Meriaura Group Oyj: liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2024

Konsernin avainluvut tammi-maaliskuussa 2024

Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 17,9 milj. euroa (1-3/2023: 16,2 milj. euroa)

Käyttökate (EBITDA) oli 1,2 (1,5) milj. euroa eli 6,7 % liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) -0,2 (0,2) milj. euroa eli -1,0 % liikevaihdosta

Tulos tammi-maaliskuussa -0,5 (-0,1) milj. euroa eli -2,6 % liikevaihdosta.

MERIAURA-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA KIRSI SUOPELTO:

“Vuoden 2024 ensimmäinen vuosineljännes oli sekä merilogistiikalle että aurinkosähköasennuksille haastava. Haasteita toivat ankarat jääolosuhteet, lumikuorma sekä työmarkkinakiistat. Nämä aiheuttivat ylimääräistä työtä ja hidastivat kuljetuksia, mikä heikensi operatiivista tehokkuutta ja tulosta.

Tammi-maaliskuun liikevaihtomme oli 17,9 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 16,2 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti pääosin Uusiutuvan Energian aurinkolämpöjärjestelmätoimitus Saksaan. Merilogistiikan osuus liikevaihdosta jäi hieman viime vuodesta ja oli 15,9 miljoonaa euroa. Myös konsernin käyttökate jäi hieman vertailukaudesta ja oli 1,2 miljoonaa euroa eli 6,7 prosenttia liikevaihdosta.



Jääolosuhteet ja lakot heikensivät lähinnä bulk-kuljetusten liikevaihtoa ja tulosta. Projektikuljetuksiin erikoistuneista kansilastilaivoistamme toinen operoi jakson aikana Välimerellä, ja myös Itämerellä toimivan kansilastilaivamme käyttöasteet pysyivät hyvinä. Projektikuljetusten osuus oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä tavanomaista hieman suurempi. Jakson puolivälissä vuokrasimme uuden kansilastialuksen vastaamaan kevään ja alkukesän tilauskantaan.

Kylmä talvi ja lakot haittasivat myös aurinkosähköasennuksia. Sääolosuhteiden vuoksi asennuksia päästiin tekemään pääosin vasta maaliskuun loppupuolella, jonka jälkeen asennuksia hidasti asennusmateriaalien toimitusten viivästykset. Saksaan Bad Rappenauhun toimitettavan aurinkolämpölaitoksen asennukset ovat sen sijaan edenneet suunnitellusti, ja kentän rakentamiseen päästiin maaliskuussa.

Katsauskauden jälkeen julkistimme tiedon kahden uuden aluksen hankinnasta ja Uusiutuvan Energian saamista merkittävistä tilauksista. Meriaura Oy sopi huhtikuussa kahden Eco Trader -rahtialuksen hankinnasta hollantilaiselta Bodewes International Shipbuilding B.V:lta. Bioöljykäyttöisten alusten suunnittelun lähtökohtana energiatehokkuus ja mahdollisimman alhaiset päästöt. Ne rakennetaan Hollannissa ja luovutetaan Meriauralle vuoden 2026 tammikuussa ja joulukuussa. Investoinnin arvo on noin 34 miljoonaa euroa.

Lisäksi kerroimme huhtikuussa solmimastamme sopimuksesta aurinkolämpölaitoksen kokonaistoimituksesta Palau-del-Vidreen Ranskaan. Laitos tulee tuottamaan lämpöä luomuvihanneksia kasvattavan Les Serres Vermeil SARL:n kasvihuoneisiin ja on samalla ensimmäinen toimituksemme tälle asiakassegmentille. Arvoltaan noin 1,7 miljoonan euron arvoinen hanke on kehitetty yhteistyössä ranskalaisen Eiffage Energie Systèmes – Cogénération SAS:n kanssa, joka on yksi Ranskan suurimpia rakennuskonserneja. Toukokuun 2. päivä julkistimme tiedon aurinkolämpölaitoksen toimittamisesta Lübeckin kaupungin kaukolämpöyhtiölle Saksaan. Meriaura Energy Oy:n ja Stadtwerke Lübeck Energie GmbH:n välinen kokonaissopimus on arvoltaan lähes 5 miljoonaa euroa ja kattaa sekä aurinkolämpölaitoksen sekä lämpövaraston kaukolämmön tuotantoon. Kokonaisuuden on tarkoitus valmistua vuoden 2025 alussa.

