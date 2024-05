Selskabsmeddelelse – 1. kvartal 2024

Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte udtaler om 1. kvartal 2024:

“Realkredit Danmark opnåede et stabilt resultat i 1. kvartal 2024 på 1.005 mio. kr. Den positive udvikling i toplinjen skyldtes det højere renteniveau. Periodens resultat faldt med 58 mio. kr. som følge af øgede modelbaserede nedskrivninger på udlån.

Aktiviteten på boligmarkedet var som ventet lav i starten af året som følge af boligskattereformen, der betød, at en del bolighandler var blevet fremskyndet til slutningen af 2023. Der var dog en stigning i antallet af bolighandler hen mod slutningen af kvartalet. Forventningen til 2024 er, at vi generelt kommer til at se moderate stigninger i boligpriserne på landsplan. Pæne lønstigninger, og dermed en genvunden købekraft, vil sammen med lav ledighed og udsigt til fornuftig økonomisk aktivitet i samfundet have en positiv afsmitning på boligmarkedet. Omvendt er renteniveauet væsentligt højere end for få år siden, ligesom købekraften endnu ikke er tilbage til niveauet før de kraftige inflationsstigninger, hvilket vil være med til at lægge en dæmper på prisudviklingen og aktiviteten på boligmarkedet.

Ligesom privatmarkedet har erhvervsmarkedet været præget af faldende aktivitet den seneste tid, hvor køber og sælger har haft svært ved at finde hinanden. I 1. kvartal så vi en nedgang i efterspørgslen efter grøn finansiering af erhvervsejendomme, som i et vist omfang hænger sammen med, at der har været handlet færre investeringsejendomme og at færre nyopførte ejendomme er kommet på markedet. Ejendomskunderne har i stigende omfang fokus på den grønne omstilling, kravene til ESG-rapportering og EU-kommissionens nyligt godkendte bygningsdirektiv (EBPD). I 1. kvartal bidrog vi til lanceringen af et brancheinitiativ til standardisering af ESG-rapporteringen for ejendomsselskaber for at gøre rapportering lettere og billigere for den enkelte ejendomsejer – et initiativ, som vi fortsat støtter op om. Vi arbejder fortsat på at styrke vores rådgivning om grøn finansiering til privatkunder.

Som led i Danske Bank-koncernens Forward ’28 strategi, arbejder vi blandt andet på at styrke vores rådgivning og finansielle løsninger inden for boligfinansiering på tværs af bank og realkreditinstitut for at sikre, at kunderne får de bedste og mest konkurrencedygtige løsninger.”

Realkreditmarkedet

Den danske økonomi ville i lighed med de andre europæiske økonomier reelt set være stagnerende, hvis ikke det var for Novo Nordisks vækst, som skubber det generelle aktivitetsniveau opad. I den øvrige industrisektor og inden for boligbyggeriet er aktivitetsniveauet faldende.

Trods opbremsningen i økonomien er beskæftigelsen fortsat steget, og det har øget husholdningernes indtægter samlet set, samtidig med at inflationspresset er aftaget. Det underliggende inflationspres er dog stadig relativt højt i Danmark og i euroområdet, og vi vil derfor næppe se et væsentligt fald i realkreditrenterne i nær fremtid.

Der var nedgang på boligmarkedet i januar som følge af faldende aktivitet og faldende boligpriser. Dette var som forventet, idet boligskattereformen betød, at en del hushandler var blevet fremskyndet til 2023. Der var dog nogen forbedring af aktiviteten i februar, og priserne på enfamilieshuse var stabile, mens der var en lille stigning i priserne på ejerlejligheder – også i København.

Det viser, at boligmarkedet udvikler sig tilfredsstillende i kølvandet på overgangen til den nye boligskatteordning, hvilket også underbygger vores forventning om, at huspriserne generelt vil stige i hele Danmark i 2024. Det er dog stadig for tidligt at afskrive risikoen for et fald i priserne på ejerlejligheder i København, særligt i første halvdel af året. Dette skyldes, at priserne er steget med lige over 10 pct. hen over det seneste år samt kombinationen af at købere jagtede hushandler for at opnå skatterabatten i 2023, en højere boligskat for nye købere i 2024 og en boligbyrde, der er tæt på et rekordhøjt niveau.

På markedet for erhvervsejendomme er aktiviteten fortsat relativt lav. Det højere renteniveau har øget usikkerheden om prisfastsættelsen af ejendommene, og det er en udfordring for potentielle købere og sælgere at finde hinanden i markedet. Dog holder de gode makroøkonomiske forhold hånden under både tomgangsprocenten og udlejningspriserne.

1. kvartal 2024

Realkredit Danmark-koncernen opnåede et resultat efter skat på 1.005 mio. kr. i 1. kvartal 2024 mod 1.063 mio. kr. i samme periode i 2023. Toplinjen steg, primært som følge af det højere renteniveau, dog blev denne stigning mere end modsvaret af højere modelbaserede nedskrivninger.

Omkostningerne steg til 278 mio. kr. mod 252 mio. kr. i 1.kvartal 2023. Stigningen skyldtes hovedsageligt omkostninger til det fortsatte arbejde på compliance-området.

Kreditkvaliteten var fortsat solid, og nedskrivninger på udlån udgjorde 199 mio. kr. i 1. kvartal 2024 mod 52 mio. kr. i 1. kvartal 2023. Nedskrivningsniveauet var påvirket af en planlagt modelbaseret ændring på DKK 100 mio. kr. samt en justering af de modelberegnede nedskrivninger på 40 mio. kr., der primært kunne henføres til landbrugssegmentet og som blev foretaget for at imødegå effekten af en potentiel CO2-beskatning. Korrektivkontoen udgjorde pr. 31. marts 2024 2.898 mio. kr. mod 2.738 mio. kr. pr. 31. december 2023.

