’euros avait enregistré en Ukraine). Par ailleurs, à fin mars 2024, le taux de couverture des encours de crédit reste élevé en Pologne et en Egypte à 121% et à 172% respectivement. En Ukraine, le taux de couverture locale reste prudent (316%). Au final, la contribution de la Banque de proximité à l’international hors Italie au résultat net part du Groupe est de 76,7 millions d’euros, multiplié par 4,2 par rapport au premier trimestre 2023. Le RoNE (retour sur fonds propres alloués normalisés) sous-jacent des Autres BPI (hors CA Italia) s’établit à 47,0% au 31 mars 2024, contre 17,4% % au 31 mars 2023.

Au 31 mars 2024, le pôle Banque de proximité dans son ensemble contribue à hauteur de 22% au résultat net part du Groupe sous-jacent des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) et de 29% aux revenus sous-jacents hors AHM.

Au 31 mars 2024, les fonds propres alloués au pôle s’élèvent à 9,6 milliards d’euros. Les emplois pondérés du pôle sont de 97,8 milliards.

Résultat Activités hors métiers

Le résultat net part du Groupe des activités hors métiers s’établit à -107 millions d’euros au premier trimestre 2024 en hausse de +198 millions d’euros par rapport au premier trimestre 2023. La contribution négative du pôle Activités hors métiers s’analyse en distinguant la contribution « structurelle » (-106,5 millions d’euros) des autres éléments (-0,5 million d’euros).

La contribution de la composante « structurelle » est en hausse de +274 millions d’euros par rapport au premier trimestre 2023 et se décompose en trois types d’activités :

Les activités et fonctions d’organe central de Crédit Agricole S.A. entité sociale. Cette contribution atteint -295 millions d’euros au premier trimestre 2024, en hausse de +91 millions d’euros, intégrant l’effet favorable de la fin de la contribution au FRU (+71 millions d’euros).

Les métiers non rattachés aux pôles métiers, comme CACIF (Private equity), CA Immobilier, CATE et BforBank intégré en mise en équivalence. Leur contribution, à +184 millions d’euros au premier trimestre 2024, est en hausse de +180 millions d’euros par rapport au premier trimestre 2023, car elle intègre l’impact favorable de +202 millions d’euros lié à la revalorisation des titres Banco BPM (fixing au 31/03/2024 à 6,17€).

Les activités support du Groupe. Leur contribution s’élève à +4 millions d’euros ce trimestre (+3 millions d’euros par rapport au premier trimestre 2023).





La contribution des « autres éléments » est en baisse de -76 millions d’euros par rapport au premier trimestre 2023 du fait de l’impact défavorable lié à l’élimination des titres intragroupes souscrits par Amundi.

L’effet lié aux « marges internes » au moment de la consolidation de l’activité assurances au niveau de Crédit Agricole est comptabilisé dans le pôle Activités Hors Métiers. Sur le trimestre, l’impact des marges internes est de -205 millions d’euros en revenus et de + 205 millions d’euros en charges.

Au 31 mars 2024, les emplois pondérés sont de 28,2 milliards d’euros.

Solidité financière

Groupe Crédit Agricole

Au 31 mars 2024, le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) phasé du groupe Crédit Agricole s’établit à 17,5% en vision phasée, stable par rapport à fin décembre 2023. Ainsi, le Groupe Crédit Agricole affiche un coussin substantiel de 7,8 points de pourcentage entre le niveau de son ratio CET1 et l’exigence SREP fixée à 9,7%. Le ratio CET1 non phasé atteint 17,4%.

Au cours du premier trimestre 2024 :

Le ratio CET1 bénéficie d’un impact de +29 points de base lié au résultat conservé .

. L’évolution des emplois pondérés liée à la croissance organique des métiers impacte le ratio CET1 du Groupe à hauteur de -28 points de base (cf. détail ci-dessous)

impacte le ratio CET1 du Groupe à hauteur de -28 points de base (cf. détail ci-dessous) Les effets méthodologies et réglementaires sont de même nature que ceux qui impactent Crédit Agricole S.A. et impactent le ratio pour -3bp, notamment avec la fin progressive des mesures transitoires IFRS 9 (phasing out) qui pèse pour -9 points de base au premier trimestre 2024. La fin du phasing out est prévue en 2025, avec un impact de -8 points de base additionnel attendu sur 2025.

(phasing out) qui pèse pour -9 points de base au premier trimestre 2024. La fin du phasing out est prévue en 2025, avec un impact de -8 points de base additionnel attendu sur 2025. Les réserves latentes, M&A et autres comprennent essentiellement un impact lié à la prise de participation minoritaire dans Worldline pour -1 point de base.

Le ratio Tier 1 phasé ressort à 18,7% et le ratio global phasé est à 21,4% à fin mars 2024.

Le ratio de levier phasé ressort à 5,5%, stable par rapport à fin décembre 2023, bien au-dessus de l’exigence réglementaire de 3,5%.

Les emplois pondérés du Groupe Crédit Agricole s’élèvent à 618 milliards euros, en hausse de +8 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2023. La variation se décompose par métier de la façon suivante : Banques de proximité -0,5 milliard d’euros, Gestion de l’épargne et assurances +2,9 milliards d’euros, Services financiers spécialisés +1,8 milliard d’euros, Grande clientèle +4,9 milliards d’euros et Activités hors métier -1,1 milliard d’euros.

Seuils de déclenchement du montant maximum de distribution (MMD et L-MMD)

La transposition de la réglementation bâloise dans la loi européenne (CRD) a instauré un mécanisme de restriction des distributions applicables aux dividendes, aux instruments AT1 et aux rémunérations variables. Le principe du Montant Maximal Distribuable (MMD, somme maximale qu’une banque est autorisée à consacrer aux distributions) vise à restreindre les distributions lorsque ces dernières résulteraient en un non-respect de l’exigence globale de coussins de fonds propres.

La distance au seuil de déclenchement du MMD correspond ainsi au minimum entre les distances respectives aux exigences SREP en capital CET1, Tier 1 et Fonds propres totaux.

Le Groupe Crédit Agricole, au 31 mars 2024, dispose d’une marge de sécurité de 710 points de base au-dessus du seuil de déclenchement du MMD, soit 44 milliards d’euros de capital CET1.

