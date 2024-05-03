Silicon Motion 宣布首席财务官换届

台湾台北和加利福尼亚州米尔皮塔斯, May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Silicon Motion Technology Corporation (NasdaqGS: SIMO) （下称“Silicon Motion”或“公司”）今日宣布，Silicon Motion 现任投资者关系与财务副总裁 Jason Tsai 已被任命为公司的临时首席财务官，此项任免于 2024 年 4 月 25 日起生效。Riyadh Lai 先生将卸任首席财务官一职，由 Jason Tsai 先生接替其职务，自 2024 年 4 月 25 日生效。



Riyadh Lai 先生将继续留在公司，并继续支持公司的各项战略和投资计划，为公司的股东创造价值。

Silicon Motion 公司的首席执行官 Wallace Kou 表示，“我们感谢 Riyadh，感谢他在担任 Silicon Motion 首席财务官的 17 年多时间里为公司做出的诸多贡献。Riyadh 是一位经验丰富的领袖，他十分熟悉我们公司和这个行业。我十分肯定，他将继续为公司提供宝贵的服务。”

Kou 先生继续说道，“作为我们的投资者关系与财务副总裁，Jason 在过去的几个月里为公司财务团队的强劲运作和财务业绩做出了重大贡献。Jason 曾在公司工作 10 余年，最近重新加入公司，他在财务领域成就卓著，曾在硬件、半导体和软件行业担任高级领导职务。他在关键的财务和运营领域取得了一系列成功，这包括了在财务、财务计划与分析以及战略规划方面的经验。”

该公司已经启动常任首席财务官职位的招聘程序。

关于 SILICON MOTION：

我们是全球领先的固态存储设备 NAND 闪存控制器供应商。我们提供的服务器、个人电脑和其他客户端设备固态硬盘控制器远远多余世界上任何其他公司，同时，我们还是智能手机、物联网设备和其他应用场景中使用的 eMMC 和 UFS 嵌入式存储控制器的领先商业供应商。我们还提供定制的高性能超大规模数据中心以及专业的工业和汽车固态硬盘解决方案。我们的客户包括大多数 NAND 闪存供应商、存储设备模块制造商和领先的原始设备制造商。如欲了解有关 Silicon Motion 的更多信息，请访问 www.siliconmotion.com 。

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