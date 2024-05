Lannion, le 03/05/2024 – 7h30

LUMIBIRD MEDICAL OBTIENT LE MARQUAGE CE POUR LE C.DIAG®, PLATEFORME D’AIDE AU DIAGNOSTIC DE LA SECHERESSE OCULAIRE

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce le lancement par Lumibird Medical du C.DIAG®, une plateforme d’aide au diagnostic de la sécheresse oculaire de nouvelle génération intégrant l’Intelligence Artificielle. Ce lancement, à l’échelle européenne, fait suite au marquage CE certifié par le LNE-GMED du 30 avril 2024. Ce produit intègre l’offre C.SUITETM qui couvre le diagnostic, le traitement et l'éducation des patients à la sécheresse oculaire et positionne Lumibird Medical comme un acteur unique sur un marché estimé à 6.4 milliards $ en 20241.

La sécheresse oculaire est un problème de santé publique qui touche plus d’1,4 milliard de personnes1 dans le monde et constitue la deuxième cause de consultation ophtalmologique après l'acuité visuelle. La prise en charge de la sécheresse oculaire est devenue un défi pour les professionnels de santé dans de nombreux domaines en ophtalmologie tels que le glaucome, les chirurgies réfractives et de la cataracte, les lentilles de contact, ou d’autres spécialités comme l’oncologie.

Fabriquant de dispositifs médicaux depuis 30 ans, Quantel Medical, marque de Lumibird Medical, lance le C.DIAG®, la première plateforme d’aide au diagnostic automatisé de la surface oculaire intégrant l’Intelligence Artificielle basée sur des algorithmes de plus d’un millions d’images validées cliniquement.

« Sur le marché mondial de la sécheresse oculaire, la part dédiée aux dispositifs médicaux connait la plus forte croissance avec une augmentation estimée à plus de 20% d’ici 20261 » explique Delphine SOUTHON, Chef de Produit de la gamme Sécheresse oculaire, « Avec le C.DIAG®, nous sommes le seul acteur de ce marché à proposer une plateforme d’aide au diagnostic automatisé, la plus complète du marché intégrant de nombreux examens, dotée de l’I.A. et bénéficiant d’une caméra HD autofocus pour une qualité d’image inégalée et des résultats automatiques, précis et reproductibles. »

D'ici 2026, cette croissance sera effective dans le monde et principalement aux Etats-Unis, en Europe de l’Ouest, Chine, Inde, Amérique Latine1, marchés où Lumibird Medical est déjà commercialement présent à travers ses filiales et son réseau de distributeurs dans plus de 110 pays.

« Notre objectif est simple : devenir leader du marché du dispositif médical dans la prise en charge de la sécheresse oculaire grâce à une offre unique C.SUITETM » explique Jean-Marc Gendre, DG de Lumibird Medical. « Cette offre C.SUITETM est constituée d’une combinaison de deux produits haut de gamme pour le diagnostic, C.DIAG®, et le traitement, C.STIM®, complétés par des supports de communication éducatifs proposés aux centres médicaux à destination des patients. Le marquage CE nous permet d’anticiper dès cette année un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros sur cette gamme. ».

L’offre complète C.SUITETM sera exposée sur le stand de Lumibird Medical lors du Congrès de la SFO, Société Française d’Ophtalmologie, du 04 au 06 mai au Palais des Congrès à Paris.

Prochain rendez-vous : Capital Market Day, le 21/05/2024 (12h30-17h30)

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Lumibird Medical proposent aux professionnels de santé du monde entier un vaste choix de dispositifs médicaux de diagnostic et de traitement à travers 3 marques : Quantel Medical, Ellex, et Optotek Medical. En ophtalmologie, depuis 30 ans, les solutions innovantes proposées en lasers et échographes, centrées sur le patient, permettent de lutter contre les 4 causes majeures de cécité également d’autres pathologies comme la sécheresse oculaire. En 2023, fort de 450 salariés et plus de 102,8 M€ de chiffres d’affaires, Lumibird Medical dispose de filiales en vente directe en Australie, France, Japon, Inde, Pologne, Suède, Norvège, Finlande, Etats-Unis et un réseau de 110 distributeurs à travers le monde.

1 Market Scope© Market Study: 2021 Dry Eye Products Market Report, global analysis for 2020 to 2026