Crédit Agricole S.A., au 31 mars 2024, dispose d’une marge de sécurité de 328 points de base au-dessus du seuil de déclenchement du MMD, soit 13 milliards d’euros de capital CET1.

Le non-respect de l’exigence de coussin de ratio de levier entraînerait une restriction de distributions et le calcul d’un montant maximal distribuable (L-MMD).

Au 31 mars 2024, le Groupe Crédit Agricole dispose d’une marge de sécurité de 197 points de base au-dessus du seuil de déclenchement du L-MMD, soit 42 milliards d’euros de capital Tier 1.

TLAC

Le Groupe Crédit Agricole doit satisfaire à tout moment aux exigences de ratio TLAC suivantes :

un ratio TLAC supérieur à 18% des actifs pondérés des risques (Risk Weighted Assets - RWA), niveau auquel s’ajoute, d’après la directive européenne CRD5, une exigence globale de coussins de fonds propres (incluant pour le Groupe Crédit Agricole un coussin de conservation de 2,5%, un coussin G-SIB de 1% et le coussin contracyclique fixé à 0,75% pour le Groupe CA au 31 mars 2024). En tenant compte de l’exigence globale de coussins de fonds propres, le Groupe Crédit Agricole doit respecter un ratio TLAC supérieur à 22,3% ;

un ratio TLAC supérieur à 6,75% de l’exposition en levier (Leverage Ratio Exposure - LRE).

L’objectif 2025 du Groupe Crédit Agricole est de conserver un ratio TLAC supérieur ou égal à 26% des RWA hors dette senior préférée éligible.

Au 31 mars 2024, le ratio TLAC du Groupe Crédit Agricole s’élève à 27,3% des RWA et 8,0% de l’exposition en levier, hors dette senior préférée éligible61, soit bien au-delà des exigences. Le ratio TLAC exprimé en pourcentage des actifs pondérés des risques s’inscrit en hausse de 40 points de base sur le trimestre, en lien avec la progression des fonds propres et éléments éligibles sur la période. Exprimé en pourcentage de l’exposition en levier (LRE), le ratio TLAC est stable par rapport à décembre 2023.

Le Groupe présente ainsi un ratio TLAC hors dette senior préférée éligible supérieur de 500 points de base, soit 31 milliards d’euros, au-delà de l’exigence actuelle de 22,3% des RWA.

A fin mars 2024, 4,5 milliards d’euros équivalent ont été émis sur le marché (dette senior non préférée et Tier 2), ainsi que 1,25 milliard d’euros d’AT1. Le montant de titres senior non préférés du Groupe Crédit Agricole pris en compte dans le calcul du ratio TLAC s’élève à 30,9 milliards d’euros.

MREL

Les niveaux minimums à respecter sont déterminés dans des décisions prises par les autorités de résolution et notifiées à chaque établissement, puis révisées périodiquement. Le Groupe Crédit Agricole doit respecter depuis le 1er janvier 2024 une exigence minimale de MREL total de :

21,71% des RWA, niveau auquel s’ajoute d’après la directive européenne CRD5, une exigence globale de coussins de fonds propres (incluant pour le Groupe Crédit Agricole un coussin de conservation de 2,5%, un coussin G-SIB de 1% et le coussin contracyclique fixé à 0,75% pour le Groupe CA au 31 mars 2024). En tenant compte de l’exigence globale de coussins de fonds propres, le Groupe Crédit Agricole doit respecter un ratio MREL total supérieur à 26,0% ;

6,13% de la LRE.

Au 31 mars 2024, le Groupe Crédit Agricole présente un ratio MREL à 33,0% des RWA et 9,7% de l’exposition en levier, bien au-delà de l’exigence de MREL total.

Une exigence de subordination additionnelle au TLAC (« MREL subordonné ») est également déterminée par les autorités de résolution et exprimée en pourcentage des RWA et de la LRE, dans laquelle les instruments de dette senior sont exclus, à l’instar du TLAC, dont le ratio est équivalent à celui du MREL subordonné pour le Groupe Crédit Agricole. Au 31 mars 2024, cette exigence de MREL subordonné pour le Groupe Crédit Agricole n’excède pas l’exigence de TLAC : elle s’élève à 17,14% des RWA (niveau auquel s’ajoute l’exigence globale de coussins de fonds propres) et 6,13% de l’exposition en levier.

La distance au seuil de déclenchement du montant maximum de distribution liée aux exigences de MREL (M-MMD) correspond au minimum entre les distances respectives aux exigences de MREL, MREL subordonné et TLAC exprimées en RWA.

Le Groupe Crédit Agricole, au 31 mars 2024, dispose ainsi d’une marge de sécurité de 500 points de base au-dessus du seuil de déclenchement du M-MMD, compte tenu de l’exigence TLAC applicable au 31 mars 2024, soit 31 milliards d’euros de capital CET1.

Au plus tard à partir du 30 juin 2024, le Groupe Crédit Agricole s’attend à devoir respecter les exigences de MREL suivantes :

MREL total : 22,01% des RWA (niveau auquel s’ajoutera l’exigence globale de coussins de fonds propres) et 6,25% de l’exposition en levier ;

MREL subordonné : 18,25% des RWA (niveau auquel s’ajoutera l’exigence globale de coussins de fonds propres) et 6,25% de l’exposition en levier.

Crédit Agricole S.A.

Au 31 mars 2024, le ratio de solvabilité de Crédit Agricole S.A. s’établit au-dessus de la cible du Plan à Moyen Terme, avec un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de 11,8% en vision phasée, stable par rapport à fin décembre 2023. Ainsi, Crédit Agricole S.A. affiche un coussin confortable de 3,3 points de pourcentage entre le niveau de son ratio CET1 et l’exigence SREP fixée à 8,6%. Le ratio CET1 non phasé atteint 11,8% également.

Au cours du premier trimestre 2024 :

Le ratio CET1 bénéficie d’un impact positif de +23 points de base lié au résultat conservé. Cet impact correspond au résultat net part du Groupe net des coupons AT1 (impact de +45 points de base) et de la distribution de 50% du résultat, soit une provision pour dividendes de 29 centimes par action au premier trimestre 2024 (-22 points de base).

