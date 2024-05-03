Silicon Motion 宣布財務總監的職務過渡

台灣台北和加州米爾皮塔斯, May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Silicon Motion Technology Corporation (NasdaqGS: SIMO)（以下簡稱「Silicon Motion」或「公司」）於今日宣布 Silicon Motion 現任投資者關係和財務副總裁 Jason Tsai 被委任為該公司臨時財務總監，自 2024 年 4 月 25 日起生效。Riyadh Lai 先生將卸任財務總監一職，由 Jason Tsai 先生接替其職務，自 2024 年 4 月 25 日生效。



Riyadh Lai 先生將繼續留在公司，並繼續支援公司的各項策略和投資計劃，為我們的股東創造價值。

Silicon Motion 行政總裁 Wallace Kou 表示，「我們感謝 Riyadh 在擔任 Silicon Motion 財務總監長達 17 年期間為公司做出的諸多貢獻。Riyadh 是一位經驗豐富的領導者，對公司和行業非常熟悉，我相信他將繼續為公司提供寶貴的服務。」

Kou 先生還表示，「作為我們的投資者關係和財務副總裁，Jason 在過去幾個月為我們的財務團隊的良好營運和公司的財務業績做出了重大貢獻。Jason 此前已在公司工作超過 10 年，最近重新加入，他在硬件、半導體和軟件行業擁有豐富的財務職業經驗，並曾擔任高級領導職務。他在關鍵的財務和營運領域取得了成功，並且具有在財務、財務規劃與分析 (FP&A) 以及策略規劃方面的經驗。」

公司已開啟永久財務總監職位的搜索進程。

關於 SILICON MOTION：

我們是全球領先的供應固態儲存裝置 NAND 快閃控制器的公司。我們為伺服器、個人電腦和其他顧客裝置提供的 SSD 控制器比世界上任何其他公司都要多，並且是為智能手機、物聯網裝置和其他應用程式製造商提供 eMMC 和 UFS 嵌入式儲存控制器的主要批發供應商。我們還提供訂製的高性能超大規模資料中心以及專業的工業和汽車 SSD 解決方案。我們的顧客包括大多數 NAND 快閃供應商、儲存裝置模塊製造商和業內領先的原設備製造商 (OEM)。有關 Silicon Motion 的更多資訊，請造訪 www.siliconmotion.com 。

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