Lakkojen jatkuminen huhtikuun alkupuolelle ja satamien toiminnan normalisoitumisen vaatima aika vaikuttaa operatiiviseen tehokkuuteemme myös toisella vuosineljänneksellä. Toisaalta arvioimme, että joidenkin kuljetusten siirtyminen lakon vuoksi alkukesään saattaa tasata kausivaihtelua.

Odotamme sekä merilogistiikkapalveluidemme että uusiutuvan energian ratkaisuiden kysynnän jatkuvan edelleen hyvänä. Näkemyksen taustalla on vahva tilauskantamme sekä bulk- että projektikuljetuksissa ja asiakkaiden kasvava kiinnostus vähäpäästöisiä kuljetuksia kohtaan. Myös uusiutuvan energian markkinoilla kiinnostus puhtaita ja vähäpäästöisiä energiamuotoja kohtaan on vahvistumassa. Kehitystä tukevat kiristyvät päästövähennysvaatimukset sekä odotukset rahoituksen hinnan ja inflaation laskusta.”



MERIAURA-KONSERNI

Konsernin perustiedot

Meriaura Group -konsernilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia. Konserni raportoi erikseen molempien liiketoiminta-alueiden liikevaihdon, käyttökatteen ja liiketuloksen. Meriaura Group Oyj toimi 31.5.2023 asti nimellä Savosolar Oyj.



Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluva Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa. Yhtiö on keskittynyt ympäristön kannalta kestäviin ja hiilipäästöjä vähentäviin merikuljetuksiin. Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluva Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, joissa käytetään yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös osakevaihdolla marraskuussa 2023 hankittu aurinkosähköjärjestelmiä toimittava Rasol Oy.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Merilogistiikassa bulk- eli kuivarahtikuljetusten kysyntä on yleensä kolmannella vuosineljänneksellä muita neljänneksiä vähäisempää. Kolmannelle neljännekselle pyritään tästä syystä ajoittamaan laivojen telakoinnit ja huollot. Vuodelle 2024 ei ole suunniteltu merkittäviä omien alusten telakointeja. Ensimmäiselle vuosineljännekselle puolestaan ajoittuu valtaosa Merilogistiikan koko vuotta koskevista väylämaksuista, mikä heikentää ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta on projektitoimintaa, jolle on tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten ja vuosien liikevaihto voi vaihdella merkittävästikin projektien toimitusvaiheiden mukaan. Aurinkosähköjärjestelmien asennuksia voidaan tehdä kattojen lumipeitteiden ja liukkauden vuoksi talvikuukausina vain rajoitetusti.

Raportointiperiaatteet

Tämä tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2023 tilinpäätöksen laadinnassa. Liiketoimintakatsauksen vertailuluvut viittaavat vuoden 2023 vastaavan jakson raportoituihin lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Liiketoimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.

LIIKETOIMINTA TAMMI-MAALISKUUSSA

Meriaura Group -konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa kasvoi 10,3 prosenttia ja oli 17,9 (16,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 15,9 (16,0) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja 1,9 (0,2) miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Uusiutuvan Energian liikevaihtoa kasvatti erityisesti aurinkolämpöjärjestelmän toimitus Bauer Holzenergie GmbH:lle Saksaan.

Ensimmäisen vuosineljänneksen toimintaympäristö oli merilogistiikalle haastava sekä ankarien jääolosuhteiden että työmarkkinakiistojen vuoksi. Jäätilanne ja lakot heikensivät erityisesti bulk-kuljetusten operatiivista tehokkuutta ja tulosta. Projektikuljetusten käyttöasteet pysyivät hyvinä lakosta huolimatta.

Liikevaihdon kasvua hidasti yhden aikarahdatun bulk-aluksen joutuminen telakalle lähes koko jakson ajaksi. Vastaavasti projektikuljetuksiin vuokrattiin uusi alus jakson puolivälissä. Bulk-kuljetusten osuus liikevaihdosta jäi hieman aiempaa pienemmäksi ja oli vajaat 2/3 liikevaihdosta. Siitä noin 2/3 oli sopimuskuljetuksia ja noin 1/3 spot-kuljetuksia. Kansilastilaivojen projektikuljetusten osuus oli hieman yli kolmannes Merilogistiikan liikevaihdosta.