Cet impact correspond au résultat net part du Groupe net des coupons AT1 (impact de +45 points de base) et de la distribution de 50% du résultat, soit une provision pour dividendes de 29 centimes par action au premier trimestre 2024 (-22 points de base). L’évolution des emplois pondérés liée à la croissance organique des métiers impacte le ratio CET1 à hauteur de -21 points de base, principalement sur le métier Assurances (-6 points de base), les autres métiers contribuant à hauteur de -15 points de base.

liée à la croissance organique des métiers impacte le ratio CET1 à hauteur de -21 points de base, principalement sur le métier Assurances (-6 points de base), les autres métiers contribuant à hauteur de -15 points de base. Les effets méthodologies et réglementaires impactent positivement le ratio ce trimestre pour +3 points de base. La fin progressive des mesures transitoires IFRS 9 (phasing out) pèse notamment pour -5 points de base au premier trimestre 2024. La fin du phasing out est prévue en 2025, avec un impact de -5 points de base additionnel attendu sur 2025.

impactent positivement le ratio ce trimestre pour +3 points de base. La fin progressive des mesures transitoires IFRS 9 (phasing out) pèse notamment pour -5 points de base au premier trimestre 2024. La fin du phasing out est prévue en 2025, avec un impact de -5 points de base additionnel attendu sur 2025. Les réserves latentes, M&A et autres comprennent essentiellement un impact lié à la prise de participation minoritaire dans Worldline pour - 1 point de base.

Le ratio de levier phasé s’établit à 3,9% à fin mars 2024, en hausse de +0,1 point de pourcentage par rapport à fin décembre 2023, au-dessus de l’exigence de 3%.

Le ratio Tier 1 phasé ressort à 13,6% et le ratio global phasé est à 17,8% ce trimestre.

Les emplois pondérés de Crédit Agricole S.A. s’élèvent à 393 milliards euros à fin mars 2024, en hausse de +5,1 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2023. La décomposition de la variation par pôle métier s’explique de la façon suivante :

La Gestion de l’épargne et les assurances enregistre une hausse de +2,8 milliards d’euros, dont 1,7 milliard d’euros de RWA pour les Assurances lié à leur résultat sur le premier trimestre 2024

Les Services financiers spécialisés sont en hausse de +1,6 milliard d’euros en lien avec la croissance de l’activité dans le crédit à la consommation

La Grande clientèle enregistre une augmentation des emplois pondérés de +4,7 milliards d’euros sur le trimestre, celle-ci est concentrée sur CACEIS pour un montant de +3,1 milliards d’euros, dont une partie est réversible sur les trimestres à venir.

Les pôles Banques de proximité et Activités hors métiers enregistrent une baisse des emplois pondérés de -3,3 milliards d’euros et -0,7 milliard d’euros respectivement.



Liquidité et Refinancement

L’analyse de la liquidité est réalisée à l’échelle du Groupe Crédit Agricole.

Afin de fournir une information, simple, pertinente et auditable de la situation de liquidité du Groupe, l’excédent de ressources stables du bilan cash bancaire est calculé trimestriellement.

Le bilan cash bancaire est élaboré à partir des comptes en normes IFRS du Groupe Crédit Agricole. Il repose d’abord sur l’application d’une table de passage entre les états financiers IFRS du Groupe et les compartiments du bilan cash et dont la définition est communément admise sur la place. Il correspond au périmètre bancaire, les activités d’assurance étant gérées avec leur propre contrainte prudentielle.

À la suite de la répartition des comptes IFRS dans les compartiments du bilan cash, des calculs de compensation (nettings) sont effectués. Ils concernent certains éléments de l’actif et du passif dont l’impact est symétrique en termes de risque de liquidité. Ainsi, les impôts différés, impacts de la juste valeur, dépréciations collectives, ventes à découvert et autres actifs et passifs font l’objet d’un netting pour un montant de 54 milliards d’euros à fin mars 2024. De même, 143 milliards d’euros de repos/reverse repos sont éliminés, dans la mesure où ces encours sont la traduction de l’activité du desk Titres effectuant des opérations de prêts/emprunts de titres qui se compensent. Les autres nettings effectués pour la construction du bilan cash, pour un montant total de 170 milliards d’euros à fin mars 2024, sont relatifs aux dérivés, appels de marge, comptes de régularisation / règlement / liaison et aux titres non liquides détenus par la Banque de financement et d’investissement (BFI) et sont intégrés au compartiment des « Actifs de négoce à la clientèle ».

Il est à noter que la centralisation à la Caisse des Dépôts et Consignations ne fait pas l’objet d’un netting dans la construction du bilan cash ; le montant de l’épargne centralisée (101 milliards d’euros à fin mars 2024) étant intégré à l’actif dans les « Actifs de négoce à la clientèle » et au passif dans les « Ressources clientèle ».

Dans une dernière étape, d’autres retraitements permettent de corriger les encours que les normes comptables attribuent à un compartiment, alors qu’ils relèvent économiquement d’un autre compartiment. Ainsi, les émissions Senior dans les réseaux bancaires ainsi que les refinancements de la Banque Européenne d’Investissements et Caisse des Dépôts et Consignations et les autres refinancements de même type adossés à des prêts clientèle, dont le classement comptable engendrerait une affectation au compartiment « Ressources marché long terme », sont retraités pour apparaître comme des « Ressources clientèle ».

On notera que parmi les opérations de refinancement banques centrales, les encours correspondant au T-LTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) sont intégrés dans les « Ressources marché long terme ». En effet, les opérations de T-LTRO 3 sont assimilées à un refinancement sécurisé de long terme, identique du point de vue du risque de liquidité à une émission sécurisée.

Les opérations de pension livrée (repos) moyen-long terme sont également comprises dans les « Ressources marché long terme ».

Enfin, les contreparties bancaires de la BFI avec lesquelles nous avons une relation commerciale sont considérées comme de la clientèle pour la construction du bilan cash.

Le bilan cash bancaire du Groupe, à 1 718 milliards d’euros au 31 mars 2024, fait apparaître un excédent des ressources stables sur emplois stables de 186 milliards d’euros, en baisse de 4 milliards d’euros par rapport à fin décembre 2023 après remboursement de l’échéance de TLTRO du mois de mars (21 Mds€).

