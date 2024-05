Lleida.net alcanza una cifra récord de clientes en el primer trimestre del 2024

Madrid, 3 de mayo. La cotizada española Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) alcanzó durante el primer trimestre del 2024 una cifra récord de clientes, que ya asciende a 1.925.

Esta cifra representa un 7,30% más que en el mismo periodo del año anterior, en el que registró 1.794 clientes.

Tal y como describió la empresa ante el mercado, la compañía ha observado en el primer trimestre del 2024 una remontada significativa tanto en resultados de ventas como en EBITDA.

En el primer trimestre del 2024, la empresa registró un incremento del 71% en su EBITDA, hasta los 666.000 euros, frente a los 389.000 del mismo periodo del 2023.

Estos resultados son consecuencia del significativo esfuerzo realizado por Lleida.net en la reducción de personal en sus filiales y sucursales en Colombia y Perú, cierre de varias filiales y una nueva política financiera.

En el primer trimestre del 2024 destacó una expansión notable en términos de actividad internacional.

La compañía facturó a clientes en 55 países a comienzos del 2024, frente a los 49 que registró en el mismo periodo del año anterior.



El 53 por ciento de los ingresos de la compañía procedieron en el periodo de clientes de fuera de España. Sisco Sapena, CEO de la compañía ha destacado que “este 2024 ha comenzado de manera excepcional en Lleida.net. Hemos observado un aumento significativo en nuestra base de clientes y en el número de facturas emitidas, ampliando nuestra huella a nivel internacional. Estos hechos nos permiten decir que empezamos nuestra recuperación y seguimos viendo los frutos de nuestro esfuerzo diario”.

La compañía, fundada en 1995, salió a bolsa BME Growth por primera vez en 2015, en la bolsa de Madrid.

Entre su cartera de clientes se encuentra la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, LaLiga EA Sports, Santander Global Technology & Operations S.L., Colmédica, Redex SAS, entre otros.

La empresa española acumula un total de 309 patentes en más de 60 países por sus innovaciones en el campo de la firma, notificación y contratación electrónica certificadas.

Su enfoque de crecimiento pasa por una sólida política de desarrollo en materia de propiedad intelectual e I+D, así como un refuerzo de su política de internacionalización.

Posteriormente, comenzó a cotizar en Euronext Growth París en 2018, y en OTC Markets de Nueva York en 2020. Sus títulos se comercializan igualmente en las bolsas de Frankfurt y Stuttgart.

SAFE HARBOR STATEMENT

This press release contains statements regarding the future of the company and its innovations. Statements regarding the future may be accompanied by words such as "anticipate", "believe", "estimate", "wait", "anticipate", "pretend", "power", "plan", "potential", the use of future time and other terms of similar meaning. No undue reliance should be placed on these claims. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reflected in such statements, including uncertainty of the company's commercial success, ability to protect our intellectual property rights, and other risks. These statements are based on current beliefs and forecasts and refer only to the date of this press release. The company assumes no obligation to publicly update its forward-looking statements, regardless of whether new information, future events or any other circumstance arise.