De stigende renter på realkreditlån har skabt større konverteringsaktivitet, selvom niveauet er fladet ud. Vores kunder nedbragte den nominelle restgæld med 0,8 mia. kr. i 1. kvartal 2024. Realkreditudlån opgjort i nominel værdi faldt med 5,0 mia. kr. i 1. kvartal 2024. Bruttoudlånet udgjorde 23 mia. kr. mod 31 mia. kr. i 1. kvartal 2023. Det samlede grønne udlån udgjorde 27,3 mia. kr. pr. 31. marts 2024.

Realkredit Danmark har en egenbeholdning på 51,8 mia. kr., hvoraf 31,6 mia. kr. forvaltes gennem en hold-til-udløb portefølje. Porteføljen indregnes til amortiseret kostpris, og pr. 31. marts 2024 var markedsværdien 0,9 mia. kr. lavere mod 0,8 mia. kr. pr. 31. december 2023.

Det Systemiske Risikoråd har anbefalet, at der aktiveres en systemisk buffer på 7 pct. for eksponeringer mod ejendomsselskaber. Som følge heraf vil der være et øget krav til Realkredit Danmarks kapitalbuffer i 2024. Den præcise effekt kendes dog ikke endnu. Med henblik på at sikre den bedst mulige kapitalstruktur udbetales der derfor først udbytte for 2023 senere i 2024.

Realkredit Danmark forventer, at nettoresultatet for 2024 bliver noget lavere end i 2023, hovedsageligt som følge af et normaliseret nedskrivningsniveau.

Kontaktperson: Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte, telefon 45 13 20 82.

Hovedtal – Realkredit Danmark-koncernen

PERIODENS RESULTAT 1. kvt. 1. kvt. Indeks 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. kr. 2024 2023 24/23 2024 2023 2023 2023 2023 2023 Bidragsindtægter 1.387 1.410 98 1.387 1.393 1.394 1.396 1.410 5.593 Nettorenteindtægter 367 158 232 367 390 314 252 158 1.114 Nettogebyrer 50 52 96 50 15 -87 -50 52 -70 Beholdningsindtægter 11 86 13 11 44 42 11 86 183 Øvrige indtægter 20 19 105 20 22 23 20 19 84 Indtægter i alt 1.835 1.725 106 1.835 1.864 1.686 1.629 1.725 6.904 Omkostninger 278 252 110 278 289 250 264 252 1.055 Resultat før nedskrivninger på udlån 1.557 1.473 106 1.557 1.575 1.436 1.365 1.473 5.849 Nedskrivninger på udlån 199 52 383 199 -96 -4 -66 52 -114 Resultat før skat 1.358 1.421 96 1.358 1.671 1.440 1.431 1.421 5.963 Skat 353 358 99 353 495 363 353 358 1.569 Periodens resultat 1.005 1.063 95 1.005 1.176 1.077 1.078 1.063 4.394 BALANCE (ULTIMO) Mio. kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 16.632 13.491 123 16.632 11.618 13.759 6.877 13.491 11.618 Realkreditudlån 746.880 729.966 102 746.880 753.624 726.741 725.360 729.966 753.624 Obligationer og aktier mv. 53.949 47.668 113 53.949 49.580 45.827 47.559 47.668 49.580 Øvrige aktiver 2.888 1.834 157 2.888 1.441 1.803 1.470 1.834 1.441 Aktiver i alt 820.349 792.959 103 820.349 816.263 788.130 781.266 792.959 816.263 Gæld til kreditinstitutter mv 2.005 2.000 100 2.005 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Udstedte realkreditobligationer 760.589 737.694 103 760.589 756.509 728.989 725.714 737.694 756.509 Øvrige passiver 6.529 6.312 103 6.529 7.531 8.064 5.548 6.312 7.531 Egenkapital 51.226 46.953 109 51.226 50.223 49.077 48.004 46.953 50.223 Forpligtelser og egenkapital i alt 820.349 792.959 103 820.349 816.263 788.130 781.266 792.959 816.263 NØGLETAL Periodens resultat i % p.a. af gns. egenkapital 7,9 8,8 7,9 9,5 8,9 9,1 8,8 8,8 Nedskrivninger i % p.a. af realkreditudlån 0,11 0,03 0,11 -0,05 -0,01 -0,04 0,03 -0,02 Omkostninger i % af indtægter 15,1 14,6 15,1 15,5 14,8 16,2 14,6 15,3 Kapitalprocent 31,4 28,8 31,4 31,5 29,3 29,1 28,8 31,5 Kernekapitalprocent 31,4 28,3 31,4 31,1 28,8 28,6 28,3 31,1 Realkreditudlån, nominel værdi 801.172 802.883 801.172 806.154 807.956 804.362 802.883 806.154 Heltidsmedarbejdere, ultimo 224 228 224 229 231 229 228 229

Selskabsmeddelelsen for 1. kvartal 2024 er ikke præsenteret i overensstemmelse med IAS 34 ”Interim Financial Reporting” som godkendt af EU samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer.

Selskabsmeddelelsen for 1.kvartal 2024 er oversat fra den originale selskabsmeddelelse på engelsk ”Company announcement for the first quarter of 2024”. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.

Vedhæftet fil