L’encours total T-LTRO 3 pour le Groupe Crédit Agricole s’élève à 5,8 milliards d’euros62 au 31 mars 2024, en baisse de 21 milliards d’euros62 remboursé sur le trimestre. A noter, concernant la position en ressources stables, que le pilotage interne du Groupe exclut le surplus temporaire de ressources stables apportées par l’augmentation du refinancement T-LTRO 3, afin de sécuriser l’objectif du Plan à Moyen Terme de 110-130 milliards d’euros, indépendamment de la stratégie de remboursement.

Par ailleurs, compte-tenu des excédents de liquidité, le Groupe demeure en position prêteuse à court terme au 31 mars 2024 (dépôts Banques centrales supérieurs au montant de l’endettement court terme net).

Les ressources de marché à moyen-long terme s’élèvent à 262 milliards d’euros au 31 mars 2024, en baisse de 1 milliard d’euro par rapport à fin décembre 2023. Les émissions de dettes senior préférées et senior non préférées compensent le remboursement de ressources T-LTRO 3 en décembre 2023.

Elles comprennent les dettes seniors collatéralisées à hauteur de 82 milliards d’euros, les dettes seniors préférées à hauteur de 122 milliards d’euros, les dettes seniors non préférées pour 35 milliards d’euros et des titres Tier 2 s’élevant à 23 milliards d’euros.

Les réserves de liquidité du Groupe, en valeur de marché et après décotes, s’élèvent à 476 milliards d’euros au 31 mars 2024, en hausse de 31 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2023.

Elles couvrent plus de deux fois l’endettement court terme net (hors replacements en Banques centrales).

Cette hausse des réserves de liquidité s’explique principalement par :

La libération de collatéral suite au remboursement TLTRO pour +19 Mds€

La hausse des portefeuilles titres HQLA principalement sur CACEIS et les Caisses régionales pour +8 Mds€

La hausse des dépôts banques centrales pour +4 Mds€ principalement liée à la gestion de trésorerie chez CACIB et CACF





Le Groupe Crédit Agricole a par ailleurs poursuivi ses efforts afin de maintenir les réserves immédiatement disponibles (après recours au financement BCE). Les actifs non-HQLA éligibles en banque centrale après décote s’élèvent à 154 milliards d’euros.

Les établissements de crédit sont assujettis à un seuil sur le ratio LCR, fixé à 100% depuis le 1er janvier 2018.

Au 31 mars 2024, les ratios LCR de fin de mois s’élèvent respectivement à 141,7% pour le Groupe Crédit Agricole (soit un excédent de 92,7 milliards d’euros) et 146% pour Crédit Agricole S.A. (soit un excédent de 88,9 milliards d’euros). Ils sont supérieurs à l’objectif du Plan à Moyen Terme (environ 110%).

Par ailleurs, les ratios NSFR du Groupe Crédit Agricole et de Crédit Agricole S.A. sont supérieurs à 100%, conformément à l’exigence règlementaire entrée en application le 28 juin 2021 et supérieurs à l’objectif du Plan à Moyen Terme (>100%).

Le Groupe continue de suivre une politique prudente en matière de refinancement à moyen long terme, avec un accès très diversifié aux marchés, en termes de base investisseurs et de produits.

Au 1er trimestre 2024, les principaux émetteurs du Groupe ont levé sur le marché l’équivalent de 27,2 milliards d’euros63,64 de dette à moyen long terme, dont 56% émis par Crédit Agricole S.A. On note notamment les montants suivants pour le Groupe :

Crédit Agricole CIB a émis 6,7 milliards d’euros en format structuré ;

Crédit Agricole Consumer Finance a émis 0,9 milliard d’euros équivalent en émission EMTN à travers l’entité Crédit Agricole Auto Bank (CAAB) ;

CA Italia a émis en format senior collatéralisé deux émissions pour un total de 1,5 milliard d’euros dont 500 millions d’euros en format green

Crédit Agricole next bank (suisse) a émis deux tranches en format senior collatéralisé pour un total de 200 millions de francs suisses dont 100 millions de francs suisses en format green

Le financement à moyen long terme du Groupe peut se décomposer à travers les catégories suivantes :

7,1 milliards d’euros de financement sécurisé ;

11,8 milliards d’euros de financement non sécurisé vanille ;

6,7 milliards d’euros de financement structuré ;

1,7 milliard d’euros de dépôts institutionnels long-terme et CD.

Par ailleurs, 6,7 milliards d’euros ont également été levés hors marché et se répartissent entre :

5,2 milliards d’euros au travers des réseaux de banques (banque de proximité du Groupe ou réseaux externes) ;

0,2 milliard d’euros auprès des organismes supranationaux et institutions financières ;

1,3 milliard d’euros auprès de véhicules de refinancement nationaux (dont CRH).





Au 1er trimestre 2024, Crédit Agricole S.A. a levé sur le marché l’équivalent de 15,2 milliards d’euros63,64soit une réalisation de 58% de son programme de refinancement 2024 :

La banque a levé l’équivalent de 15,2 milliards d’euros, dont 3 milliards d’euros en dette senior non préférée et 1,5 milliard d’euros en dette Tier 2, ainsi que 5,9 milliards d’euros de dette senior préférée et 4,8 milliards d’euros de dette senior collatéralisée à fin mars. Le financement est diversifié en formats et en devises avec notamment :

2,8 milliards d’euros 65 ;

; 4,85 milliards de dollars américains (4,45 milliards d’euros équivalent) ;

0,6 milliard de livres sterling (0,7 milliard d’euros équivalent) ;

157 milliards de yen japonais (0,97 milliard d’euros équivalent) ;

0,4 milliard de francs suisses (0,43 milliard d’euros équivalent) ;

1,75 milliard de dollars australiens (1,1 milliard d’euros équivalent).

A noter que Crédit Agricole S.A. a réalisé 73% de son refinancement en devises hors euros à fin mars66,67.

De plus, Crédit Agricole S.A. a émis le 2 janvier 2024 un AT1 Perpétuel NC6 ans pour 1,25 milliard d’euros au taux initial de 6,5% et a annoncé le remboursement de l’AT1 (144A: US225313AD75 & RegS: USF22797RT78) à la 1ere date de call le 23/01/2024 pour 1,75 Md$.