Uusiutuvan Energian liiketoiminnassa aurinkolämpöjärjestelmän toimitus Bauer Holzenergielle on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Järjestelmän käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä. Rasol Oy:n aurinkosähköjärjestelmien tilauskanta on pysynyt kohtuullisen hyvänä, mutta toimituksia ovat hidastaneet lakkojen aiheuttama materiaalipula ja pitkään katoilla pysynyt lumikuorma.



Meriaura Group -konsernin tammi-maaliskuun käyttökate (EBITDA) oli 1,2 (1,5) miljoonaa euroa eli 6,7 (9,3) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatteesta 2,1 (2,5) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja -0,9 (-1,0) miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Käyttökatetta heikensivät erityisesti jäätilanteen, lumikuorman ja lakkojen aiheuttamat viivästykset ja poikkeusjärjestelyt merilogistiikassa ja aurinkosähköasennuksissa. Liiketulos (EBIT) oli -0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Siitä Merilogistiikan osuus oli 0,8 (1,2) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian -0,9 (-1,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli -0,5 (-0,1) miljoonaa euroa eli -2,6 (-0,5) prosenttia liikevaihdosta. Merilogistiikassa laivojen vuosittaisista väylämaksuista maksettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 90 prosenttia.

Kassavarat 31.3.2024 olivat 8,0 (3,6) miljoonaa euroa. Oma pääoma katsauskauden päättyessä oli noin 39,5 (35,6) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste noin 57,3 (65,1) prosenttia.



Avainluvut (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-3/2024 1-3/2023 Muutos, % 1-12/2023 Liikevaihto, konserni 17 885 16 188 10,3 % 66 183 Merilogistiikka 15 911 16 031 -0,7 % 62 836 Uusiutuva Energia 1 944 157 1 138 % 3 386 Muut -39 Käyttökate (EBITDA), konserni 1 193 1 503 -20,6 % 6 325 Merilogistiikka 2 128 2 520 -15,6 % 10 149 Uusiutuva Energia -887 -1 017 12,8 % -3 544 Muut -48 -280 Osuus liikevaihdosta, % 6,7 % 9,3 % 9,6 % Liikevoitto /tappio (EBIT), konserni -186 157 -218 % 1 043 Merilogistiikka 811 1 240 -34,6 % 5 149 Uusiutuva Energia* -949 -1 083 12,4 % -3 796 Muut -48 -310 Osuus liikevaihdosta, % -1,0 % 1,0 % 1,6 % Katsauskauden tulos, konserni -458 -80 -473 % -271 Osuus liikevaihdosta, % -2,6 % -0,5 % -0,4 %



* Liiketoiminnan luovutuksessa 31.5.2023 emoyhtiöltä Meriaura Energy Oy:lle syntyneen konserniliikearvon poistot on liiketoimintakohtaisissa avainluvuissa eliminoitu Uusiutuva Energia -liiketoiminnan sisällä.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Meriaura Group Oyj julkaisi katsauskauden jälkeen 11.4.2024 kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.5.2024 Helsingissä.

Meriaura Group julkisti 15.4.2024 yhtiötiedotteella, että konserniin kuuluva Meriaura Oy on sopinut kahden Eco Trader -rahtialuksen hankinnasta hollantilaiselta Bodewes International Shipbuilding B.V:lta. Hankinnan arvo on noin 34 miljoonaa euroa. Alukset rakennetaan Hollannissa ja luovutetaan Meriauralle vuoden 2026 tammikuussa ja joulukuussa. Investoinnista 20 prosenttia on omarahoitteista ja 80 prosenttia rahoitetaan vieraalla pääomalla.

Tilatut Eco Trader -alukset ovat 105 metriä pitkiä, kantavuudeltaan 6 750 tonnin ja 1A-jääluokan aluksia. Suunnittelun lähtökohtana on mahdollisimman vähäiset päästöt. Aluksia voidaan operoida Meriauran tytäryhtiön VG-Ecofuel Oy:n tuottamalla, kierrätysraaka-aineesta valmistetulla biopolttoaineella. Päästövähennykset syntyvät uusiutuvan polttoaineen lisäksi esimerkiksi alusten rungon optimoinnista sekä tehokkaammasta moottoriteknologiasta, jonka toimittaa Wärtsilä.