Depuis fin mars, 2,6 milliards d’euros de financement complémentaire ont été émis, dont une émission Senior collatéralisée pour 1,25 milliard d’euros, une émission Tier 2 pour 1 milliard d’euros et une émission Panda en format senior préféré pour 0,3 milliards d’euros équivalent. A fin avril, le montant émis s’élève ainsi à 17,7 milliards d’euros soit une réalisation de 68%68 du programme 2024.

Annexe 1 – Eléments spécifiques, Groupe Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A.

Groupe Crédit Agricole– Eléments spécifiques, T1-2024

T1-24 T1-23 En m€ Impact

brut* Impact en

RNPG Impact

brut* Impact en

RNPG DVA (GC) 5 4 (8) (6) Couvertures de portefeuilles de prêts (GC) 2 1 (24) (18) Provisions Epargne logement (LCL) (0) (0) - - Provisions Epargne logement (AHM) 2 1 - - Provisions Epargne logement (CR) 41 30 - - Total impact en PNB 50 37 (32) (24) Coûts d'intégration ISB (GC) (20) (10) - - Total impact en Charges (20) (10) - - Provision pour risque Ukraine (BPI) (20) (20) - - Total impact coût du risque de crédit (20) (20) - - Coûts d'acquisition Degroof Petercam (GEA) (8) (6) - - Total impact en Gains ou pertes nets sur autres actifs (8) (6) - - Impact total des retraitements 2 1 (32) (24) Gestion de l'épargne et Assurances (8) (6) - - Banque de proximité-France 41 30 - - Banque de proximité-International (20) (20) - - Services financiers spécialisés - - - - Grandes Clientèles (12) (5) (32) (24) Activités hors métiers 2 1 - -

* Impacts avant impôts et avant intérêts minoritaires

Crédit Agricole S.A. – Eléments spécifiques T1-2024

T1-24 T1-23 En m€ Impact

brut* Impact en

RNPG Impact

brut* Impact en

RNPG DVA (GC) 5 4 (8) (6) Couvertures de portefeuilles de prêts (GC) 2 1 (24) (17) Provisions Epargne logement (LCL) 2 1 - - Provisions Epargne logement (AHM) (0) (0) - - Total impact en PNB 9 6 (32) (23) Coûts d'intégration ISB (GC) (20) (10) - - Total impact en Charges (20) (10) - - Provision pour risque Ukraine (BPI) (20) (20) - - Total impact coût du risque de crédit (20) (20) - - Coûts d'acquisition Degroof Petercam (GEA) (8) (6) - - Total impact Gains ou pertes sur autres actifs (8) (6) - - Impact total des retraitements (39) (30) (32) (23) Gestion de l'épargne et Assurances (8) (6) - - Banque de proximité-France 2 1 - - Banque de proximité-International (20) (20) - - Services financiers spécialisés - - - - Grandes Clientèles (12) (5) (32) (23) Activités hors métiers (0) (0) - -

* Impacts avant impôts et avant intérêts minoritaires

Annexe 2- Groupe Crédit Agricole : résultats par pôle

Groupe Crédit Agricole – Résultats par pôle, T1-24 et T1-23

T1-24 (publié) En m€ CR LCL BPI GEA SFS GC AHM Total Produit net bancaire 3 314 954 1 081 1 793 846 2 266 (728) 9 525 Charges d'exploitation hors FRU (2 484) (602) (524) (754) (454) (1 297) 527 (5 589) FRU - - - - - - - - Résultat brut d'exploitation 830 351 556 1 039 392 969 (201) 3 936 Coût du risque (247) (119) (84) (3) (219) 33 (13) (651) Coût du risque juridique - - - - - - - - Sociétés mises en équivalence 5 - - 29 30 4 - 68 Gains ou pertes nets sur autres actifs 2 2 (0) (8) (0) 0 (2) (7) Résultat avant impôt 589 234 472 1 056 203 1 006 (216) 3 347 Impôts (147) (53) (143) (220) (42) (235) 85 (755) Rés. net des activités abandonnées - - - - - - - - Résultat net 442 181 330 837 161 772 (131) 2 592 Intérêts minoritaires (0) (0) (51) (112) (19) (34) 7 (208) Résultat net part du Groupe 442 181 279 725 142 738 (123) 2 384





T1-23 (publié) En m€ CR LCL GEA BPI SFS GC AHM Total Produit net bancaire 3 333 936 1 745 989 672 2 051 (800) 8 927 Charges d'exploitation hors FRU (2 441) (599) (715) (501) (371) (1 121) 464 (5 284) FRU (113) (50) (6) (40) (31) (314) (72) (626) Résultat brut d'exploitation 779 287 1 024 449 270 616 (408) 3 018 Coût du risque (172) (66) (1) (115) (158) (36) 0 (548) Coût du risque juridique - - - - - - - - Sociétés mises en équivalence 7 - 22 0 74 4 0 108 Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 (0) 0 0 (1) 5 (1) 4 Résultat avant impôt 616 221 1 045 334 184 589 (408) 2 581 Impôts (196) (63) (231) (98) (34) (183) 94 (711) Rés. net des activités abandonnées - - - 2 0 - - 2 Résultat net 420 159 815 238 150 405 (315) 1 872 Intérêts minoritaires 0 (0) (111) (40) (23) (19) (9) (204) Résultat net part du Groupe 420 158 703 198 127 386 (324) 1 669

Annexe 3 – Crédit Agricole S.A. : Résultats par pôle

Crédit Agricole S.A. – Résultats par pôle, T1-24 et T1-23





T1-24 (publié) En m€ GEA GC SFS BP (LCL) BPI AHM Total Produit net bancaire 1 789 2 266 846 954 1 057 (107) 6 806 Charges d'exploitation hors FRU (754) (1 297) (454) (602) (505) (56) (3 669) FRU - - - - - - - Résultat brut d'exploitation 1 035 969 392 351 552 (163) 3 137 Coût du risque (3) 33 (219) (119) (82) (11) (400) Sociétés mises en équivalence 29 4 30 - - (20) 43 Gains ou pertes nets sur autres actifs (8) 0 (0) 2 (0) - (6) Résultat avant impôt 1 053 1 006 203 234 470 (194) 2 773 Impôts (220) (235) (42) (53) (142) 82 (610) Rés. net des activités abandonnées - - - - - - - Résultat net 834 772 161 181 328 (112) 2 163 Intérêts minoritaires (117) (50) (19) (8) (71) 5 (259) Résultat net part du Groupe 716 722 142 173 257 (107) 1 903





T1-23 (publié) En m€ GEA GC SFS BP (LCL) BPI AHM Total Produit net bancaire 1 746 2 051 672 936 969 (253) 6 121 Charges d'exploitation hors FRU (715) (1 121) (371) (599) (484) (39) (3 328) FRU (6) (314) (31) (50) (40) (72) (513) Résultat brut d'exploitation 1 024 616 270 287 445 (363) 2 280 Coût du risque (1) (36) (158) (66) (114) 1 (374) Sociétés mises en équivalence 22 4 74 - 0 (14) 86 Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 5 (1) (0) 0 - 4 Résultat avant impôt 1 046 589 184 221 332 (376) 1 996 Impôts (232) (183) (34) (63) (98) 88 (521) Rés. net des activités abandonnées - - 0 - 2 - 2 Résultat net 814 406 150 159 236 (287) 1 476 Intérêts minoritaires (115) (29) (23) (7) (58) (17) (250) Résultat net part du Groupe 698 376 127 151 178 (305) 1 226

Annexe 4 – Données par action

Crédit Agricole S.A. – Bénéfice par action, actif net par action et RoTE

(en m€) T1-24 T1-23 Résultat net part du Groupe - publié 1 903 1 226 - Intérêts sur AT1 y compris frais d’émission, avant IS (138) (141) - Impact change sur AT1 remboursé (247) - RNPG attribuable aux actions ordinaires - publié [A] 1 518 1 085 Nombre d'actions moyen, hors titres d'auto-détention (m) [B] 3 018 3 024 Résultat net par action - publié [A]/[B] 0,50 € 0,36 € RNPG sous-jacent 1 933 1 249 RNPG sous-jacent attribuable aux actions ordinaires [C] 1 548 1 108 Résultat net par action - sous-jacent [C]/[B] 0,51 € 0,37 € (en m€) 31/03/2024 31/03/2023 Capitaux propres - part du Groupe 72 429 69 138 - Emissions AT1 (7 184) (7 239) - Réserves latentes OCI - part du Groupe 1 021 1 237 - Projet distribution de dividende sur résultat annuel* (3 181) (3 175) Actif net non réévalué (ANC) attrib. aux actions ord. [D] 63 086 59 962 - Écarts d’acquisition & incorporels** - part du Groupe (17 280) (16 960) ANC tangible non réévalué (ANT) attrib. aux actions ord. [E] 45 807 43 002 Nombre d'actions, hors titres d'auto-détention (fin de période, m) [F] 3 025,6 3 024,0 ANC par action, après déduction du dividende à verser (€) [D]/[F] 20,9 € 19,8 € + Dividende à verser (€) [H] 1,05 € 1,05 € ANC par action, avant déduction du dividende (€) 21,9 € 20,9 € ANT par action, après déduction du dividende à verser (€) [G]=[E]/[F] 15,1 € 14,2 € ANT par action, avt déduct. du divid. à verser (€) [G]+[H] 16,2 € 15,3 € * dividende proposé par le Conseil d'administration et en attente de versement ** y compris les écarts d'acquisition dans les participations ne donnant pas le contrôle (en m€) T1-24 T1-23 Résultat net part du Groupe - publié [K] 1 903 1 226 Dépréciation d’immobilisation incorporelle [L] 0 0 IFRIC [M] -110 -549 RNPG publié annualisé [N] = ([K]-[L]-[M])*4+[M] 7 944 6 553 Intérêts sur AT1 y compris frais d’émission, avant IS, impact change, annualisés [O] -799 -564 Résultat publié ajusté [P] = [N]+[O] 7 145 5 989 AN tangible moyen non réévalué attrib. aux actions ordin. *** (3) [J] 44 671 42 306 ROTE publié ajusté (%) = [P] / [J] 16,0% 14,2% Résultat net part du Groupe sous-jacent [Q] 1 933 1 249 RNPG sous-jacent annualisé [R] = ([Q]-[M])*4+[M] 8 063 6 645 Résultat sous-jacent ajusté [S] = [R]+[O] 7 264 6 081 ROTE sous-jacent ajusté (%) (1) (2) = [S] / [J] 16,3% 14,4% *** y compris hypothèse de distribution du résultat en cours de formation 0,0%

(1) Sous-jacent : cf. plus de détails sur les éléments spécifiques en Annexes

(2) ROTE sous-jacent calculé sur la base d’un RNPG sous-jacent annualisé et de charges IFRIC linéarisées sur l’année

(3) Moyenne de l’ANC tangible non réévalué attribuable aux actions ordinaires calculée entre les bornes 31/12/2023 et 31/03/2024, (ligne [E]), retraités d’une hypothèse de distribution du résultat en cours de formation

Indicateurs Alternatifs de Performance69

ANC Actif net comptable (non réévalué)

L’actif net comptable non réévalué correspond aux capitaux propres part du Groupe duquel ont été retraités le montant des émissions AT1, des réserves latentes liées aux valorisations par capitaux propres recyclables et du projet de distribution de dividende sur résultat annuel.

ANPA Actif Net Par Action - ANTPA Actif net tangible par action

L’actif net par action est une des méthodes de calcul pour évaluer une action. Il correspond à l’Actif net comptable rapporté au nombre d’actions en circulation en fin de période hors titres d’autocontrôle.

L’actif net tangible par action correspond à l’actif net comptable retraité des actifs incorporels et écarts d’acquisition, rapporté au nombre d’actions en circulation en fin de période hors titres d’autocontrôle.

BNPA Bénéfice Net Par Action

C’est le résultat net part du groupe de l’entreprise, net des intérêts sur la dette AT1, rapporté au nombre moyen d’actions en circulation hors titres d’autocontrôle. Il indique la part de bénéfice qui revient à chaque action (et non pas la part du bénéfice distribué à chaque actionnaire qu’est le dividende). Il peut diminuer, à bénéfice total inchangé, si le nombre d’actions augmente.

Coefficient d’exploitation

Le coefficient d’exploitation est un ratio calculé en divisant les charges par le produit net bancaire ; il indique la part de produit net bancaire nécessaire pour couvrir les charges.