Eco Trader -alukset ovat noin 30 prosenttia Ecocoaster-aluksia suurempia. Tällä vastataan markkina- ja asiakastarpeeseen, ja suurempi aluskoko parantaa myös taloudellista tehokkuutta ja keventää kuljetusten ympäristökuormaa. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on asettanut tavoitteeksi hiilineutraalin merenkulun noin vuoteen 2050 mennessä. Meriauran ilmastostrategia tähtää hiilineutraaliuteen jo 2030-luvulla.

Meriaura Group julkisti 15.4.2024 Meriaura Energy Oy:n sopineen aurinkolämpölaitoksen kokonaistoimituksesta Palau-del-Vidressä, Ranskassa sijaitsevan luomuvihannesten tuottajan Les Serres Vermeil SARL:n kanssa. Noin 1,7 miljoonan euron arvoinen projekti sisältää 5 800 m2:n aurinkolämpökentän rakentamisen, joka tuottaa lämpöä Serres Vermeilin omistamaan kasvihuoneeseen.

Aurinkolämpövoimalan käyttö vähentää Serres Vermeilin kasvihuonetoimintojen hiilidioksidipäästöjä. Hanke on kehitetty yhteistyössä ranskalaiseen rakennus- ja infrastruktuurikonserniin Eiffage Groupiin kuuluvan Eiffage Energie Systèmes – Cogénération SAS:n kanssa. Laitoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2024 ja valmistua vuoden 2025 alussa.

Yhtiö tiedotti 25.4.2024 ehdollisesta päätöksestä Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myymisestä Meriaura Invest Oy:lle. Kaupalla kuitattaisiin Meriaura Investin 4,4 miljoonan euron lainasaatava Meriaura Group Oyj:ltä. Yhtiön tämän hetken arvion mukaan se voisi vastata noin 15-25 % omistusta Meriaurasta. Päätös on ehdollinen Meriaura Groupin yhtiökokouksessa 3.5.2024 valittavan uuden hallituksen hyväksynnälle. Lainalla on mahdollistettu Bad Rappenau -projektin toimitus sekä katettu toiminnan juoksevia kuluja. Lainat on sovittu pitkäaikaisiksi 6 %:n vuosikorolla ja ne ovat vakuudettomia. Kauppa on tarkoitus toteuttaa purkavaehtoisena, jonka mukaan Meriaura Groupilla on oikeus lunastaa Meriauran osakkeet takaisin niiden alkuperäisellä kauppahinnalla vuoden 2024 loppuun mennessä. Kauppa vahvistaa konsernin tasetta ja parantaa mahdollisuutta laajentaa rahoituspohjaa jatkossa. Järjestely tukee myös osaltaan juuri julkistettua Meriauran laivainvestointia varmistaen sen rahoituksessa edellytetyn omistuksen pysyvyys -ehdon täyttymisen.

Lisäksi Meriaura Groupin ja Meriaura Investin välille laaditaan osakassopimus Meriauran omistussuhteessa noudatettavista säännöistä. Osana järjestelyä Meriaura Invest myös sitoutuu takaamaan Meriaura Energylle haettavan projektirahoituksen.

Meriaura Group tiedotti 2.5.2024, että Meriaura Energy Oy on solminut sopimuksen Stadtwerke Lübeck Energie GmbH:n kanssa aurinkolämpölaitoksen kokonaistoimituksesta Lübeckiin, Saksaan. Miltei 5 miljoonan euron arvoinen projekti kattaa noin 12 000 m2 aurinkolämpölaitoksen sekä lämpövaraston kaukolämmön tuotantoon. Sopimuksen mukaisesti projektin toteutus aloitetaan välittömästi, mutta laitoksen rakennustyöt Saksassa voidaan aloittaa vasta asiakkaan saatua rakennusluvan. Aurinkolämpölaitoskokonaisuuden on tarkoitus valmistua vuoden 2025 alussa.

YHTIÖKOKOUS JA TALOUSTIEDOTTAMINEN VUONNA 2024

Meriaura Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.5.2024.

Meriaura Group Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 22.8.2024.

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 31.10.2024.



MERIAURA GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto

Puh: +358 50 560 2349

Sähköposti: etunimi.sukunimi@meriaura.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Meriaura Group Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 3.5.2024 klo 8.30 edellä mainitun henkilön toimesta.

Meriaura Group lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tunnuksella MERIH.