Coût du risque sur encours

Le coût du risque sur encours est calculé en rapportant la charge du coût du risque (sur quatre trimestres glissants) aux encours de crédit (sur une moyenne des quatre derniers trimestres, début de période). Le coût du risque sur encours peut également être calculé en rapportant la charge annualisée du coût du risque du trimestre aux encours de crédit début de trimestre. De manière similaire, le coût du risque de la période peut être annualisé et rapporté à la moyenne encours début de période.

Depuis le premier trimestre 2019, les encours pris en compte sont les encours de crédit clientèle, avant déduction des provisions.

Le mode de calcul de l’indicateur est spécifié lors de chaque utilisation de l’indicateur.

Créance douteuse

Une créance douteuse est une créance en défaut. Un débiteur est considéré en situation de défaut lorsqu’au moins une des deux conditions suivantes est satisfaite :

un arriéré de paiement significatif généralement supérieur à 90 jours sauf si des circonstances particulières démontrent que l’arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur ;

l’entité estime improbable que le débiteur s’acquitte intégralement de ses obligations de crédit sans qu’elle ait recours à d’éventuelles mesures telles que la réalisation d’une sûreté.

Créance dépréciée

Une créance dépréciée est une créance ayant fait l’objet d’une provision pour risque de non-remboursement.

MREL

Le ratio MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) est défini dans la Directive européenne « Redressement et Résolution des Banques » (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD). Cette directive établit un cadre pour la résolution des banques dans l’ensemble de l’Union Européenne, visant à doter les autorités de résolution d’instruments et de pouvoirs communs pour s’attaquer préventivement aux crises bancaires, préserver la stabilité financière et réduire l’exposition des contribuables aux pertes. La directive (UE) 2019/879 du 20 mai 2019 dite « BRRD2 » est venue modifier la BRRD et a été transposée en droit français par Ordonnance 2020-1636 du 21 décembre 2020.

Le ratio MREL correspond à un coussin de fonds propres et de passifs éligibles devant être disponibles pour absorber les pertes en cas de résolution. Sous BRRD2, le ratio MREL est calculé comme étant le montant de fonds propres et de passifs éligibles exprimé en pourcentage des actifs pondérés des risques (RWA), ainsi qu’en pourcentage de l’exposition en levier (LRE). Sont éligibles au numérateur du ratio MREL total les fonds propres prudentiels du Groupe, ainsi que les passifs éligibles émis par l’organe central et le réseau des affiliés, c’est-à-dire les titres subordonnés, les dettes senior non préférées et certaines dettes senior préférées d’échéance résiduelle de plus d’un an.

Taux de couverture des créances dépréciées (ou douteux)

Ce taux rapporte les encours de provisions aux encours de créances clientèles brutes dépréciées.

Taux des créances dépréciées (ou douteux)

Ce taux rapporte les encours de créances clientèle brutes dépréciées sur base individuelle, avant provisions, aux encours de créances clientèle brutes totales.

TLAC

Le Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board - FSB) a défini le calcul d’un ratio visant à estimer l’adéquation des capacités d’absorption de pertes et de recapitalisation des banques systémiques (Global Systemically Important Banks - G-SIBs). Ce ratio de Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) fournit aux autorités de résolution le moyen d’évaluer si les G- SIBs ont une capacité suffisante d’absorption de pertes et de recapitalisation avant et pendant la résolution. Il s’applique aux établissements d’importance systémique mondiale, donc au groupe Crédit Agricole. Agricole. L’exigence de ratio TLAC a été transposée en droit de l’Union européenne via CRR2 et s’applique depuis le 27 juin 2019.

Sont éligibles au numérateur du ratio TLAC les fonds propres prudentiels du Groupe, ainsi que les titres subordonnés et les dettes senior non préférées éligibles d’échéance résiduelle de plus d’un an émis par Crédit Agricole SA.

RNPG Résultat net part du Groupe

Le résultat net correspond au bénéfice ou à la perte de l’exercice (après impôt sur les sociétés). Le résultat net part du Groupe est égal à ce résultat diminué de la quote-part revenant aux actionnaires minoritaires des filiales consolidées globalement.

RNPG sous-jacent

Le résultat net part du Groupe sous-jacent correspond au résultat net part du Groupe publié duquel a été retraité des éléments spécifiques (i.e. non récurrents ou exceptionnels) afin de faciliter la compréhension du résultat réel de la société.

RNPG attribuable aux actions ordinaires

Le Résultat net part du Groupe attribuable aux actions ordinaires correspond au résultat net part du Groupe duquel ont été déduits les intérêts sur la dette AT1 y compris les frais d’émissions avant impôt.

RoTE Retour sur fonds propres tangibles - Return on Tangible Equity

Le RoTE (Return on Tangible Equity) est une mesure de la rentabilité sur fonds propres tangibles en rapportant le RNPG annualisé à l’ANC du groupe retraité des immobilisations incorporelles et écarts d’acquisition. Le RNPG annualisé correspond à l’annualisation du RNPG (T1x4 ; S1x2 ; 9Mx4/3) hors dépréciation d’immobilisations incorporelles et en retraitant chaque période des impacts IFRIC afin de les linéariser sur l’année.

L’Assemblée générale mixte de Crédit Agricole S.A. aura lieu le 22 mai prochain à Orléans.

Comme annoncé lors de la publication des résultats de l’année 2023 de Crédit Agricole S.A., le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale un dividende de 1,05 € par action

Contacts

Crédit_Agricole Groupe Crédit Agricole créditagricole_sa





1 Production habitat France, -36% en cumul sur janvier et février 2024 comparé au cumul sur janvier et février 2023 selon la Banque de France

2 CA Auto Bank, JV automobiles et activité automobile des autres entités

3 Encours liés aux énergies bas carbone constitués des énergies renouvelables produites par les clients de l’ensemble des entités du Groupe Crédit Agricole, incluant également les encours liés à l’énergie nucléaire pour CACIB

4 Portefeuille d’actifs verts au sein de CACIB alignés aux critères d’éligibilité du Green Bond Framework Groupe de novembre 2023

5 Electriques ou hybrides

6 Année de référence 2020, sauf Aviation, année de référence 2019

7 Engagement initial Pétrole et Gaz de -30% à 2030 annoncé en 2022, revu à -75% en 2023

8 Périmètre : CACIB et Unifergie (Crédit Agricole Transitions & Energies)

9 Brute de couvertures crédit export

10 Cf. plus de détails sur les éléments spécifiques en Annexes.

11 Effet périmètre de ISB en revenus de +108 millions d’euros au premier trimestre 2024

12 Effet périmètre de CA Auto Bank en revenus de +183 millions d’euros au premier trimestre 2024

13 Effet périmètre de ISB en charges de +103 millions d’euros au premier trimestre 2024

14 Effet périmètre de CA Auto Bank en charges de +70 millions d’euros au premier trimestre 2024

15 Le coût du risque sur encours (en points de base) sur quatre trimestres glissants est calculé sur la base du coût du risque des quatre derniers trimestres auquel est rapporté la moyenne des encours de début de période des quatre derniers trimestres

16 Le coût du risque sur encours (en point de base) annualisé est calculé sur la base du coût du risque du trimestre multiplié par quatre auquel est rapporté l’encours de début de période du trimestre

17 Nombre de clients ayant un profil actif sur Ma Banque ou ayant visité Crédit Agricole en ligne dans le mois / nombre de clients majeurs possédant un DAV (compte de dépôt à vue) actif

18 Signatures initiées en mode dépose BAM (Banque accès multicanal) dont le support final de signature est BAM, Portail client mobile ou Ma Banque

19 Production habitat France -36% sur janv/fév 2024 comparé à janv/fév 2023 selon la banque de France

20 Taux de crédits sur les réalisations mensuelles. Seuls les prêts échéancés, en euros et à taux fixe sont pris en considération

21 Dividende SAS Rue La Boétie versé au T2 annuellement

22 Le FRU était de – 113 millions d’euros en 2023

23 Dividende SAS Rue La Boétie versé au T2 annuellement

24 Sous-jacent, hors éléments spécifiques.

25 Effet périmètre de ISB en revenus : +108 millions d’euros au premier trimestre 2024

26 Effet périmètre de CA Auto Bank en revenus : +183 millions d’euros au premier trimestre 2024

27 Effets périmètre en charge au premier trimestre 2024 : ISB pour +103 millions d’euros, CA Auto Bank pour +70 millions d’euros

28 Taux de provisionnement calculé avec au dénominateur les encours en « stage 3 », et au numérateur la somme des provisions enregistrées en ‘’stages’’ 1, 2 et 3

29 Le coût du risque sur encours (en points de base) sur quatre trimestres glissants est calculé sur la base du coût du risque des quatre derniers trimestres auquel est rapporté la moyenne des encours de début de période des quatre derniers trimestres

30 Le coût du risque sur encours (en points de base) annualisé est calculé sur la base du coût du risque du trimestre multiplié par quatre auquel est rapporté l’encours de début de période du trimestre.

31 Cf. plus de détails sur les éléments spécifiques en Annexes.

32 Voir détails du calcul du RoTE (retour sur fonds propres hors incorporels) en Annexes

33 Le RNPG sous-jacent annualisé correspond à l’annualisation du RNPG sous-jacent (T1x4 ; S1x2 ; 9Mx4/3) en retraitant chaque période des impacts IFRIC afin de les linéariser sur l’année

34 Hors actifs en conservation pour clients institutionnels

35 Périmètre : dommages France et international

36 Ratio combiné dommages (Pacifica) y compris actualisation et hors désactualisation net de réassurance : (sinistralité + frais généraux + commissions) / cotisations ; le ratio est calculé sur le premier trimestre 2024. Le ratio combiné net hors effet d’actualisation du premier trimestre 2024 est de 96,2% (-0,1 point de pourcentage sur un an).

37 +6,5 milliards d’euros en Retail, +5,6 milliards d’euros en Institutionnel, +4,5 milliards d’euros en JV

38 + 8 ,7 milliards d’euros en Trésorerie hors JV, +3,4 milliards d’euros en actifs MLT hors JV,

39 Non contraignant

40 Ce chiffre est retraité des actifs en conservation pour clients institutionnels

41 Montant de l’allocation de Contractual Service Margin (CSM) et de Risk Adjustment (RA) y compris assurances obsèques

42 Montant d’allocation de CSM et de RA

43 Net du coût de la réassurance, hors résultat financier

44 Effet de base lié à la mise en oeuvre des décisions de gestion sur les placements dans le contexte du passage à la norme IFRS17 au 1er janvier 2023 i.e. cantonnement des fonds propres et désensibilisation du portefeuille

45 Périmètre Indosuez Wealth Management

46 Refinitiv

47 Bloomberg

48 CA Auto Bank, JV automobiles et activités auto des autres entités

49 CA Auto Bank et JV automobiles

50 Effet périmètre CA Auto Bank T1-24 : PNB 183m€, charges -70 m€, coût du risque -35 m€

51 La contribution au FRU du pôle SFS était de 31 millions d’euros au premier trimestre 2023

52 La contribution au FRU du métier CACF était de -16 millions d’euros au premier trimestre 2023

53Coût du risque des 4 derniers trimestres auquel est rapportée la moyenne des encours de début de période des 4 derniers trimestres

54 La contribution au FRU du métier CAL&F était de -15 millions d’euros au premier trimestre 2023

55 Net des encours POCI

56 Source Banca d’Italia: -16,5% de production de crédits habitats févr./févr.

57 Agos

58 Montant de FRU de 50 millions d’euros

59 Au 31 mars 2024 ce périmètre inclut les entités de CA Italia, CA Polska, CA Egypte et CA Ukraine

60 Sur quatre trimestres glissants

61 Dans le cadre de l’analyse annuelle de sa résolvabilité, le Groupe Crédit Agricole a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l’article 72ter(3) de CRR d’utiliser de la dette senior préférée pour le respect du TLAC en 2024.

62 Y compris CA Auto Bank

63 Montant brut avant rachats et amortissements

64 Hors émission AT1

65 Hors émissions senior collatéralisées

66 Hors émissions senior collatéralisées

67 Hors émission AT1

68 Hors émission AT1

69 Les IAP sont des indicateurs financiers non présentés dans les comptes ou définis dans les normes comptables et utilisés dans le cadre de la communication financière, comme le RNPG sous-jacent ou le ROTE, à titre d’exemples. Ils sont utilisés pour faciliter la compréhension de la performance réelle de la société. Chaque IAP est rapproché dans sa définition à des données comptables.

Pièce jointe